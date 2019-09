EANS-News: Innovatives Lenzing Kundenportal mit ?SAP Quality Award? ausgezeichnet

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Neues, hochmodernes Kundenportal unterstützt Unternehmensstrategie sCore TEN undMarkenpositionierungUnternehmenLenzing/Wien - Das Unternehmen "ecx.io - an IBM Company" hat für die Lenzing AGein innovatives Kundenportal verwirklicht, das nun mit dem begehrten "SAPQuality Award" ausgezeichnet wurde. SAP prämiert damit die erfolgreichstenProjekte eines Jahres. Der Preis wurde im Rahmen des diesjährigen "SAP Forums"in Wien am 10. September überreicht.Das Kundenportal ist für die Lenzing AG die optimale Lösung fürgeschäftsrelevante Prozesse. Lenzings Kunden haben hier basierend auf der E-Commerce-Plattform "SAP Commerce" direkten Zugriff auf wichtigeGeschäftsprozesse und können beispielsweise mit wenigen KlicksProduktzertifizierungen einreichen oder die Verwendung der Lenzing Markenbeantragen. Zuvor wurden diese Prozesse über E-Mail-Kanäle abgewickelt. DiesesVorgehen war jedoch sowohl für die Kunden als auch für Lenzing sehr zeitintensivund aufwändig. Das neue Portal ist nun völlig kundenorientiert, um so eineschnelle und effiziente Abwicklung zu gewährleisten und das End-to-End-Kundenerlebnis zu verbessern.Zwtl.: ecx.io als guter Partnerecx.io und seine IT-Experten mit technischem SAP-Know-how waren der idealePartner für das Projekt, als Lenzing 2017 die Notwendigkeit für das Portalerkannte. Auf Basis der zehn Qualitätsprinzipien von SAP war von Beginn anangedacht, die Funktionen der SAP-Commerce-Plattform zu nutzen, um dieRegistrierung für Firmenkunden, das Einbringen von Zertifizierungen und dieBeantragung zur Markennutzung so einfach und so schnell wie möglich zugestalten.Zwtl.: Schnellere Prozesse dank optimaler LösungDas Portal bringt nicht nur deutliche Vorteile für Lenzings Kunden, sondernreduziert auch den Verwaltungsaufwand für die Lenzing Mitarbeiter. Vor derImplementierung fand eine zweimonatige Analysephase mit mehr als zehn Workshopsstatt, in der die Geschäftsprozesse bei Lenzing genau abgebildet wurden. Daraufbasierend konnte eine optimale SAP-Lösung entwickelt werden. Nach dieser engenund intensiven Zusammenarbeit freuen sich beide Partner sehr, dass das Projektmit einem SAP-Quality-Award gewürdigt wird. Robert Canins, Business ProcessArchitect Commercial und Projektleiter bei Lenzing lobt die Plattform: "DasPortal ist eine State-of-the-art-Lösung und ein wesentlicher Aspekt in derUmsetzung unserer sCore TEN Unternehmensstrategie, bei der Kundennähe imVordergrund steht. Das Portal hat es uns in sehr kurzer Zeit ermöglicht, TENCEL(TM) im weltweiten Textilmarkt als die führende Fasermarke für nachhaltigeTextilien zu positionieren - und das mit mehr als 7.000 registrierten Partnernweltweit. Ohne dieses Portal wäre das unmöglich gewesen."Rückfragehinweis:Filip MiermansVice President Corporate Communications & Investor RelationsLenzing AGTelefon: +43 7672 701 2743E-Mail: f.miermans@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: ATX, WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell