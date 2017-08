EANS-News: JP Immobilien Invest I GmbH / Teiltilgung gemäß §10 Anleihebedingungen

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------UnternehmenWien - Wie bereits in der ad hoc Meldung vom 29.6.2017 mitgeteilt, liegt dieKündigung des Generalmieters des Objekts Am Modenapark 1-2 per 31.12.2017 vor.Die JP Immobilien Invest I GmbH teilt gemäß §13 sowie §10 IhrerAnleihebedingungen hiermit mit, dass sie von ihrem Wahlrecht einer vorzeitigenTeiltilgung der Anleihe im Nennbetrag von EUR 16.500.000,-- Gebrauch macht. DieAuszahlung wird nach erfolgter Rückführung des Darlehens aus der Am Modenapark1-2 Immobilienentwicklung und -Verwertung GmbH an die Anleihegesellschaft beigleichzeitiger Löschung des auf der Liegenschaft befindlichen Pfandrechts durchden bestellten Treuhänder auf die vereinbarte Zahlstelle durchgeführt.Dies wird voraussichtlich bis 30.September 2017 erfolgen.Die Zinszahlung für diesen Teilbetrag erfolgt gemäß §10 Abs. 2 gemeinsam mit denrestlichen Zinsen zum nächsten Zinszahlungstermin.Rückfragehinweis:Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Hrn. Andreas Bakanyunter 01 / 596 60 20 - 605Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: JP Immobilien Invest I GmbHLehargasse 7A-1060 WienTelefon: +43 1 596 60 20FAX:Email: office@jpi.atWWW: www.jpi.atISIN: AT0000A0XJ64Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: JP Immobilien Invest I GmbH, übermittelt durch news aktuell