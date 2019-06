EANS-News: Lenzing AG / Lenzing Gruppe verpflichtet sich zu Produktion ohne CO2-Emissionen

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

Highlights -* Bis 2030 Reduktion von spezifischen CO2-Emissionen um 50 Prozent* Produktion ohne Netto-CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050* Investitionen von EUR 100 Mio., um jährliche Emission von 1,3 Mio. Tonnen CO2zu verhindern.* Reduktions-Commitment auf Basis der Science Based Target InitiativeLenzing - Die Lenzing Gruppe wird ihre CO2-Emissionen in den kommenden Jahrensubstantiell reduzieren. Als ein führendes Unternehmen beim Klimaschutz bautLenzing diese Position weiter aus, indem es mehr als EUR 100 Mio. inEinsparungen von Energie, in die Umstellung auf Erneuerbare Energien und in neueTechnologien investiert.Die Lenzing Gruppe reduziert aber nicht nur die Emissionen in den bestehendenProduktionsprozessen, sondern fokussiert beim Bau neuer Zellstoff- undLyocellanlagen sehr stark auf CO2-arme Energiequellen und Produktionsverfahren.Das ermöglicht ein weiterhin prosperierendes Wachstum bei gleichzeitigersubstantieller Reduktion der spezifischen Treibhausgas-Emissionen.Ziel dieser Klimastrategie der Lenzing Gruppe ist es, bis zum Jahr 2050 nettokein CO2 mehr zu emittieren. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu dieserKlimaneutralität ist das Jahr 2030. Bis dahin werden die Emissionen pro Tonneproduziertem Zellstoff und Fasern um 50 Prozent im Vergleich zu 2017 gesenkt.Damit wird die Lenzing Gruppe durch weltweite Aktionen die Emission von 1,3 Mio.Tonnen CO2 vermeiden. Diese Menge ist äquivalent zum CO2-Fußabdruck von über200.000 Österreichern."Der Klimawandel ist die größte Herausforderung, vor der die Menschheit derzeitsteht. Mit unserer strategischen Festlegung, bis 2050 klimaneutral zu sein,helfen wir die Geschwindigkeit der Erderwärmung einzubremsen und die Ziele desPariser Klimaabkommens zu erreichen. Mit unseren Dekarbonisierungszielen sindwir Vorreiter in der gesamten produzierenden Industrie und speziell in derFaserbranche. Unsere substantiellen Investitionen sehen wir nicht nur als einensehr verantwortungsvollen Schritt, sondern auch als einen, der den Wert unseresUnternehmens weiter steigern wird", sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzenderder Lenzing Gruppe. "Wir können als Vorreiter in unserer Industrie nur dannglaubwürdig Verantwortung für unsere Kinder und Enkelkinder übernehmen, wenn wirjetzt handeln."Die vollständige Vermeidung der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 wird durch eineVielzahl von Initiativen erreicht werden. Ein wesentlicher Beitrag wird vomWachstum mit Spezialfasern, vor allem durch maßgebliche zusätzliche Kapazitätender besonders umweltfreundlichen Fasern der Marke TENCEL(TM) kommen. Weiterswird die Senkung des Energieeinsatzes und die Umstellung auf ErneuerbareEnergien den ökologischen Fußabdruck weiter verbessern."Um diese Strategie zu untermauern, wird sich Lenzing der Science Based TargetsInitiative verpflichten, der anerkanntesten Organisation auf dem Gebiet derklimarelevanten Zielsetzung. Dieser Schritt ist ein bedeutender Beitrag zurÖkologisierung der Modebranche und wird unseren Partnern helfen, KonsumentenTextilien mit einem ökologisch verantwortungsvollen Fußabdruck anzubieten", sagtRobert van de Kerkhof, Marketing- und Vertriebsvorstand der Lenzing Gruppe.Die Maßnahmen von Unternehmen, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren, werdendann als "science based" bezeichnet, wenn sie den Zielen des PariserKlimaabkommens entsprechen.