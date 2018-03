EANS-News: Lenzing AG / Bekenntnis zu nachhaltiger Forstwirtschaft als Klimaregulator

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------UnternehmenHighlights -* Lenzing veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2017* Festsetzung von neuen Nachhaltigkeitszielen* Umsetzung eines Öko-InvestitionsprogrammesLenzing - Die Lenzing Gruppe veröffentlicht am 21. März, dem internationalen Tagdes Waldes, ihren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 2017 [https://www.lenzing.com/nachhaltigkeitsberichte]. Der Bericht untermauert dieerfolgreichen Bestrebungen der Lenzing Gruppe, als einer derNachhaltigkeitsführer der Branche bei holzbasierten Cellulosefasern einenwichtigen Beitrag zu umweltbewussterem Wirtschaften in der gesamtenWertschöpfungskette der Textil- und Vliesstoffindustrie zu leisten."Klimaschutz und damit auch der Erhalt der Wälder als CO2-Speicher sind zweiwesentliche Themen für die gesellschaftliche Akzeptanz der Textil- undVliesstoffbranchen. Mit unserer beispielgebenden, auf Nachhaltigkeitsgrundsätzenaufbauenden Holzbeschaffungspolitik haben wir in den letzten Jahren zu einempositiven Bewusstseinswandel in der Industrie beigetragen", so Stefan Doboczky,Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe, anlässlich der Präsentation des neuenNachhaltigkeitsberichtes.Lenzing setzt sich aktiv für die Verbesserung des Zustandes und derBiodiversität globaler Wälder ein. Über die Speicherung von CO2 innachwachsenden Wäldern, aber noch mehr durch den Ersatz von wenigerklimaschonenden Materialien aus fossilen Rohstoffen, leisten LENZING(TM) Fasernaus nachhaltiger Forstwirtschaft einen großen Beitrag zum Klimaschutz.Die Lenzing Gruppe ist heute schon ein führendes Unternehmen in derKreislaufwirtschaft und in umweltbewusster Faserherstellung in ihrer Branche.Nun hat sich das Unternehmen wiederum zu einem großen Schritt entschlossen, umseinen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, indem bis 2022 die spezifischenEmissionen[1] weiter deutlich reduziert werden. Dazu wird ein speziellzugeschnittenes Öko-Investitionsprogramm umgesetzt. Ziel ist das EU-Ecolabelauch für alle Konzernstandorte der Lenzing Gruppe.Des Weiteren sollen bis zum Jahr 2022 80 Prozent der wichtigsten Zuliefereraufgrund ihrer Nachhaltigkeitsleistungen bewertet werden.Bereits mit Ende 2019 sollen durch die Einführung eines internationalanerkannten Bewertungsinstruments (Higg Facility Environmental Module) dieökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsauswirkungen an allenProduktionsstandorten der Lenzing Gruppe transparent gemacht und optimiertwerden. Mit diesen Maßnahmen setzt Lenzing konsequent seineNachhaltigkeitsstrategie um: Neben der nachhaltigen Holzversorgung, demverantwortungsvollen Umgang mit Wasser, der Dekarbonisierung und nachhaltigenInnovationen sind die Erzielung von mehr gesellschaftlichem Wohl durch denAusbau von Partnerschaften in der Wertschöpfungskette und mit NGOs wesentlicheEckpunkte.Robert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer: "Wir stehen am Beginn derWertschöpfungskette und können durch unsere Aktivitäten und durch ein Maximum anTransparenz gerade mit Partnerschaften viel zu Verbesserungen beitragen. Wirwerden mit unseren Produkten den systemischen Wandel unserer Industrie weitervorantreiben, etwa durch den Ausbau unserer umweltbewusst hergestelltenLyocellfasern und durch innovative Lösungsansätze wie unserer REFIBRA(TM)Technologie, bei der für die Faserherstellung ein Anteil an Baumwollstoffrestenverwendet wird. Die Konsumenten können gewiss sein: Wenn sie Produkte ausunseren Fasern erwerben, bedeutet das auch einen positiven Beitrag für einebessere Welt."Foto Downloadhttps://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=dOTqkyiQSeas [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=dOTqkyiQSeas]PIN: dOTqkyiQSeas[1] Spezifische Emissionen sind Emissionen pro Produktionseinheit der LenzingGruppe (d. h. Zellstoff- und Faserproduktionsvolumen)Rückfragehinweis:Lenzing AGMag. Waltraud KasererVice President Corporate Communications & Investor RelationsTel.: +43 (0) 7672 701-2713mailto: w.kaserer@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-A-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: WBI, ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell