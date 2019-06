EANS-News: Kapsch TrafficCom AG - Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2018/19

Weitere Suchergebnisse zu "Kapsch TrafficCom":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------JahresergebnisWien -Zwtl.: Highlights.* Das vierte Jahr in Folge Umsatz gesteigert - Rekordumsatz* Beide Segmente erhöhten den Umsatz, erfreuliche EBIT-Entwicklung* Anstieg des Nettoumlaufvermögens zeugt von Dynamik im Errichtungsgeschäft* Stabile Bilanz, höhere Eigenkapitalquote* Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019/20: Umsatz und EBIT sollen jeweils ummindestens 5 % wachsen* Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung: EUR 1,50 je Aktie (wie imVorjahr)"Wir konnten das vierte Jahr in Folge den Umsatz steigern und 2018/19 erstmalsdie Schwelle von 700 Millionen Euro überschreiten. Gleichzeitig verbesserten wirauch das EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Die zahlreichen neuen Projekte aus demWirtschaftsjahr 2018/19 geben uns für die nächsten Jahre Stabilität und bildendie Basis für weiteres Wachstum", so Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom.Wenn nichtanders Q4 Q4angegeben, alle 2017/18 2018/19 +/- 2017/18 2018/19 +/-Werte in EURMio.Umsatz 186,3 204,7 +9,9 % 693,3 737,8 +6,4 %EBIT 14,7 23,4 +58,9 % 50,1 57,0 +13,9 %EBIT-Marge 7,9 % 11,5 % +3,5 %p 7,2 % 7,7 % +0,5 %pPeriodenergebnis 5,1 24,7 +384,8 % 28,0 46,6 +66,1 %Ergebnis je 0,41 1,91 +370,9 % 2,21 3,68 +66,7 %Aktie (EUR)Wien, am 18. Juni 2019 - Die heute von Kapsch TrafficCom veröffentlichtenfinalen Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2018/19 weichen kaum von den am 17.Mai 2019 bekannt gegebenen Erwartungen in Bezug auf Umsatz und Ergebnis ausbetrieblicher Tätigkeit (EBIT) ab.Kapsch TrafficCom kann trotz eines schwächeren ersten Halbjahres auf ein sehrerfolgreiches Wirtschaftsjahr 2018/19 zurückblicken. Es gelang, denKonzernumsatz erstmals auf über EUR 700 Mio. - konkret auf EUR 737,8 Mio. (+6,4%) - zu erhöhen. Das EBIT erreichte EUR 57,0 Mio. (+13,9 %), was einer EBIT-Marge von 7,7 % (Vorjahr: 7,2 %) entspricht. Steuereffekte in Brasilien imAusmaß von in Summe EUR -2,0 Mio. verhinderten ein noch besseres Ergebnis. DasWachstum der Gruppe wurde von beiden Konzernsegmenten getragen.Im vierten Quartal 2018/19 gelang es dem Unternehmen, den Rekordumsatz desvorangegangenen Quartals nochmals zu übertreffen. Dafür waren insbesonderehöhere Errichtungsumsätze im Segment ETC (Electronic Toll Collection) undgesteigerte Betriebsumsätze im Segment IMS (Intelligent Mobility Solutions)verantwortlich. Aus regionaler Sicht war Americas (Nord-, Mittel- undSüdamerika) der Umsatztreiber im vierten Quartal. Die gesteigerte Profitabilitätbei Errichtungsprojekten sowie die geringeren Kosten bei Betriebsprojektenführten zu einem kräftigen Anstieg des (EBIT). Dazu kamen