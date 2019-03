EANS-News: IFRS-Jahresergebnis der Kommunalkredit-Gruppe 2018: Ertragskraft deutlich gestärkt - ANHANG

Finanztrends Video zu



--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------JahresergebnisWien -* Operatives Ergebnis auf EUR 23,2 Mio. verdreifacht* Neugeschäftsvolumen um 89,2 % auf EUR 1.201,8 Mio. ausgebaut* Platzierungsvolumen um 52,7 % auf 569,7 Mio. erhöht* Produktbandbreite um Asset Management erweitert: Fidelio KA Debt Fund* Kapitalstärkung für weiteres Wachstum: Gewinn wird thesauriert undKapitalerhöhung geplantDie Kommunalkredit-Gruppe veröffentlicht heute ihr Jahresergebnis 2018 nachIFRS. Die Bank hat sich im Geschäftsjahr 2018 dynamisch entwickelt und ihreErtragskraft signifikant gesteigert. Dies verdeutlicht vor allem die Entwicklungdes operativen Ergebnisses, das sich auf EUR 23,2 Mio. (2017: EUR 7,6 Mio.)verdreifachte. Die deutliche Ergebnisverbesserung spiegelt das starke Wachstumdes Neugeschäfts im Bereich der Infrastruktur- und Energiefinanzierung wider,das bereits 42,3 % zu den Bruttoerträgen im Bankgeschäft beisteuerte.Kommunalkredit CEO Bernd Fislage: "2018 war ein sehr gutes Jahr für dieKommunalkredit. Wir haben nahtlos an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017angeknüpft und unsere operative Ertragskraft deutlich gestärkt. Wir haben unsereWachstumsstrategie, die auf den beiden Säulen selektive Akquisition vonNeugeschäft und disziplinierte Platzierung bei Investoren basiert, konsequentumgesetzt. Ich freue mich darauf, mit unserem Team die sich bietenden Chancen ameuropäischen Infrastrukturmarkt und am Public Sector Markt wahrzunehmen. Wirhelfen unseren Kunden, die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Wir schaffenMehrwert für die Gemeinschaft, indem wir Schlüsselthemen wieWirtschaftswachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialer Zusammenhalt undKlimaschutz adressieren."Wesentliche Erfolge in 2018* Neugeschäft ausgebaut: Die Kommunalkredit steigerte das Finanzierungsvolumenim Neugeschäft um 89,2 % auf EUR 1.201,8 Mio. (2017: EUR 635,2 Mio.). Die Banknahm bei mehr als der Hälfte der von ihr abgeschlossenen Transaktionen eineführende Rolle als Mandated Lead Arranger oder Co-Arranger ein. Sie fungiertebeispielsweise als Mandated Lead Arranger und Sole Lender für dieNiederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) bei der EUR46,5 Mio.-Finanzierung eines Breitbandnetzes in ländlichen Regionen undMandated Lead Arranger bei der EUR 650 Mio.-Refinanzierung für denBreitbandausbau der Deutschen Glasfaser. Die Kommunalkredit war als MandatedLead Arranger an der EUR 540 Mio.-Refinanzierung eines Abschnitts der A2Autobahn in Polen und an der EUR 165 Mio.-Refinanzierung einerStraßenbahnlinie im spanischen Zaragoza beteiligt. Zudem wirkte die Bankmaßgeblich an der Finanzierung für die Übernahme der Konzession des NikolaTesla Airports in Belgrad durch VINCI Airports mit.