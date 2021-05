EANS-News: Lenzing AG / Lenzing Gruppe mit ausgezeichnetem Start in das Geschäftsjahr 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinne/Quartalsbericht/UnternehmenHighlights -* Operatives Ergebnis deutlich gesteigert: EBITDA bei EUR 94,5 Mio., Cashflowaus der Betriebstätigkeit mehr als verdreifacht* Strategische Großprojekte weiterhin voll auf Kurs - Produktionsstart desLyocellwerks in Thailand im 4. Quartal 2021 erwartet* Größte Photovoltaik-Freiflächenanlage Oberösterreichs am Standort Lenzing* Lenzing überträgt Hygiene Austria-Anteile und schreibt Beteiligung vollständigab* Prognose 2021: Lenzing erwartet operatives Ergebnis zumindest aufVorkrisenniveauLenzing - Die Lenzing Gruppe verzeichnete eine deutlich positive Umsatz- undErgebnisentwicklung im 1. Quartal 2021. Der zunehmende Optimismus in der Textil-und Bekleidungsindustrie durch den Impffortschritt und die anhaltende Erholungim Einzelhandel sorgten insbesondere zu Beginn des Geschäftsjahres für starksteigende Nachfrage und Preise am globalen Fasermarkt.Die Umsatzerlöse stiegen im 1. Quartal um 4,9 Prozent gegenüber demVorjahresquartal auf EUR 489,3 Mio. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf einestark erhöhte Nachfrage aus China und die daraus resultierenden höherenViscosepreise zurückzuführen. Der Fokus auf holzbasierte Spezialfasern wie jeneder Marken TENCEL(TM) und LENZING ECOVERO(TM) wirkte sich ebenfalls positiv aufdie Umsatzentwicklung aus; der Anteil der Spezialfasern am Faserumsatz stieg von72,2 Prozent auf 72,6 Prozent. Der negative Effekt durch ungünstigereWährungseffekte konnte dadurch mehr als kompensiert werden. DieErgebnisentwicklung reflektiert im Wesentlichen den Umsatzanstieg. Deranhaltende Fokus auf Maßnahmen zur strukturellen Ergebnisverbesserung in allenRegionen verstärkte diesen positiven Effekt. Das Betriebsergebnis vorAbschreibungen (EBITDA) stieg um 36,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartalauf EUR 94,5 Mio. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 14,8 Prozent auf 19,3Prozent. Das Periodenergebnis lag bei EUR 29,9 Mio. (nach EUR 17,7 Mio. im 1.Quartal 2020) und das Ergebnis je Aktie bei EUR 1,06 (nach EUR 0,84 im 1.Quartal 2020)."Lenzing profitierte im 1. Quartal 2021 vom zunehmenden Optimismus in dertextilen Wertschöpfungskette und der starken Erholung der Fasermärkte. DieNachfrage nach unseren nachhaltig erzeugten Spezialfasern wie TENCEL(TM) undLENZING(TM) ECOVERO(TM) entwickelte sich erneut deutlich positiv", sagt StefanDoboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. "Strategisch sind wirweiterhin voll auf Kurs. Die Umsetzung des Zellstoffprojekts in Brasilienschreitet trotz der herausfordernden Entwicklungen bezüglich COVID-19 weiterhinplanmäßig voran und im 4. Quartal 2021 werden wir die neue Lyocellanlage inThailand in Betrieb nehmen", so Doboczky.Der Brutto-Cashflow stieg im 1. Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um117,5 Prozent auf EUR 84,3 Mio. Dieser Anstieg ist vor allem auf dieErgebnisentwicklung zurückzuführen. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit hatsich auf EUR 111,5 Mio. (nach EUR 31,9 Mio. im 1. Quartal 2020) mehr alsverdreifacht. Der Free Cashflow lag aufgrund der Investitionstätigkeit im Rahmender Projekte in Thailand und Brasilien bei EUR minus 99 Mio. (nach EUR minus106,7 Mio. im 1. Quartal 2020).Zwtl.: Stärkung des SpezialfaserwachstumsDie Investitionen in immaterielle Anlagen, Sachanlagen und biologischeVermögenswerte (CAPEX) stiegen in der Berichtsperiode um 52,5 Prozent auf EUR211,5 Mio. Der erneut starke Anstieg des Investitionsvolumens ist auf dieUmsetzung der Schlüsselprojekte zurückzuführen. Die Errichtung desZellstoffwerks in Brasilien schreitet trotz der herausfordernden Entwicklungenbezüglich COVID-19 