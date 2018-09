EANS-News: Lenzing AG / Lenzing feierte 80-Jahr-Jubiläum mit Familienfest

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Die Lenzing Gruppe ist 80 und feierte ihren runden Geburtstag mitMitarbeiter/innen samt Familien in VöcklabruckUnternehmenLenzing - Vorstand, Betriebsrat und Belegschaft der Lenzing Gruppe feierten amWochenende das Gründungsjubiläum des weltweit führenden Herstellers vonSpezialfasern. Gleich an zwei Tagen lud das Unternehmen alle Mitarbeiter/innenin Begleitung ihrer Partner/innen und Kinder zu einem gemeinsamen Familienfestin die REVA-Halle in Vöcklabruck ein."Seit 80 Jahren schaffen wir in der Lenzing Gruppe innovative Lösungen für dieMenschen und schonen gleichzeitig die Ressourcen unseres Planeten. Es warenbewegte und erfolgreiche Jahre, in denen sich das Unternehmen zu einem echtenGlobal Player entwickelte, ohne dabei seine starken regionalen Wurzeln zuverlieren", sagte Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe."Ich möchte das Familienfest zum Anlass nehmen, mich bei allen Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern zu bedanken. Ohne engagiertes und qualifiziertes Personal wärendie Erfolge der vergangenen Jahre sicher nicht möglich gewesen. Als Innovations-und Nachhaltigkeitsvorreiter wollen wir aber auch in Zukunft unseren Beitrag zueinem besseren Leben leisten. Daher legen wir weiterhin großen Wert auf diekontinuierliche Qualifizierung und Förderung aller Mitarbeiterinnen undMitarbeiter - von Lehrlingen über Facharbeiter bis hin zu Führungskräften", soDoboczky.Mehr als 3.000 Gäste begingen das 80-Jahr-Jubiläum gemeinsam mit den Vorständender Lenzing Gruppe. Die Gäste erwartete ein Programm für die ganze Familie. Ineiner Modenschau präsentierten Schülerinnen und Schüler der Modeschule EbenseeKollektionen mit TENCEL(TM) Fasern. Im Rahmen der "Faserwelt" gab es eineVielzahl von Produkten mit Fasern aus Lenzing zum Angreifen und Erleben. Die"Kinderfreunde" gestalteten ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und fürmusikalische Unterhaltung sorgten die Werkskapelle Lenzing und zwei weitereBands aus Oberösterreich.Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der Besuch von Teilnehmer/innender Kletter-Weltmeisterschaft 2018 in Innsbruck, die sich auf der Bühne denFragen der Moderatorin Birgit Brunsteiner stellten und anschließend denanwesenden Kindern in der nahegelegenen Kletterhalle Tipps und Tricks zeigten.Mit vier Medaillen erreichten Österreichs Sportkletter/innen und derKletterverband Österreich (Austria Climbing) Platz eins im Medaillenspiegel. Alsoffizieller Ausstatter des Nationalteams freut sich die Lenzing Gruppe über dieErfolge und gratulierte den Medaillengewinnern und Veranstaltern. "Wir freuenuns als Partner über die tollen Leistungen der Athletinnen und Athleten undgratulieren sehr herzlich zu den Medaillen. Sowohl die Kletterer als auchLenzing stehen für ganz ähnliche Dinge: für Hochleistungen, Naturverbundenheitund Natürlichkeit", sagte Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der LenzingGruppe.Die Lenzing Gruppe stattet das Nationalteam (Nachwuchs und Erwachsene) mitSportbekleidung aus Modalfasern und Lyocellfasern der Marke TENCEL(TM) aus.Gewonnen aus dem erneuerbaren Rohstoff Holz eignen sich TENCEL(TM) Fasern mitihrem natürlichen Komfort und ihrer Vielseitigkeit besonders gut für sportlicheAktivitäten. "Ein Athlet kann nur dann eine Spitzenleistung erbringen, wenn ermit der richtigen Ausrüstung ausgestattet ist. Der optimale Materialeinsatz unddie perfekte Struktur sind hier entscheidend. TENCEL(TM) Fasern sind von Naturaus so strukturiert, dass sie den Feuchtigkeitstransport regeln. Sie tragenpositiv zur Leistungsfähigkeit bei, indem sie den Körper angenehm kühl undtrocken halten", so Doboczky.Im Jahr 1938 als "Zellwolle Lenzing" gegründet entwickelte sich die LenzingGruppe in den vergangenen Jahrzehnten zu einem weltweiten Technologieführer beider Herstellung von Fasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Heute arbeitenmehr als 6.600 Mitarbeiter/innen in sieben Produktionsstandorten und einemweltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros für die Lenzing Gruppe. In etwadie Hälfte ist am Standort Lenzing beschäftigt. Fasern aus Lenzing sindAusgangsmaterial für eine Vielzahl von Konsumprodukten - ob im Fashion-Bereich,für Outdoor- und Sportbekleidung oder für saugfähige Hygieneprodukte.Foto Download:https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=qB6pkWbAMmo9 [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=qB6pkWbAMmo9]PIN: qB6pkWbAMmo9Rückfragehinweis:Lenzing AGMag. 