* Erfolgreiche Platzierungen: Die Kommunalkredit platzierte im Jahr 2018 einVolumen von EUR 569,7 Mio. aus ihrem Portfolio bei internationalen Investoren.Dies entsprach einer Steigerung um 52,7 % gegenüber dem Vorjahr (2017: EUR373,2 Mio.). Die erfolgreiche Platzierungsaktivität bestätigt dieMarktkonformität der Neugeschäftstransaktionen in Bezug auf Struktur,Preisgestaltung und Risikomanagement* Asset Management: Die Kommunalkredit hat im dritten Quartal 2018 mit dem"First Close" für ihren Debut-Fonds, dem "Fidelio KA Infrastructure Debt FundEurope 1", erfolgreich ihre eigene Infrastructure Debt Fund Plattformetabliert. Mit dieser Plattform ist die Bank in der Lage, ihrenGeschäftspartnern über eine Asset Management-Lösung Zugang zuInfrastrukturfinanzierungen anzubieten. Zwei weitere Fonds sollen 2019 folgen.* Refinanzierungsbasis gestärkt: Die Bank hat 2018 ihre Refinanzierungsstrukturweiter gestärkt und ihre Investorenbasis verbreitert. 54,0 % derRefinanzierung stammten zum 31. Dezember 2018 aus Quellen, die zum Zeitpunktder Privatisierung im Herbst 2015 noch nicht zur Verfügung standen. Dazu trugwesentlich die Steigerung der Kundeneinlagen, bei gleichzeitiger Verlängerungder durchschnittlichen Einlagedauer, um 55,6 % auf EUR 1.002,5 Mio. bei(31.12.2017: EUR 644,4 Mio.) bei. Vor allem das Direktveranlagungsprodukt fürKommunen "KOMMUNALKREDIT DIREKT" (plus 29,7 % auf EUR 319 Mio.) und dieOnline-Veranlagungsplattform für Privatkunden "KOMMUNALKREDIT INVEST" (plus148 % auf EUR 287 Mio.) entwickelten sich sehr positiv.* Hochqualitatives Kreditportfolio: Die Bank verfügt über ein hochqualitativesKreditportfolio mit einem durchschnittlichen Rating von "A-". Die Non-Performing-Loan-Ratio (NPL) lag 2018 weiterhin bei 0,0 %.* Kapitalstärkung: Die Kommunalkredit besitzt eine solide Kapitalbasis. Sie sollweiter gestärkt werden, um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen. DasJahresgewinn 2018 (EUR 30,4 Mio. nach UGB/BWG) wird daher vollständigthesauriert. Zudem ist für das zweite Quartal 2019 eine Kapitalerhöhung inHöhe von EUR 20 Mio. geplant. In Summe ergibt dies eine Kapitalstärkung vonEUR 50,4 Mio. Die harte Kernkapitalquote der Bank lag zum 31. Dezember 2018bei 19,9 %, die Gesamtkapitalquote bei 24,3 %.Ergebniskennzahlen 2018 der Kommunalkredit-Gruppe nach IFRS:* Zinsergebnis: Das Zinsergebnis stieg um 45,9 % auf EUR 52,7 Mio. (2017: EUR36,1 Mio.). Es resultierte zu EUR 22,7 Mio. aus dem Neugeschäft (2017: EUR 8,4Mio.) und zu EUR 20,4 Mio. aus dem Bestandsportfolio (2017: EUR 27,8 Mio.).Zudem war im Zinsergebnis ein positiver Effekt von EUR 9,5 Mio. aus derErstanwendung von IFRS 9 enthalten.* Provisionsergebnis: Durch die Forcierung der Beratungs- undStrukturierungsaktivitäten konnte die Bank das risikofreie Provisionsergebnisum 6,9 % auf EUR 18,5 Mio. (2017: EUR 17,3 Mio.) steigern und damit dieErtragsqualität verbessern.* Kreditrisikoergebnis: Die Non-Performing-Loan-Ratio betrug im Jahr 2018weiterhin 0,0 %. Im Jahr 2018 lagen keine Kreditausfälle vor. Das ausgewieseneKreditrisikoergebnis 2018 von EUR -0,7 Mio. (2017: EUR -0,3 Mio.) reflektiertdie Veränderung der statistisch errechneten Vorsorge für erwartete Verluste(expected credit loss) gemäß IFRS 9.