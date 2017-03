EANS-News: Lenzing AG / Lenzing erzielte 2016 deutlichen Zuwachs bei Umsatz und Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

Geschäftszahlen/Bilanz- Umsatz stieg um 8 Prozent auf EUR 2,13 Mrd. - EBITDA legte um 47,6Prozent auf EUR 428,3 Mio. zu - Anteil der Spezialfasern auf 42Prozent gesteigert - Dividendenvorschlag von EUR 3,00 plus EUR 1,20Sonderdividende pro Aktie - 2017 weitere ErgebnisverbesserungerwartetLenzing - Die Lenzing Gruppe verzeichnete im Geschäftsjahr 2016 eineausgezeichnete Entwicklung und konnte im Vergleich zum Vorjahr allewichtigen betriebswirtschaftlichen und bilanziellen Kennzahlensubstantiell verbessern. Entscheidend fu?r diesen Erfolg waren vorallem die höheren Verkaufspreise, die Lenzing fu?r alle Faserprodukteerzielen konnte, ein besserer Produktmix sowie leicht gestiegeneAbsatzmengen.Die Konzern-Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2016 um 8 Prozentauf EUR 2,13 Mrd. (2015: EUR 1,98 Mrd.). Das EBITDA verbesserte sichum 47,6 Prozent auf EUR 428,3 Mio. (2015: 290,1 Mio.). DieEBITDA-Marge stieg von 14,7 Prozent im Geschäftsjahr 2015 auf 20,1Prozent der Umsatzerlöse im Berichtsjahr. Das Betriebsergebnis (EBIT)verdoppelte sich im Jahresvergleich beinahe von EUR 151,1 Mio. aufEUR 296,3 Mio. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 13,9 Prozent(2015: 7,6 Prozent). Der Jahresu?berschuss lag mit EUR 229,1 Mio. um78,9 Prozent u?ber dem Vorjahreswert von EUR 128,1 Mio. Das Ergebnisje Aktie beträgt EUR 8,48 (2015: EUR 4,78).Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Anhebungder Dividende von EUR 2,00 je Aktie auf EUR 3,00 je Aktie vor,zuzüglich der Zahlung einer Sonderdividende von EUR 1,20 je Aktie. InSumme sollen für 2016 somit EUR 4,20 je Aktie ausbezahlt werden, dasentspricht einer Ausschüttung von rund EUR 111,51 Mio."Das Geschäftsjahr 2016 war für die Lenzing Gruppe sehr erfolgreich.Unsere neue Unternehmensstrategie sCore TEN hat sich klar bewährt.Vor dem Hintergrund einer sehr guten Nachfrage nach holzbasiertenCellulosefasern konnten wir unsere Marktposition durch die Forcierungvon Spezialfasern weiter ausbauen. Zudem haben wir unsereProduktionsabläufe weiter optimiert, was ebenfalls zum höherenErgebnis beitrug und unsere Finanzkraft verbesserte", sagt StefanDoboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG. "Wir werden dieUmsetzung unserer Unternehmensstrategie sCore TEN weiterdiszipliniert vorantreiben und einen starken Fokus auf die Expansionbei Spezialfasern sowie auf nachhaltigkeitsgetriebene Innovationensetzen. Wir sind für das Jahr 2017 positiv. Vorausgesetzt dieRahmenbedingungen ändern sich nicht signifikant, erwarten wir einedeutliche Ergebnisverbesserung."Kapitalrentabilität weiter verbessert, Verschuldung nahe Null Durchdie positive Ertragsentwicklung verbesserte sich 2016 auch dieKapitalrentabilität der Lenzing Gruppe. So stieg das Ergebnis auf daseingesetzte Kapital (ROCE) auf 15,1 Prozent (nach 8,1 Prozent in2015). Die Gesamtkapitalrentabilität (ROI) stieg von 6,3 Prozent auf11,8 Prozent.Lenzing nutzte 2016 die sehr gute Geschäftsentwicklung zu einerweiteren Optimierung seiner Bilanzstruktur. Das bereinigteEigenkapital erhöhte sich um 14,1 Prozent auf EUR 1,39 Mrd. nach EUR1,22 Mrd. im Vorjahr. Die bereinigte Eigenkapitalquote verbessertesich auf 53 Prozent (Ende 2015: 50,6 Prozent). DieNettofinanzverschuldung verringerte sich beinahe auf Null und lagEnde 2016 nur noch bei EUR 7,2 Mio. (Ende 2015: EUR 327,9 Mio.).Cashflow weiter angehoben Der Cashflow aus der Betriebstätigkeitkonnte 2016 von EUR 215,6 Mio. auf EUR 473,4 Mio. mehr als verdoppeltwerden. Dies