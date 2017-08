EANS-News: Kapsch TrafficCom AG ? Gemischte Ergebnisse im ersten Quartal, aber vielversprechende Neugeschäftsopportunitäten. - ANHANG

Weitere Suchergebnisse zu "Kapsch TrafficCom":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------QuartalsberichtWien -Highlights.* Umsatzanstieg um 7,9 % auf EUR 164,3 Mio.* EBIT -33,4 % unter dem durch Einmaleffekt begünstigten Vergleichswert desVorjahres* Periodenergebnis ebenfalls gesunken (-46,2 %)* Keine Nettoverschuldung: Nettoguthaben von EUR 13,4 Mio.* Nach Quartalsende: Übernahme der restlichen 67 % an SIMEX, Mexiko"Obwohl die Ergebnisse des ersten Quartals 2017/18 aus meiner Sicht nichtzufriedenstellend waren, bin ich überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.Verbesserungspotenziale sind erkannt und werden realisiert; vielversprechendeNeugeschäftsopportunitäten werden von unseren Teams mit vollem Einsatzbearbeitet", so Georg Kapsch, CEO Kapsch TrafficCom.______________________________________________________________________________|Wenn nicht anders | | | ||angegeben, alle | Q1 2017/18| +/-| Q1 2016/17||Werte_in_EUR_Mio._|___________________|___________________|___________________||Umsatz____________|______________164,3|______________7,9_%|______________152,3||EBIT______________|_______________11,7|____________-33,4_%|_______________17,6||EBIT-Marge________|______________7,1_%|____________-4,4_%p|_____________11,6_%||Periodenergebnis__|________________6,6|____________-46,7_%|_______________12,4||Ergebnis je Aktie | 0,52| -46,2 %| 0,97||(EUR)_____________|___________________|___________________|___________________|Wien, am 30. August 2017 - Kapsch TrafficCom musste einen durchwachsenen Startin das neue Wirtschaftsjahr hinnehmen. Auf der einen Seite konnte dasUnternehmen den Wachstumskurs fortsetzen. Der Umsatz legte in beiden Segmentenzu und stieg auf Gruppenebene um 7,9 % auf EUR 164,3 Mio. Auf der anderen Seiteverzeichnete Kapsch TrafficCom einen Rückgang des operativen Gewinns (EBIT) umEUR 5,9 Mio. (-33,4 %) auf EUR 11,7 Mio. Die EBIT-Marge betrug somit 7,1 % (Q12016/17: 11,6 %). Für die niedrigere Profitabilität waren mehrere Gründeverantwortlich:* Im Zuge der Verlängerung des Mautprojekts in Tschechien musste das Unternehmendie Preise senken. Es gilt nun, den dadurch entstandenen Gewinnrückgang in dennächsten Quartalen durch profitables Neugeschäft auszugleichen.* In den USA wurden nach der Integration des von Schneider Electric akquiriertenTransportation-Geschäfts die Synergien noch nicht voll realisiert.* Negative Währungseffekte primär aus den Währungsbündeln EUR/USD und EUR/ZARbelasteten das EBIT im Ausmaß von EUR 3,8 Mio., d. h. um EUR 2,5 Mio. mehr alsim Q1 2016/17.* Zudem enthielt das EBIT im Q1 2016/17 einen positiven Einmaleffekt in Höhe vonEUR 3,0 Mio.Bereinigt um die letzten beiden Punkte - also den bekannten Einmaleffekt sowiedie nur bedingt beeinflussbaren Auswirkungen von Wechselkursschwankungen -konnte Kapsch TrafficCom im ordentlichen Geschäftsverlauf eine durchaus stabileEBIT-Entwicklung erzielen.Die im Vergleich zum Q1 2016/17 höheren Währungsverluste (um EUR 0,8 Mio.) undgeringeren Währungsgewinne (um EUR -0,7 Mio.) waren hauptausschlaggebend für denRückgang des Finanzergebnisses auf EUR -2,3 Mio. (Q1 2016/17: EUR -0,3 Mio.).Während die realisierten Währungsverluste um EUR 0,2 Mio. sanken, stiegen dienicht realisierten Währungsverluste um EUR 1,0 Mio. Das Periodenergebnis betrugEUR 6,6 Mio. (Q1 2016/17: EUR 12,4 Mio.) und das Ergebnis je Aktie EUR 0,52 (Q12016/17: EUR 0,97).Segmentergebnisse.Im Q1 2017/18 entfielen 75,1 % des Umsatzes auf das ETC-Segment und 24,9 % aufdas IMS-Segment._____________________________________________________________________________|ETC | | | ||(Mautgeschäft). | | | ||Wenn nicht anders| Q1 2017/18| +/- | Q1 2016/17||angegeben, alle | | | ||Werte_in_EUR_Mio.|___________________|___________________|___________________||Umsatz___________|______________123,4|______________9,7_%|______________112,4||EBIT_____________|_______________14,6|____________-19,3_%|_______________18,1||EBIT-Marge_______|_____________11,9_%|____________-4,3_%p|_____________16,1_%|Das EBIT im Q1 2016/17 enthielt einen positiven Einmaleffekt in der Höhe von EUR0,9 Mio.______________________________________________________________________________|IMS (Intelligente | | | ||Mobilitätslösungen).| | | ||Wenn nicht anders | Q1 2017/18| +/- | Q1 2016/17||angegeben, alle | | | ||Werte_in_EUR_Mio.___|__________________|__________________|___________________||Umsatz______________|______________40,9|_____________2,7_%|_______________39,8||EBIT________________|______________-2,9|__________-440,6_%|_______________-0,5||EBIT-Marge__________|____________-7,1_%|___________-5,8_%p|_____________-1,4_%|Das EBIT im Q1 2016/17 enthielt einen positiven Einmaleffekt in der Höhe von EUR2,1 Mio.Bilanz.Der Free Cashflow des ersten Quartals war mit EUR -4,3 Mio. negativ. Folglichsank auch das Nettoguthaben von EUR 19,6 Mio. am 31. März 2017 auf immer nochgrundsolide EUR 13,4 Mio. am 30. Juni 2017. Im selben Zeitraum stieg dieEigenkapitalquote von 35,0 % auf 36,2 %.Ereignis nach dem Quartalsstichtag.Kapsch TrafficCom übernahm nach dem Quartalsstichtag die restlichen 67 % an demmexikanischen Verkehrstelematik-Unternehmen SIMEX. Seit 2012 hält KapschTrafficCom bereits 33 % an der Gesellschaft. Mit mehr als 30 Jahren Marktpräsenzsowie 255 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt das Unternehmen zu denbedeutenden Unternehmen im mexikanischen Markt für intelligente Verkehrssysteme.Ausblick.Ausgehend von den Ergebnissen des ersten Quartals ist es eine Herausforderung,2017/18 das EBIT des letzten Wirtschaftsjahres zu erreichen. Umso mehr, fallsdie nur bedingt beeinflussbaren Auswirkungen von Wechselkursschwankungenweiterhin gegen das Unternehmen wirken. Das Management ist aber überzeugt, aufdem richtigen Weg zu sein. Verbesserungspotenziale wurden erkannt und werden nunrealisiert; die Neugeschäftsopportunitäten sind vielversprechend.Den Bericht über das erste Quartal 2017/18 finden Sie unter:http://kapsch.net/ktc/investor_relations/reportsKapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligenten Verkehrssystemen in denBereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility,Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge. Kapsch TrafficCom deckt mitdurchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden aus einerHand ab: von Komponenten über Design bis zur Errichtung und dem Betrieb vonSystemen. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, denStraßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer, zuverlässiger,effizienter und komfortabler zu machen sowie die Umweltbelastung zu reduzieren.Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten in mehr als 50 Ländern rund um denGlobus hat Kapsch TrafficCom zu einem international anerkannten Anbieterintelligenter Verkehrssysteme gemacht. Das Familienunternehmen mit Sitz in Wienfeiert 2017 sein 125-jähriges Bestehen und damit langjährige Erfolge in derEntwicklung und Implementierung neuer Technologien zum Nutzen seiner Kunden. AlsTeil der Kapsch Group verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien,Österreich, über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30Ländern und notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG).Die aktuell mehr als 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten imWirtschaftsjahr 2016/17 einen Umsatz von rund 648 Mio. EUR.Für weitere Informationen: www.kapsch.net [http://www.kapsch.net/] undwww.kapschtraffic.com [http://www.kapschtraffic.com/].Follow us on Twitter: twitter.com/kapschnet [http://twitter.com/kapschnet].Rückfragehinweis:Alf NetekChief Marketing Officer & Press OfficerKapsch AGAm Europlatz 2, 1120 Vienna, AustriaPhone: +43 50811 1700E-mail: alf.netek@kapsch.netHans LangInvestor Relations OfficerKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Vienna, AustriaPhone: +43 50 811 1122E-mail: ir.kapschtraffic@kapsch.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/2235/5/10046191/0/170830_Presseaussendung_Ergebnisse_Q1_2016_17.pdfEmittent: Kapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2A-1120 WienTelefon: +43 1 50811 1122FAX: +43 1 50811 99 1122Email: ir.kapschtraffic@kapsch.netWWW: www.kapschtraffic.comISIN: AT000KAPSCH9, AT0000A0KQ52Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Kapsch TrafficCom AG, übermittelt durch news aktuell