EANS-News: Kapsch Group strukturiert sich neu

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Familienunternehmen bereitet Generationswechsel vorUnternehmenWien - Der global agierende Technologiekonzern Kapsch Group ordnet sich neu:Kapsch Group wird für die kommende Generation der Unternehmerfamilie neuaufgestellt.Kapsch Group kann auf eine fast 130-jährige Geschichte zurückblicken. Kapsch istseit der Gründung stets ein familiengeführtes Unternehmen - derzeit in dervierten Generation. Der Erfolg beruht vor allem auf dem persönlichen Engagementder Unternehmerfamilie, der daraus resultierenden Unternehmenskultur sowiedarauf, dass sich die Gruppe in all den Jahren kontinuierlich weiterentwickeltund immer wieder neu erfunden hat.Mit Blick auf die nächste Generation der Familie Kapsch und um später einenreibungslosen Übergang auf die nächste Generation gewährleisten zu können, istgeplant, die Unternehmensgruppe neu aufzustellen.Im Fokus der Kapsch Group stehen nunmehr die Unternehmen KapschAktiengesellschaft und Kapsch TrafficCom. Die Kapsch Group wird demEinflussbereich von Elisabeth Kapsch und Georg Kapsch zugeordnet und bleibt wiebisher unter der Führung von Georg Kapsch als CEO. An den direktenBeteiligungsverhältnissen der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH an der KapschTrafficCom AG und der Führung dieser durch Georg Kapsch ändert sich dadurchnichts.Die Kapsch BusinessCom scheidet mit Kari Kapsch aus der Kapsch Group aus. KariKapsch bleibt Aufsichtsratsvorsitzender der Kapsch BusinessCom und der Vorstandbleibt mit Franz Semmernegg und Jochen Borenich ebenfalls unverändert. Geplantist, dass bei Kapsch BusinessCom die Invest UnternehmensbeteiligungsAktiengesellschaft als Partner neu einsteigen wird, um die weitere Expansion derKapsch BusinessCom zu unterstützen.Die Neuordnung der Kapsch Group wurde kürzlich gestartet. Im weiteren Verlaufsind noch behördliche Genehmigungen erforderlich; mit einem Abschluss istvoraussichtlich in einigen Monaten zu rechnen. Dabei hat derUmstrukturierungsprozess keine Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sowie Kunden der Kapsch TrafficCom, der Kapsch Aktiengesellschaftund der Kapsch BusinessCom.Rückfragehinweis:Investorenkontakt:Hans LangInvestor Relations OfficerKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Wien, ÖsterreichT +43 50 811 1122IR.kapschtraffic@kapsch.netPressekontakt:Carolin TreichlExecutive Vice President Marketing & CommunicationsKapsch AktiengesellschaftAm Europlatz 2, 1120 Wien, ÖsterreichT +43 50 811 1710carolin.treichl@kapsch.netIngrid RieglerHead of Corporate CommunicationsKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich+43 50 811 1724ingrid.riegler@kapsch.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Kapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2A-1120 WienTelefon: +43 50811 1122FAX: +43 50811 99 1122Email: ir.kapschtraffic@kapsch.netWWW: www.kapschtraffic.comISIN: AT000KAPSCH9Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Kapsch TrafficCom AG, übermittelt durch news aktuell