weiterhin planmäßig voran. Die Inbetriebnahme desZellstoffwerks ist unverändert für das 1. Halbjahr 2022 geplant. Das neue Werkstärkt die Rückwärtsintegration und damit das Spezialfaserwachstum der Lenzingim Sinne ihrer Unternehmensstrategie sCore TEN.Spezialfasern sind die ganz große Stärke von Lenzing. Im Jahr 2024 sollen mehrals 75 Prozent des Faserumsatzes aus dem Geschäft mit holzbasiertenSpezialfasern wie Lyocell- und Modalfasern erzielt werden. Im Fokus dieserstrategischen Zielvorgabe steht die Errichtung der neuen hochmodernenLyocellanlage in Thailand. Das Investitionsvolumen für die neue Anlage mit einerNennkapazität von 100.000 Tonnen beträgt etwa EUR 400 Mio. Die Bauarbeitenstarteten im 2. Halbjahr 2019 und verliefen auch in der Berichtsperiodeplanmäßig. Das Recruiting und Onboarding neuer Mitarbeiter/innen schreitetebenfalls erfolgreich voran. Die Produktion soll gegen Ende 2021 aufgenommenwerden.Zwtl.: Vision einer CO2-freien ZukunftDie Lenzing Gruppe leistet mit der Umsetzung ihrer Science-based targets einenaktiven Beitrag zur Bewältigung der durch den Klimawandel bedingten Probleme.Lenzing legte sich 2019 strategisch fest, ihre Treibhausgasemissionen pro TonneProdukt bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Die Vision für 2050 lautetklimaneutral zu sein. Die Umsetzung der beiden Schlüsselprojekte in Brasilienund Thailand ist ein bedeutender Meilenstein auf diesem Weg. Der Standort inThailand ermöglicht mit seiner beispielhaften Infrastruktur eine nachhaltigebiogene Energieversorgung. Das Werk in Brasilien wird darüber hinaus mehr als 50Prozent des erzeugten Stroms als erneuerbare Energie ins öffentliche Netzeinspeisen.Zwtl.: Nachhaltigkeit in LenzingLenzing sucht auch an ihren bestehenden Standorten kontinuierlich nachMöglichkeiten zur Erhöhung der Energieeffizienz sowie zur Nutzung erneuerbarerEnergiequellen oder solcher mit geringeren CO2-Emissionen. Im 1. Quartal 2021gab das Unternehmen etwa die Errichtung der größten Photovoltaik-Freiflächenanlage des Landes Oberösterreich auf einer Fläche von 55.000 m² amStandort Lenzing bekannt. Der Baubeginn ist bereits für das das 2. Halbjahr 2021geplant.Im Nachhaltigkeitsbericht 2020 [https://www.lenzing.com/index.php?type=88245&tx_filedownloads_file%5bfileName%5d=fileadmin/content/PDF/04_Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsberichte/DE/NHB_2020_DE.pdf] mit dem Titel"Stand up for future generations" betont Lenzing ihren Zugang, über Produktehinaus Verantwortung zu übernehmen. Der nicht-finanzielle Bericht, der inÜbereinstimmung der Berichtsstandards der Global Reporting Initiative (GRI) unddes Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesse-rungsgesetzes (NaDiVeG) erstelltund von der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- undSteuerberatungsgesellschaft geprüft wurde, legt dar, wie das Unternehmen denglobalen Herausforderungen unserer Zeit aktiv begegnet.Zwtl.: Hygiene Austria LP GmbHNach Bekanntwerden der Vorwürfe rund um die Hygiene Austria LP GmbH im März 2021arbeitete Lenzing gemeinsam mit der Palmers Textil AG intensiv an derAufarbeitung. Gemeinsam wurden auch entscheidende Schritte gesetzt: Begleitetvon einem entsprechenden Pflichtenheft für eine solide Geschäftsfort-führunghaben sich die beiden Gesellschafter unter anderem auf die Übertragung derLenzing-Anteile an Palmers geeinigt. Um den gründungskonformen Fortbestand zugewährleisten, verzichtete Lenzing zunächst auf einen entsprechenden Kaufpreis(siehe auch Pressemitteilung der Lenzing AG vom 02.04.2021 [https://www.lenzing.com/de/newsroom/pressemitteilungen/pressemitteilung/lenzing-update-zur-hygiene-austria]). Die Beteiligung wurde im 1. Quartal vollständigabgeschrieben.Starke Werte und ein international anerkanntes Prozess- und Governance-Systemcharakterisieren Lenzing. Bei der Hygiene Austria wurden in der Umsetzung aberFehler gemacht. Der