EANS-News: Lenzing AG / Lenzing Gruppe mit deutlicher Ergebnissteigerung in den ersten neun Monaten 2017

Highlights -* Umsatz stieg um 9,4 Prozent auf EUR 1.726,6 Mio.* EBITDA verbesserte sich um 23,9 Prozent auf EUR 397,1 Mio.* Rückzahlung der Anleihe in Höhe von EUR 120 Mio. - Lenzing per Ende Septembermit Nettoliquidität* Hochmodernes Center zur Weiterentwicklung von Fasern und Applikationen inHongkong eröffnetLenzing - Die Lenzing Gruppe konnte in den ersten neun Monaten desGeschäftsjahres 2017 Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraumdeutlich steigern. Die Umsetzung der Unternehmensstrategie sCore TEN wirdweiterhin konsequent vorangetrieben, um das Angebot an Spezialfasern weiterauszubauen und um noch näher an den Kunden und Partnern zu sein.Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2016 um 9,4Prozent auf EUR 1.726,6 Mio. Dies ist insbesondere auf höhere Preise bei allendrei Fasergenerationen zurückzuführen. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen(EBITDA) stieg um 23,9 Prozent auf EUR 397,1 Mio. Das entsprach einer EBITDA-Marge von 23 Prozent nach 20,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. DasBetriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 34,6 Prozent auf EUR 298,4 Mio., was zueiner höheren EBIT-Marge von 17,3 Prozent (nach 14 Prozent) führte. DasPeriodenergebnis konnte um 35,3 Prozent auf EUR 219,3 Mio. und das Ergebnis jeAktie um 36 Prozent auf EUR 8,12 gesteigert werden. Im September wurde dieAnleihe in Höhe von EUR 120 Mio. zurückgezahlt. Zum Ende der Berichtsperiodehatte die Lenzing Gruppe eine Nettoliquidität in Höhe von EUR 16,9 Mio."In den ersten drei Quartalen 2017 konnten wir unsere wertorientierteUnternehmensentwicklung in einem sehr positiven Marktumfeld weiter verfolgen unddie Implementierung unserer Unternehmensstrategie sCore TEN mit großer Disziplinvorantreiben. Die Eröffnung eines neuen Applikations- und Innovationscenters inHongkong ist ein wichtiger Schritt hin zum Ausbau unseres regionalenInnovationsangebotes. Ganz besonders stolz sind wir auf die Einführung vonTENCEL(TM) Luxe als Zeichen des laufenden Fokus der Lenzing Gruppe aufInnovation und Nachhaltigkeit", sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender derLenzing Gruppe. "Nach drei ausgezeichneten Quartalen sind wir zuversichtlich,dass wir 2017 deutlich bessere operative Ergebnisse erzielen werden als im Jahr2016. Gleichzeitig erwarten wir 2018 aber doch stärkeren Gegenwind als bisher."Zwtl.: Fokus auf KundennäheDie Lenzing Gruppe eröffnete im September ein neues Applikations- undInnovationscenter (AIC) in Hongkong und setzte damit einen weiteren Meilensteinzur Intensivierung der Zusammenarbeit mit ihren Partnern entlang derWertschöpfungskette. Von diesem Standort aus werden neue Anwendungen für Lenzing(TM) Fasern entwickelt und getestet - darunter Applikationen für die jüngstenInnovationen wie Lyocell-Filamente der Marke TENCEL(TM) Luxe, Lyocellfasern derMarke Refibra(TM) und Viscosefasern der Marke EcoVero(TM).Im ersten Halbjahr wurden außerdem neue Vertriebs- und Marketingbüros in derTürkei und in Südkorea eröffnet. Durch die direkte Ansprache und die gutausgestatteten Schauräume mit Produkten aus Lenzing(TM) Fasern können die Kundennoch besser betreut werden.Zwtl.: Investitionsprogramm in UmsetzungDie Lenzing Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Spezialfasern amGesamtumsatz bis 2020 auf 50 Prozent des Umsatzes zu steigern. Nach den bereitslaufenden Maßnahmen zum Kapazitätsausbau in Heiligenkreuz (Österreich) undMobile, Alabama (USA), gab Lenzing die Absicht bekannt, die nächste hochmoderneAnlage zur Produktion von Lyocellfasern der Marke TENCEL® in Thailand zuerrichten.Zwtl.: Neue Ära nachhaltiger ProduktionIm Oktober präsentierte die Lenzing Gruppe bei einem exklusiven Event in Parisein neues Produkt: TENCEL(TM) Luxe. Das Filamentgarn der Marke TENCEL(TM) Luxebedeutet für Lenzing den Einstieg in den Filament-Markt. Diese Faser wird denWeg der Lenzing Gruppe zu einem echten Spezialisten im Markt der sehrhochwertigen botanischen Materialien aus dem nachhaltigen Rohstoff Holzunterstützen.Die Startvolumina für TENCEL(TM) Luxe Filamente werden am Standort Lenzingproduziert. Die technischen Planungen für eine großformatige Produktionsstättewurden begonnen.Zwtl.: AusblickIn einem generell freundlichen makroökonomischen Umfeld entwickelt sich dieNachfrage am globalen Gesamtfasermarkt weiterhin positiv. Lenzing erwartet, dassdie Wachstumsraten für holzbasierte Cellulosefasern sogar über demGesamtfasermarkt liegen werden. Nach drei ausgezeichneten Quartalen wird dieLenzing Gruppe im Geschäftsjahr 2017 ein operatives Ergebnis erwirtschaften, dasdeutlich über dem des Jahres 2016 liegt.Für 2018 sieht Lenzing mehrere, teils gegenläufige Faktoren, die die Visibilitätauf die Preisentwicklungen am Fasermarkt einschränken. Die Nachfrage amGesamtmarkt für Fasern sollte hoch bleiben. Allerdings erwartet Lenzing speziellbei der Viscose, aber auch bei der Baumwolle teils deutliche Zuwächse auf derAngebotsseite. Die Preisentwicklung einiger Schlüsselrohstoffe wie derNatronlauge ist schwer vorhersehbar. Vor diesem Hintergrund geht die LenzingGruppe für die kommenden Quartale von einem sehr viel anspruchsvollerenMarktumfeld für Standardviscose aus.Die Lenzing Gruppe sieht sich angesichts der oben genannten Entwicklung in derKonzernstrategie sCore TEN bestätigt. Die Gruppe begann ihre Transformation voneinem volumenorientierten Viscose-Anbieter zu einem wertschöpfungsgetriebenenSpezialfaseranbieter Ende 2015. Sie wird die Unternehmensstrategie weiterkonsequent umsetzen.Wichtige Kennzahlen nachIFRS, auf Konzernbasis 1-9/2017 1-9/2016(in EUR Mio.)Umsatzerlöse 1.726,6 1.578,4EBITDA (Betriebsergebnis 397,1 320,6vor Abschreibungen)EBITDA-Marge in % 23,0 20,3EBIT (Betriebsergebnis) 298,4 221,7EBIT-Marge in % 17,3 14,0Periodenergebnis 219,3 162,1CAPEX(1) 128,5 64,230.09.2017 31.12.2016Bereinigte 58,8 53,0Eigenkapitalquote in %Anzahl der Mitarbeiter/ 6.440 6.218innen1) Capital expenditures: Entspricht dem Erwerb von immateriellen Anlagen undSachanlagen laut Konzern-KapitalflussrechnungFoto Download:https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=UQQGS [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=UQQGS]PIN: UQQGSRückfragehinweis:Lenzing AGMag. 