war sowohl auf die bessere Geschäftsentwicklung, aufhöhere Preise und die leicht gestiegenen Verkaufsmengen als auch aufaktives Working Capital Management zurückzuführen. Gleichzeitigstiegen die Investitionen auf EUR 107,2 Mio. Der Liquiditätsbestandlag Ende 2016 bei EUR 570,4 Mio. (2015: EUR 355,3 Mio.).Im Geschäftsjahr 2016 betrugen die Ausgaben fu?r Forschung &Entwicklung EUR 46,4 Mio. (nach EUR 29,8 Mio. im Jahr 2015). Sowohlin absoluten Zahlen als auch in Relation zum Umsatz ist das imBranchenvergleich ein Spitzenwert. Um die Innovationsfu?hrerschaft inder Produktion holzbasierter Cellulosefasern langfristig abzusichernund auszubauen, wird Lenzing diese Anstrengungen noch weiter erhöhen.Spezialfaseranteil am Konzernumsatz auf 42 Prozent gestiegen DieGesamtfaserverkaufsmenge legte 2016 um 1,4 Prozent auf rund 978.000Tonnen (2015: 965.000 Tonnen) zu. Der Anteil von Spezialfasern amKonzernumsatz stieg auf 42 Prozent nach 40,5 Prozent im Vorjahr. DerAnteil der Standardfasern blieb unverändert bei 47 Prozent, der Restentfiel auf sonstige Geschäftsfelder. Vom reinen Faserumsatzentfielen 71 Prozent auf den textilen Bereich und 29 Prozent aufVliesstoff-Anwendungen.Im Jahr 2016 hat die Lenzing Gruppe auch klare Zeichen zum weiterenAusbau der Produktionskapazitäten gesetzt. Es wurden in SummeInvestitionen von fast EUR 475 Mio. für den Ausbau der Spezialfasernin Europa und den USA und zum Ausbau der bestehendenZellstoffkapazitäten in Paskov (Tschechien) und Lenzing (Österreich)beschlossen.Im Bereich Bekleidung erhöhten sich die Umsätze mit Spezialfasernaufgrund des gesteigerten Einsatzes von TENCEL® Fasern inhochwertigen Anwendungen. Ein zukunftsgerichtetes Beispiel ist die2016 vorgestellte RefibraTM Faser. Diese neue Generation derLyocellfaser verwendet neben Holz auch Zuschnittabfälle aus derModebranche als Rohmaterial. Die ersten Kleidungsstücke mit RefibraTMFasern wurden von Zara, einer Tochter des weltweit größtenModehändlers Inditex auf den Markt gebracht. Der Bereich Vliesstoffeentwickelte sich 2016 stabil.Ausblick Die Lenzing Gruppe fokussiert sich 2017 weiterhin auf diedisziplinierte Umsetzung der Konzernstrategie sCore TEN, konkret aufSpezialisierung und auf nachhaltigkeitsgetriebene Innovationen. Derbeständige Ausbau der Produktionskapazitäten für Spezialfasern unddie Intensivierung der Markenpflege sind essentiell, um dieAlleinstellungsmerkmale der Lenzing Fasern bei den Konsumentenstärker zu betonen.In den ersten Wochen 2017 konnte die Lenzing Gruppe eine starkeNachfrage nach ihren Fasern feststellen. Dies ermöglichte eineweiterhin hohe Kapazitätsauslastung bei allen Produktgruppen. DerMarktpreisindex fu?r Viscosefasern lag deutlich u?ber dem Niveau desVergleichszeitraumes des Vorjahres. Unter der Voraussetzungunveränderter Fasermarktverhältnisse und Währungsrelationen erwartetLenzing fu?r das angelaufene Geschäftsjahr 2017 eine deutlicheVerbesserung gegenüber 2016.Wichtige Kennzahlen nachIFRS, auf Konzernbasis(in EUR Mio.) 01-12/2016 01-12/2015(3)Umsatzerlöse 2.134,1 1.976,8EBITDA (Betriebsergebnis 428,3 290,1vor Abschreibungen)EBITDA-Marge in % 20,1 14,7EBIT (Betriebsergebnis) 296,3 151,1EBIT-Marge in % 13,9 7,6Jahresüberschuss 229,1 128,1CAPEX(1) 107,2 70,931.12.2016 31.12.2015(3)Bereinigte 53,0 50,6Eigenkapitalquote(2) in %Mitarbeiter/innen zum 6.218 6.127Jahresende1) Capital expenditures: Erwerb von immateriellen Anlagen undSachanlagen 2) Prozent-Verhältnis bereinigtes Eigenkapital zurBilanzsumme 3) Werte wurden teilweise angepasst (weitere Detailsentnehmen Sie bitte der Note 2 zum Konzernabschluss der LenzingGruppe).Foto Download:https://mediadb.lenzing.com/pindownload/login.do?pin=UNEUUPin: UNEUURückfragehinweis:Lenzing AGMag. 