Vorstand zieht in Absprache mit dem Aufsichtsrat für dieZukunft entsprechende Lehren.Zwtl.: Prognose für 2021Der Internationale Währungsfonds rechnet für das Jahr 2021 mit einem globalenWachstum von 6 Prozent. Die wirtschaftliche Erholung nach der tiefen Rezessiondurch COVID-19 ist jedoch mit Risiken behaftet und hängt maßgeblich vomImpffortschritt und einer erfolgreichen Eindämmung der Pandemie ab. DasWechselkursumfeld bleibt in den für Lenzing wichtigen Regionen voraussichtlichvolatil.Die globalen Faser- und Zellstoffmärkte gerieten infolge der COVID-19-Kriseerheblich unter Druck. Die deutliche Erholung der Nachfrage ab dem 3. Quartal2020, ausgehend von China, setzte sich bis in das 1. Quartal 2021 fort. ImFebruar/März dieses Jahres drehte der Markt erneut und entwickelte sich seitherseitwärts. Im Markt für Baumwolle zeichnet sich in der laufenden Erntesaison2020/2021 eine Verknappung der Produktionsmenge und damit einhergehend eineleicht rückläufige Entwicklung der Lagermengen ab. Die Preise für Faserzellstoffbewegen sich unverändert auf einem hohen Niveau.Lenzing geht weiterhin von einem steigenden Bedarf an nachhaltigen Fasern fürdie Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Hygiene- und Medizinbranche aus.Dieser Trend dürfte sich, nicht zuletzt auch aufgrund diverserGesetzesinitiativen, auch nach der COVID-19-Pandemie ungebremst fortsetzen.Mit der Aussicht auf eine fortschreitende aktive Immunisierung breiterBevölkerungsgruppen gegen COVID-19 wachsen auch in der textilenWertschöpfungskette zunehmend der Optimismus und das Vertrauen in eine baldigeRückkehr zur Normalität. Das derzeit positive Umfeld ist jedoch, auch wegen desverstärkten Auftretens von Virus-Mutationen und extremen Infektionsgeschehens inLändern wie Brasilien und Indien, nach wie vor von großer Unsicherheit geprägt.Die Visibilität bleibt daher eingeschränkt.Die Lenzing Gruppe erwartet für 2021, unter Berücksichtigung der genanntenFaktoren, dass das operative Ergebnis mindestens auf dem Niveau desVorkrisenjahres 2019 liegen wird.Lenzing sieht sich angesichts dieser Entwicklungen mit ihrerUnternehmensstrategie sCore TEN sehr gut positioniert und wird dieFertigstellung der strategischen Großprojekte, die ab 2022 einen signifikantenErgebnisbeitrag liefern werden, entschlossen vorantreiben. Neben ihrenZielwerten für EBITDA (EUR 800 Mio.) und ROCE (>10 %[1]) bestätigt Lenzing auchihre vier anderen mittelfristigen Ziele für 2024: Nettoverschuldung/EBITDA (75 % der Faserumsätze), Eigenversorgung mitFaserzellstoff (>75 %), Dekarbonisierung (>40 % weniger CO2-Emissionen je TonneProdukt).Ausgewählte Kennzahlen derLenzing Gruppe 01-03/2021 01-03/2020EUR Mio.Umsatzerlöse 489,3 466,3EBITDA (Betriebsergebnis 94,5 69,11vor Abschreibungen)EBITDA-Marge 19,3 % 14,8 %[2]Periodenergebnis 29,9 17,7Ergebnis je Aktie in EUR 1,06 0,84Cashflow aus der 111,5 31,9BetriebstätigkeitCAPEX[3] 211,5 138,631.03.2021 31.12.2020Nettofinanzverschuldung 572,4 471,4Bereinigte 43,4 % 45,8 %Eigenkapitalquote[4]Mitarbeiter/innen 7.554 7.358(Beschäftigte)1) Für Anlagen im Bau zu bereinigen2) Umgliederung von aktivierten Fremdkapitalkosten, Nettozinsen ausleistungsorientierten Plänen und Kreditbereitstellungsprovisionen vom EBIT/EBITDA in das Finanzergebnis (siehe Fußnote 1 zur Konzern-Gewinn- undVerlustrechnung des Konzernzwischenberichts Q1/2021)3) Capital expenditures: Investitionen in immaterielle Anlagen, Sachanlagen undbiologische Vermögenswerte laut Konzern-Kapitalflussrechnung4) Prozent-Verhältnis bereinigtes Eigenkapital zur BilanzsummeFoto-Download [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=IzOT4dExai68]PIN: IzOT4dExai68Rückfragehinweis:Daniel WinkelmeierCommunications ManagerLenzing AGTelefon: +43 676 7579843E-Mail: d.winkelmeier@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: WBI, ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell