EANS-News: Lenzing AG / Lenzing Hauptversammlung beschließt Anhebung der Sonderdividende auf EUR 2,00 je Aktie

Die diesjährige Hauptversammlung der Lenzing AG hat heute, Donnerstag,12. April 2018, die Zahlung einer Dividende von EUR 3,00 je Aktie plus einerSonderdividende von EUR 2,00 je Aktie beschlossen. In Summe werden für dasGeschäftsjahr 2017 somit EUR 5,00 je Stückaktie ausbezahlt (nach EUR 4,20 jeAktie im Vorjahr). Als Valutatag wurde der 18. April 2018 festgelegt, der Tagfür den Dividendenabschlag ist der 16. April 2018.Weiters wurde den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates in derheutigen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt unddie Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für dasGeschäftsjahr 2017 beschlossen. Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss undden Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurde die KPMG Austria GmbHWirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft bestellt.Mit Ablauf der Hauptversammlung schieden Dr. Felix Strohbichler und Dr. JosefKrenner auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus. Dr. Felix Strohbichler undDr. Josef Krenner waren 3 bzw. 9 Jahre im Aufsichtsrat und in verschiedenenAusschüssen der Lenzing AG tätig. Die Lenzing AG bedankt sich bei denausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern für ihre langjährige konstruktiveZusammenarbeit.Neu wurden in der Hauptversammlung Dr. Christoph Kollatz, Hauptgeschäftsführerder B&C Industrieholding, Dr. Felix Fremerey, Technik-Geschäftsführer der B&CIndustrieholding, und der erfahrene Industriefachmann Dipl.-Bw. Peter Edelmann,ebenfalls B&C Industrieholding, in den Aufsichtsrat gewählt. DasAufsichtsratsmandat von Dr. Veit Sorger wurde bis zur ordentlichenHauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2020, das Aufsichtsratsmandat vonDr. Astrid Skala-Kuhmann bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über dasGeschäftsjahr 2021 beschließt, verlängert.Der Aufsichtsrat der Lenzing AG setzt sich damit wie folgt zusammen: Dr. HannoM. Bästlein (Vorsitzender), Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Mag. Helmut Bernkopf,Dipl.-Bw. Peter Edelmann, Dr. Felix Fremerey, Dr. Franz Gasselsberger MBA, Dr.Christoph Kollatz, Mag. Patrick Prügger sowie Dr. Veit Sorger. Vom Betriebsratwurden Johann Schernberger, Ing. Daniela Födinger, Helmut Kirchmair und GeorgLiftinger, in den Aufsichtsrat delegiert.In der an die Hauptversammlung anschließenden konstituierendenAufsichtsratssitzung wurde Dr. Hanno Bästlein zum Vorsitzenden, Dr. ChristophKollatz und Dr. Veit Sorger zu Stellvertretern des Aufsichtsratsvorsitzendengewählt.