* Verwaltungsaufwand: Diszipliniertes Kostenmanagement führte zu einer Reduktiondes Verwaltungsaufwands um 3,2 % auf EUR 54,1 Mio. (2017: EUR 55,9 Mio.).* Sonstiges betriebliches Ergebnis: Das Sonstige betriebliche Ergebnis lag beiEUR 8,3 Mio. (2017: EUR 11,2 Mio.). Es bestand vor allem aus Erträgen ausDienstleistungen an die KA Finanz AG in Höhe von EUR 8,6 Mio. (2017: EUR 12,1Mio.).* Operatives Ergebnis: Das operative Ergebnis (Jahresergebnis vor Steuern, ohneBewertungsergebnis und ohne Restrukturierungsaufwand) verdreifachte sich aufEUR 23,2 Mio. (2017: EUR 7,6 Mio.).* Restrukturierungsaufwand: Das Service Agreement mit der KA Finanz AG läuft zum1. April 2019 aus. Damit entfällt die bisherige Dienstleistung an die KFFinanz AG mit der damit verbundenen Kostenvergütung. Dies macht eineKapazitätsanpassung in Back-Office-Bereichen der Bank erforderlich. Dafürwurde eine Rückstellung von EUR 2,5 Mio. gebildet.* Bewertungs- und Realisierungsergebnis: Das Bewertungs- undRealisierungsergebnis betrug 2018 EUR 11,9 Mio. (2017: EUR 2,1 Mio.). Indieser Position war ein positiver Einmaleffekt aus dem Rückkauf vonEigenemissionen in Höhe von EUR 11,3 Mio. enthalten.* Jahresergebnis vor Steuern: Das Jahresergebnis vor Steuern erhöhte sich aufEUR 32,6 Mio. (2017: EUR 7,1 Mio.). Dieser Anstieg spiegelt die starkePerformance der Kommunalkredit im Geschäftsjahr 2018 wider.* Ertragsteuern: Die Bank verzeichnete 2018 einen Steueraufwand von EUR 18,3Mio. Dieser setzte sich im Wesentlichen mit EUR 7,6 Mio. aus dem Verbrauch vonsteuerlichen Verlustvorträgen und mit EUR 9,5 Mio. aus der Abschreibung von inder Vergangenheit nach IFRS aktivierten Verlustvorträgen zusammen. Im Jahr2017 wurde ein positiver Steuereffekt von EUR 11,0 Mio. ausgewiesen.* Jahresergebnis: Diese signifikante Veränderung des Steueraufwandes führte zueinem Rückgang des Jahresergebnisses auf EUR 14,3 Mio. (2017: EUR 18,0 Mio.).* Die deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses schlug sich in einerReduktion der Cost/Income-Ratio (exkl. Restrukturierungsaufwand undBewertungsergebnis) auf 71,0 % nieder (2017: 88,4 %). Der Return-on-Equitynach Steuern sank bei einer harten Kernkapitalquote von 19,9% auf 6,1 % (2017:8,0 %).Der Jahresfinanzbericht 2018 der Kommunalkredit-Gruppe ist unter https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/finanzberichte verfügbar.Rückfragehinweis:Kommunalkredit Austria AGMartin Hehemann (Corporate Communications)Tel.: +43 (0)1/31 6 31-532 oder +43 (0)664/80 31631 532mailto:m.hehemann@kommunalkredit.at; www.kommunalkredit.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/2294/5/10280999/0/Anhang_zu_PA_Kommunalkredit_Jahresergebnis_2018.pdfEmittent: Kommunalkredit Austria AGTürkenstraße 9A-1092 WienTelefon: +43 1 31 6 31FAX: +43 1 31 6 31 105Email: info@kommunalkredit.atWWW: www.kommunalkredit.atISIN: -Indizes:Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien, SIX Swiss ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: Kommunalkredit Austria AG, übermittelt durch news aktuell