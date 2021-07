EANS-News: Lenzing AG / Lenzing investiert in hochmoderne Abwasseraufbereitung am Standort Grimsby

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Strategische Unternehmensentscheidungen* Weiterer Meilenstein auf dem Weg zur angestrebten Reduzierung derAbwasseremissionen* Produktionsstätten zur Gänze nach den hohen Standards der Lenzing Gruppebetrieben* Volle Auslastung der Produktionskapazitäten am Standort möglich* Neue EU-Umweltauflagen ab 2024 werden zeitgerecht und vollständig erfülltLenzing - Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von holzbasiertenSpezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrie, investiert GBP 20 Mio.(umgerechnet EUR 23,3 Mio.) in die Errichtung einer neuen, hochmodernenAbwasseraufbereitungsanlage am Standort Grimsby, Großbritannien. Das Unternehmensetzt damit eine geplante Maßnahme zur Reduzierung der Abwasseremissionen bis2022 um.Lenzing verfügt mit der Implementierung dieses Projekts an allenProduktionsstandorten über biologische Abwasseraufbereitungsanlagen nach demQualitätsstandard der besten verfügbaren Technik (BVT, engl. best availabletechniques = BAT). Das Anlagendesign mit neuer Technologie, die im Rahmen einesForschungsprojekts entwickelt wurde, erfüllt alle Vorgaben der britischenRegulierung und wird von den lokalen Behörden unterstützt. "Dies ist ein großerSchritt zur Erreichung der strategischen Ziele der Lenzing und ein Meilensteinin unserem langfristigen Plan, dem Standort Grimsby eine solide Plattform fürein nachhaltiges Wachstum zu geben", sagt Phil Munson, Director OperationsLyocell Grimsby bei Lenzing.Die derzeitige Abwassersituation am Standort entspricht zur Gänze der EU-Wasser-Rahmenrichtlinie sowie sämtlichen lokalen Gesetzen und Vorschriften. DieGenehmigung der Investition durch den Aufsichtsrat stellt sicher, dass noch indiesem Jahr mit dem Bau begonnen und die Inbetriebnahme rechtzeitig vorInkrafttreten der von Großbritannien ratifizierten EU-Richtlinie[1] [#_ftn1]erfolgen kann. Das Investment ist das größte seit der Inbetriebnahme diesesLyocellstandortes, der insbesondere Premiumprodukte für technische undinnovative Marktsegmente erzeugt.Zwtl.: Verantwortungsbewusster Umgang mit WasserNeben der Modernisierung der Abwasseraufbereitungsanlage am Standort Purwakarta(Indonesien) stellt die Implementierung der neuen Anlage in Grimsby eine weiterewichtige Maßnahme zur Reduzierung der gruppenweiten Abwasseremissionen um 20Prozent bis 2022 (Ausgangsbasis 2014) dar. Ein verantwortungsbewusster Umgangmit Wasser ist einer der Kernbereiche der Lenzing Nachhaltigkeitsstrategie"Naturally positive". Wesentliche Themen dafür sind die effiziente Wassernutzungbei der Produktion und der Einsatz modernster Wasseraufbereitungstechnologien."Lenzing hat sich für die wichtigsten Herausforderungen in jedem ihrerstrategischen Kernbereiche konkrete Nachhaltigkeitsziele gesetzt und wirverfolgen diese sehr diszipliniert", sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzenderder Lenzing Gruppe. "Lenzing dokumentiert damit auch eindrucksvoll, dasswirtschaftliche Performance und unternehmerische Verantwortung keine Gegensätzesind, sondern vielmehr Synergien ermöglichen."Foto-Download [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=qETMx3I1M5G3]PIN: qETMx3I1M5G3[1] [#_ftnref1] Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Wastetreatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated PollutionPrevention and Control)Rückfragehinweis:Dominic KöfnerVice President Corporate Communications & Public AffairsLenzing AGTelefon: +43 7672 701 2743E-Mail: media@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: ATX, WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell