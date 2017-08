EANS-News: Lenzing AG / Lenzing Gruppe mit bestem Halbjahr der Unternehmensgeschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

Lenzing - Highlights* Umsatz stieg um 11 Prozent auf EUR 1.149,1 Mio.* EBITDA verbesserte sich um 38,8 Prozent auf EUR 270,7 Mio.* Detailplanungen für neues Werk zur Produktion von TENCEL® Fasern in Thailandlaufen* Neue Vertriebsniederlassungen in der Türkei und in Südkorea eröffnet* Viscosefasern der Marke EcoVeroTM mit sehr gutem ökologischem FußabdruckvorgestelltDie Lenzing Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 beiUmsatz und Gewinn neue Rekordstände. Ausschlaggebend dafür waren eine guteKapazitätsauslastung, höhere Preise und ein attraktiver Produktmix. DieKonzernstrategie sCore TEN wird weiterhin konsequent umgesetzt, um noch näher amKunden zu sein und um das Angebot an Spezialfasern weiter auszubauen.Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 11Prozent auf EUR 1.149,1 Mio. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)lag mit EUR 270,7 Mio. um 38,8 Prozent höher. Das entsprach einer EBITDA-Margevon 23,6 Prozent nach 18,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis(EBIT) stieg um 57,4 Prozent auf EUR 204,2 Mio., was zu einer höheren EBIT-Margevon 17,8 Prozent (nach 12,5 Prozent) führte. Das Periodenergebnis konnte um 58,9Prozent auf EUR 150,3 Mio., das Ergebnis je Aktie um 59 Prozent auf EUR 5,55gesteigert werden."Das erste Halbjahr 2017 ist für die Lenzing Gruppe sehr erfreulich verlaufen.Es war das beste Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Maßgeblich ist, dass wirunsere sCore TEN-Strategie weiter konsequent umsetzen. Der Ausbau neuerhochmoderner Produktionskapazitäten für unsere Spezialfasern schreitet gut voranund wird unsere Kunden in ihrer Expansion mit Produkten aus unseren botanischenFasern weiter unterstützen. Der Beschluss zur Gründung einer Tochtergesellschaftund zum Kauf eines Grundstücks in Thailand ist der nächste Schritt in dieserStrategie. Nach der Markteinführung unserer Lyocell-Faser der Marke RefibraTMhaben wir nun im ersten Halbjahr mit EcoVeroTM eine besonders leistungsfähigeFaser mit einem sehr vorteilhaften ökologischen Fußabdruck auf den Marktgebracht und setzen damit Standards für die gesamte Branche - von der Faser biszur Kleidung", sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe."Unter der Annahme gleichbleibender Verhältnisse an den Fasermärkten erwartenwir für 2017 eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber 2016."Zwtl.: Lenzing investiert in ThailandDie Lenzing Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Spezialfasern amGesamtumsatz bis 2020 auf 50 Prozent des Umsatzes zu steigern. Nach dem bereitslaufenden Ausbau in Lenzing, Heiligenkreuz (beide Österreich) und Mobile,Alabama (USA), hat der Aufsichtsrat Ende Juni dem Vorschlag des Vorstandeszugestimmt, die nächste hochmoderne Anlage zur Produktion von Lyocellfasern derMarke TENCEL® in Thailand zu errichten. Lenzing gründet zu diesem Zweck einethailändische Tochtergesellschaft und kauft in einem Industriepark nahe Bangkokein Grundstück. In den kommenden Monaten werden die Genehmigungen und dietechnischen Planungen finalisiert werden. Die endgültige Entscheidung über denBau der Anlage soll im ersten Quartal 2018 getroffen werden. Die Fertigstellungist für Ende 2020 geplant.Zwtl.: Ausbau der Produktionskapazitäten für Lyocellfasern gut angelaufenEnde März wurde mit dem Spatenstich am Standort Heiligenkreuz die Bauphase zurErweiterung der Lyocell-Kapazitäten begonnen. Ab Mitte des nächsten Jahreskönnen damit den Kunden zusätzlich 25.000 Tonnen der Spezialfasern zur Verfügunggestellt werden. Auch in Mobile werden bereits die ersten Gebäude errichtet, umdie neue Produktionsstätte für TENCEL® Fasern 2019 fertigzustellen. Dieseumfangreichen Bauvorhaben wurden in einem eigenen Vorstandsressortzusammengefasst und dem neu bestellten Vorstand, Chief Technology Officer HeikoArnold, übertragen.Zwtl.: Mit EcoVeroTM neue, besonders ökologische Fasern auf den Markt gebrachtUm die Vorreiterrolle bei Nachhaltigkeit weiter zu unterstreichen hat Lenzingmit EcoVeroTM sehr leistungsfähige Fasern mit einem sehr guten ökologischenFußabdruck auf den Markt gebracht, welche aufgrund einer entsprechendenTechnologie in den endgültigen Produkten identifiziert werden kann. UnsereKunden und Partner, sowie die Konsumenten haben damit Gewissheit, dass ihrProdukt auch aus diesen Fasern besteht.Die Markteinführung der RefibraTM Fasern, welche Zellstoff aus denZuschnittresten von Baumwollbekleidung und Zellstoff aus Holz vereinen, ist imersten Halbjahr gut verlaufen. Nach Inditex arbeiten derzeit weitere 25Modemarken an der Entwicklung von Kollektionen aus diesen Fasern.Zwtl.: Bessere Betreuung der KundenDie Lenzing Gruppe hat zudem im ersten Halbjahr neue Vertriebs- undMarketingbüros in der Türkei und in Südkorea eröffnet. Durch die direkteAnsprache und die gut ausgestatteten Schauräume mit Produkten aus LenzingTMFasern können die Kunden damit noch besser betreut werden.Zwtl.: AusblickIm für die Lenzing Gruppe relevanten Marktsegment der holzbasiertenCellulosefasern deutet sich weiterhin eine positivere Entwicklung als amGesamtfasermarkt an. Die Nachfrage nach diesen Cellulosefasern war im erstenHalbjahr 2017 sehr gut. Viscose und vor allem holzbasierte Cellulose-Spezialfasern liegen langfristig im Trend. Auf der Angebotsseite werden 2017keine maßgeblichen neuen Produktionskapazitäten auf den Markt drängen.Die Lenzing Gruppe ist in diesem Umfeld sehr gut aufgestellt. Wir werden diesCore TEN-Strategie weiterhin konsequent umsetzen und vor allem auf den Ausbaubei Spezialfasern und auf nachhaltigkeitsgetriebene Innovationen setzen. Diekontinuierliche Expansion der Kapazitäten bei Spezialfasern und die Arbeit anunserer Markenpositionierung werden essentiell sein, um die Aufmerksamkeit derKonsumenten für die Einzigartigkeit unserer Fasern weiter zu erhöhen.Die Lenzing Gruppe hatte ein exzellentes Halbjahr 2017. Die starke Nachfragenach ihren Fasern hat zu einer hohen Kapazitätsauslastung in allenProduktgruppen geführt. Der Marktpreis für Viscosefasern war substantiell höherals im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unter der Voraussetzung, dass dieFasermarktverhältnisse und Währungsrelationen unverändert bleiben, erwartetLenzing für das Geschäftsjahr 2017 eine deutliche Verbesserung gegenüber 2016.Wichtige Kennzahlen nachIFRS, auf Konzernbasis 1-6/2017 1-6/2016(in EUR Mio.)Umsatzerlöse 1.149,1 1.034,8EBITDA (Betriebsergebnis 270,7 195,1vor Abschreibungen)EBITDA-Marge in % 23,6 18,9EBIT (Betriebsergebnis) 204,2 129,7EBIT-Marge in % 17,8 12,5Periodenergebnis 150,3 94,6CAPEX(1) 72,9 40,630.06.2017 31.12.2016Bereinigte 55,1 53,0Eigenkapitalquote in %Mitarbeiter/innen zum 6.326 6.218Periodenende1) Capital expenditures: Erwerb von immateriellen Anlagen und SachanlagenFoto Download:https://mediadb.lenzing.com/pindownload/login.do?pin=UQQGS [https://mediadb.lenzing.com/pindownload/login.do?pin=UQQGS]PIN: UQQGSRückfragehinweis:Lenzing AGMag. Rückfragehinweis:Lenzing AGMag. Waltraud KasererVice President Corporate Communications & Investor RelationsTel.: +43 (0) 7672 701-2713mailto:w.kaserer@lenzing.com