operativeFremdwährungsgewinne in Höhe von EUR 2,1 Mio. sowie Steuereffekte in Brasilien,die sich mit rund EUR 2,0 Mio. positiv auf das EBIT im vierten Quartalauswirkten. Da im vorangegangenen Quartal negative Steuereffekte in Höhe von EUR-4,0 Mio. zu Buche standen, wirkten sich die Steuern auf das EBIT desWirtschaftsjahres 2018/19 mit in Summe EUR -2,0 Mio. aus.Das Finanzergebnis im Wirtschaftsjahr betrug EUR -1,7 Mio. und war um EUR 3,5Mio. besser als der Vorjahreswert. Dabei hoben sich der positive Einmaleffektaufgrund des Verkaufs der Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen ParkJockey(EUR 5,1 Mio.) und negative Fremdwährungseffekte, insbesondere in Zusammenhangmit dem Südafrikanischen Rand, (EUR -5,2 Mio.) auf. Der Steueraufwand betrug EUR8,5 Mio. (Vorjahr: EUR 16,2 Mio.).Das höhere EBIT, ein nur leicht negatives Finanzergebnis sowie der geringereSteueraufwand führten im Vergleich zum Vorjahr zu einem deutlich besserenPeriodenergebnis: Es lag bei EUR 46,6 Mio. (Vorjahr: EUR 28,0 Mio.), was einemErgebnis je Aktie von EUR 3,68 (Vorjahr: EUR 2,21) entspricht.Der kräftige Anstieg des Nettoumlaufvermögens im Wirtschaftsjahr 2018/19 ist einwichtiger Indikator für die zunehmende Dynamik im Bereich derErrichtungsprojekte - also grundsätzlich eine positive Entwicklung. Unter diesemGesichtspunkt ist auch der einhergehende negative Free Cashflow von EUR -57,5Mio. (Vorjahr: EUR 21,8 Mio.) zu bewerten. Aufgrund des negativen Free Cashflowsund der Dividendenausschüttung (EUR 19,5 Mio.) stieg die Nettoverschuldung aufEUR 73,5 Mio. (31. März 2018: Nettoguthaben von EUR 16,2 Mio.). Das entsprichteinem Verschuldungsgrad von 28,4 %. Die Eigenkapitalquote war weiterhin starkbei 38,2 % (31. März 2018: 37,0 %).Basierend auf den erfreulichen Ergebnissen für das Wirtschaftsjahr 2018/19 undder robusten Bilanz wird der Vorstand von Kapsch TrafficCom der Hauptversammlungdie Ausschüttung einer Dividende von erneut EUR 1,50 je Aktie (in Summe EUR 19,5Mio.) vorschlagen.Zwtl.: Segmentergebnisse.Im Wirtschaftsjahr 2018/19 entfielen 75,7 % des Umsatzes auf das ETC-Segment und24,3 % auf das IMS-Segment. Der Umsatz wurde zu 58,4 % in der Region Europa-Mittlerer Osten-Afrika (EMEA), zu 34,3 % in der Region Americas (Nord-, Mittel-und Südamerika) und zu 7,2 % in der Region Asien-Pazifik (APAC) erwirtschaftet.ETC (Electronic Toll Collection,Mautsegment).Wenn nichtandersangegeben, Q4 Q4 +/- 2017/18 2018/19 +/-alle Werte 2017/18 2018/19in EURMio.Umsatz 134,8 151,5 +12,4 % 521,6 558,4 +7,1 %EBIT 11,7 24,6 +111,3 % 53,5 64,9 +21,5 %EBIT-Marge 8,7 % 16,3 % +7,6 %p 10,3 % 11,6 % +1,4 %pKapsch TrafficCom steigerte den Umsatz des ETC-Segments im vierten Quartal 2018/19 auf EUR 151,5 Mio. Das ist ein Plus von 12,4 % gegenüber derVergleichsperiode des Vorjahres. Die EBIT-Marge erreichte 16,3 % und lag 7,6Prozentpunkte über jener des Vorjahres.Im Wirtschaftsjahr 2018/19 stieg der ETC-Umsatz zur Vergleichsperiode desVorjahres um 7,1 %, auf EUR 558,4 Mio. Dabei gelang es, einen Umsatzrückgang inder Region EMEA (-3,6 %) durch Umsatzanstiege im Vergleich zum Vorjahr in denRegionen Americas (+25,2 %) und APAC (+39,9 %) mehr als auszugleichen. Das ETC-EBIT lag bei EUR 64,9 Mio. und damit 21,5 % über dem Wert des Vorjahres. DieEBIT-Marge erreichte 11,6 % (Vorjahr: 10,3 %). Im Wirtschaftsjahr 2018/19verkaufte Kapsch TrafficCom 13,5 Millionen On-Board Units (Vorjahr: 12,7 Mio.).IMS (Intelligent Mobility Solutions,intelligente Mobilitätslösungen).Wenn nichtandersangegeben, Q4 Q4 +/- 2017/18 2018/19 +/-alle Werte 2017/18 2018/19in EURMio.Umsatz 51,6 53,2 +3,2 % 171,6 179,4 +4,5 %EBIT 3,1 -1,2 n.m. -3,4 -7,9 -131,9 %EBIT-Marge 6,0 % -2,2 % -8,2 %p -2,0 % -4,4 % -2,4 %pDer IMS-Umsatz im vierten Quartal 2018/19 legte gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %auf EUR 53,2 Mio. zu. Das EBIT war mit EUR -1,2 Mio. negativ (Vorjahr: EUR 3,1Mio.).Nach einem Jahr des Rückgangs wuchs auch das IMS-Segment wieder. ImWirtschaftsjahr 2018/19 erreichte der Segmentumsatz EUR 179,4 Mio. (+4,5 %).Dafür waren die Vertriebsregionen Americas (+13,2 %) und EMEA (+1,8 %)verantwortlich. Nur in der Region APAC sank der Umsatz von EUR 6,8 Mio. auf EUR3,6 Mio. Das IMS-EBIT lag bei EUR -7,9 Mio. und somit unter dem Wert desVorjahres (EUR -3,4 Mio.). Wesentliche Gründe dafür waren die Abwertung desKwacha (Sambia), die Wertberichtigung eines Steuerguthabens in Brasilien und dienegativen Ergebnisbeiträge in den Zukunftsbereichen "Connected Mobility" und"Smart Urban Mobility".Zwtl.: Ausblick.Das Unternehmen plant, im Wirtschaftsjahr 2019/20 den Umsatz um mindestens 5 %zu steigern. Das soll gelingen, obwohl damit zu rechnen ist, dass einigeumsatzstarke Projekte auslaufen werden und das Projekt in Polen einen deutlichniedrigeren Umsatzbeitrag leisten wird. Der wichtigste Wachstumsmarkt in dennächsten Jahren ist Nordamerika (USA und Kanada). Dort sollten gute zweistelligeWachstumsraten möglich sein (ausgehend von einem Umsatz von rund EUR 200 Mio. imWirtschaftsjahr 2018/19).Das EBIT sollte im Wirtschaftsjahr 2019/20 ebenfalls um mindestens 5 % zusteigern sein (exklusive etwaiger Einmaleffekte).Das Wirtschaftsjahr 2019/20 wird voraussichtlich einem ähnlichen Verlauf folgen,wie das vorangegangene Jahr: Auf ein schwächeres erstes Halbjahr wirdvoraussichtlich ein starkes zweites Halbjahr folgen.Der mittelfristige Ausblick bleibt unverändert: Kapsch TrafficCom plant, inbeiden Segmenten zu wachsen. Gleichzeitig möchte das Unternehmen die EBIT-Margeder Gruppe auf ein Niveau von nachhaltig über 10 % heben. Dafür soll das EBIT imETC-Geschäft klar über 10 % gehalten werden und jenes im IMS-Geschäft istkontinuierlich zu verbessern. Bei gutem Umfeld erscheint aus heutiger Sicht einIMS-EBIT von bis zu 8 % machbar.Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit) sollte keinennennenswerten Einfluss auf die Ergebnisse von Kapsch TrafficCom haben. 