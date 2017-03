EANS-News: Lenzing AG / Kapazitätserweiterung in Heiligenkreuz startet mit Spatenstich

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist derEmittent/Meldungsgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Unternehmen- Ausbau der Kapazitäten für Premium-Spezialfasern um 25.000 Tonnenstartet - Investitionen von rund EUR 70 Mio. in den nächsten zwölfMonaten - Strategische Bedeutung von Heiligenkreuz bei TENCEL®Premium-Fasern untermauertHeiligenkreuz - Die Lenzing Gruppe baut die Kapazitäten zurProduktion der Spezialfaser TENCEL® am burgenländischen StandortHeiligenkreuz aus. Nachdem alle Genehmigungen vorliegen, startet derAusbau heute, Dienstag, mit einem Spatenstich vonLenzing-Vorstandschef Stefan Doboczky, den Geschäftsführern vonLenzing Fibers, Heiligenkreuz, Bernd Zauner und Dieter Eichinger,sowie Landeshauptmann Hans Niessl und Wirtschafts-Landesrat AlexanderPetschnig."In den Ausbau der Produktionskapazitäten unserer hochwertigenbotanischen Spezialfasern investieren wir in Heiligenkreuz in denkommenden zwölf Monaten rund EUR 70 Mio.", sagt Doboczky. "Damitreagieren wir auf die weltweit starke Nachfrage nach neuartigenTENCEL® Premium-Fasern wie die RefibraTM Faser, in derZuschnittabfälle aus der Produktion von Baumwollbekleidung und ausHolz als Rohstoff vereint sind. Diese Faser leistet einen vielbeachteten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft in der Modebranche undwurde im Februar von unserem strategischen Partner Inditex in ihrenZara-Geschäften sehr erfolgreich auf den Markt gebracht."Die Investition bringt zusätzliche Kapazitäten von jährlich etwa25.000 Tonnen an Fasern. Diese werden den Kunden ab Ende des erstenQuartals 2018 zur Verfügung stehen. "Wir sind in Heiligenkreuz vor 20Jahren mit der Produktion von Lyocellfasern gestartet und haben denStandort zum einem der größten industriellen Arbeitgeber imSüdburgenland ausgebaut. Die neue Investition ist ein weitererMeilenstein in dieser Erfolgsgeschichte und bringt derstrukturschwachen Region einen erneuten Wachstumsschub", sagt Zauner.? Lenzing nahm vor 20 Jahren in Heiligenkreuz seine ersteProduktionsanlage in Betrieb, die Lyocell-Fasern in großen Mengenherstellt. Die Fasern werden heute unter dem Markennamen TENCEL®vertrieben. Eine aktuelle Studie unter wissenschaftlicher Leitung vonFriederich Schneider, Professor an der Johannes Kepler Universität inLinz, errechnete erhebliche regionalwirtschaftliche Effekte durch dasLenzing-Werk Heiligenkreuz. Neben den rund 230 Arbeitsplätzen beiLenzing Fibers selbst werden durch die wirtschaftlichen Aktivitätenin der Region insgesamt rund 940 Arbeitsplätze langfristig gesichert.Die zusätzliche Wertschöpfung durch das Werk für das Südburgenlandbeträgt rund EUR 102 Mio. pro Jahr.In den 20 Jahren des Bestehens wurden kumuliert fast 700.000 TonnenFasern aus Heiligenkreuz abgesetzt und meist in alle Welt, bis nachChina, Korea und Japan, exportiert. Das Werk Heiligenkreuz wurde aufGrund der rasch wachsenden Nachfrage kontinuierlich erweitert.Lenzing hat bisher insgesamt rund eine dreiviertel Milliarde Euro inden Auf- und Ausbau der Produktionskapazitäten für TENCEL® Faserninvestiert und produziert diese Spezialfasern neben Heiligenkreuzauch in Lenzing, in Mobile (USA) und in Grimsby (Großbritannien).Die in Heiligenkreuz eingesetzte Lyocell-Technologie zeichnet sichdurch besondere Umweltfreundlichkeit aus. Die Cellulosefasern werdenaus dem nachwachsenden Rohstoff Holz in einem Verfahren mitgeschlossenen Kreisläufen gewonnen, sodass es nur ein Minimum anumweltbelastenden Emissionen gibt. TENCEL® Fasern haben aufgrundihrer herausragenden Eigenschaften ein besonders breitesAnwendungsgebiet, sowohl in der Modewelt, als auch im technischenBereich und bei Vliesstoffen. Lenzing ist weltweit der mit großemAbstand führende Hersteller von Lyocellfasern und entwickelt dieseTechnologie kontinuierlich weiter.Foto Download:https://mediadb.lenzing.com/pindownload/login.do?pin=Z145WPIN-Code: Z145WRückfragehinweis:Lenzing AGMag. Waltraud KasererVice President Corporate Communications & Investor RelationsTel.: +43 (0) 7672 701-2713mailto:w.kaserer@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Unternehmen: Lenzing AGA-A-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comBranche: ChemieISIN: AT0000644505Indizes: WBI, ATX, Prime MarketBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell