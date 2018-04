EANS-News: Frauenthal Holding AG / Veröffentlichung gemäß § 82 Abs 9 iVm § 82 Abs 8 sowie § 82 Abs 10 BörseG / Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats über die beabsichtigte Veräußerung eigener Aktien

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein StichwortWien -B E R I C H Tdes Vorstands und des Aufsichtsratsder Frauenthal Holding AGmit dem Sitz in Wien (FN 83990 s)über die beabsichtigte Veräußerung eigener Aktienvom 25. April 2018Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG("Gesellschaft") mitdem Sitz in Wien erstatten gemäß (analog) § 153 Abs 4 iVm 159 Abs 2 Z 3 AktG andie Aktionäre den nachfolgenden Bericht über den beabsichtigten Verkauf voneigenen Aktien der Gesellschaft zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2012-2016für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und für Führungskräfte derFrauenthal Gruppe ("Aktienoptionsplan 2012-2016").1. Die AktienoptionenDer Aufsichtsrat der Gesellschaft hat den Aktienoptionsplan 2012-2016 am 1. Juni2011 gemäß § 95 Abs 5 Z 10 AktG beschlossen. Der Aktienoptionsplan 2012-2016hatte eine Laufzeit von fünf Jahren (2012-2016). BezugsberechtigtePlanteilnehmer waren die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft undFührungskräfte der Frauenthal Gruppe; zuletzt waren dies 10 Personen. Auf Basiseiner leistungsorientierten, diskretionären Entscheidung des Aufsichtsrats derGesellschaft konnten im Rahmen des Aktienoptionsplans 2012-2016 jedemPlanteilnehmer in den Jahren 2012-2016 für außerordentliche Leistungen in denGeschäftsjahren 2011 bis 2015 jährlich bis zu höchstens 10.000 Stück Optionen,die zum Bezug von je einer auf Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktie derGesellschaft zum Bezugspreis von EUR 2 je Aktie berechtigen, gewährt werden. DerAusübungspreis von EUR 2 entspricht dem aufgerundeten durchschnittlichenBuchwert je eigener Frauenthal Aktie gemäß Jahresabschluss der Gesellschaft zum31. Dezember 2010.Nach entsprechender Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung vom23. Mai 2016 hat der Aufsichtsrat ein neues Aktienoptionsprogramm mitfünfjähriger Laufzeit gemäß § 95 Abs 5 Z 10 AktG genehmigt ("Aktienoptionsplan2017-2021", gemeinsam mit dem Aktienoptionsplan 2012-2016, die"Aktienoptionspläne"). Bezugsberechtigte Planteilnehmer sind die Mitglieder desVorstands der Gesellschaft und weitere ungefähr 10 bis 15 Führungskräfte derFrauenthal Gruppe. Unter dem Aktienoptionsplan 2017-2021 können jedemPlanteilnehmer in den Jahren 2017-2021 für außerordentliche Leistungen in denGeschäftsjahren 2016 bis 2020 jährlich bis zu höchstens 10.000 Stück Optionen,die zum Bezug von je einer auf Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktie derGesellschaft zum Bezugspreis von EUR 2 je Aktie berechtigen, gewährt werden. Alsbesonderer langfristiger Anreiz besteht zudem die Möglichkeit, TOP-Führungskräften davon abweichend im Jahr des Ablaufs einer allfälligenFunktionsperiode jeweils bis zu höchstens 50.000 Stück Optionen zuzuteilen.Insgesamt können unter dem Aktienoptionsplan 2017-2021 maximal 250.000Aktienoptionen zugeteilt werden.Die Zuteilung von Optionen unter den Aktienoptionsplänen der Gesellschaft findetin jedem Geschäftsjahr jeweils einmalig innerhalb der ersten sechs Monate fürdas unmittelbar vorangehende Geschäftsjahr mittels Aufsichtsratsbeschlussesstatt. Ein Eigeninvestment der Planteilnehmer ist in Zusammenhang mit derZuteilung von Optionen nicht vorgesehen. Zugeteilte Optionen sind nach Ablaufvon drei Jahren ab Zuteilung an den Planteilnehmer und längstens bis zum Ablaufdesselben Geschäftsjahres ausübbar. Voraussetzung ist ein aufrechtesAnstellungsverhältnis mit einem Unternehmen der Frauenthal Gruppe bzw im Fallvon Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft ein aufrechter Vorstands-Anstellungsvertrag. Optionen sind nicht übertragbar und müssen höchstpersönlichausgeübt werden. Für die aufgrund Ausübung der Optionen erworbenen Aktien gilteine Behaltefrist von 36 Monaten. Jeder Teilnehmer an den Aktienoptionsplänenist berechtigt, so viele der aufgrund Ausübung der Optionen erworbenen Aktienvor Ablauf der Behaltefrist zu verkaufen, wie erforderlich ist, damit er seinepersönliche Einkommensteuer in Bezug auf die Ausübung der Optionen aus demNetto-Veräußerungserlös entrichten kann.Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zu den Aktienoptionsplänen sowie derGrundsätze und Leistungsanreize, die der Gestaltung der Optionen zugrundeliegen, wird auf die schriftlichen Berichte des Vorstands und des Aufsichtsratsvom 1. Juni 2011 und vom 23. Mai 2016, die auf der Internetseite derGesellschaft www.frauenthal.at [http://www.frauenthal.at/] zugänglich sind,verwiesen.2. Anzahl und Aufteilung der bereits eingeräumten und zuteilbaren OptionenIn den Geschäftsjahren 2012 bis 2016 wurden vom Aufsichtsrat insgesamt 201.000Optionen zugeteilt, davon 50.000 an das Vorstandsmitglied Dr. Martin Sailer und161.000 an weitere Führungskräfte der Frauenthal-Gruppe. Bis zum Datum diesesBerichts wurden unter dem Aktienoptionsplan 2017-2021 vom Aufsichtsrat imGeschäftsjahr 2017 (für das Geschäftsjahr 2016) insgesamt 24.000 Optionenzugeteilt, davon 9.000 an das Vorstandsmitglied Dr. Martin Sailer und 15.000 anweitere Führungskräfte der Frauenthal Gruppe.Von den im Geschäftsjahr 2015 für das Geschäftsjahr 2014 zugeteilten insgesamt18.000 Optionen wurden 18.000 Optionen am 26. März 2018 ausübbar. Diese Optionenberechtigen zum Bezug von 18.000 auf Inhaber lautenden, nennwertlosenStückaktien zum Kaufpreis von EUR 2 und können von den Optionsberechtigten lautAktienoptionsplan 2012-2016 bis 31. Dezember 2018 ausgeübt werden.Die Gesellschaft geht davon aus, dass sämtliche Optionen in den nächsten Monatenausgeübt werden und beabsichtigt, die Optionen durch Wiederverkauf vonrückgekauften Aktien der Gesellschaft zu bedienen. Der Vorstand der Gesellschaftbeabsichtigt, einen diesbezüglichen Beschluss zu fassen. Der Aufsichtsrat derGesellschaft beabsichtigt, nach dem Beschluss des Vorstands diesem Beschlusszuzustimmen und einen gleichlautenden Beschluss zu fassen.3. Zum Ausschluss des Wiederkaufsrechts der AktionäreDas wichtigste Kapital eines Unternehmens sind die Mitarbeiter. Ohne ihrenEinsatz ist ein wirtschaftlicher Erfolg nicht möglich. Der Verkauf eigenerAktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrechts) der Aktionäre zumZweck der Durchführung der Aktienoptionspläne ist im Interesse der Gesellschaft,da damit die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe noch enger an das Unternehmen,in dem sie tätig sind, und an die Frauenthal Gruppe gebunden und durch Ausgabevon Aktien verstärkt motiviert werden. Die Identifikation mit dem Unternehmennimmt zu, wenn Mitarbeiter auch Anteilseigner sind. Sie gewinnen dadurch auchgrößeres Interesse am wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft. Die Gesellschaftist international tätig und dem Wettbewerb auf dem internationalen Markt fürFührungskräfte ausgesetzt. Sie hat daher aus vernünftigen kaufmännischenÜberlegungen ein großes Interesse daran, leistungsfähige Führungskräfte zugewinnen, zu motivieren und langfristig an das Unternehmen zu binden. EinAktienoptionsplan ist ein geeignetes und international übliches Mittel zumErreichen dieses Ziels. Viele österreichische Unternehmen haben solcheAktienoptionspläne schon eingeführt.Gemäß § 65 Abs 1b letzter Satz AktG ist die Veräußerung eigener Aktien anArbeitnehmer, leitende Angestellte und/oder Mitglieder des Vorstands derGesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens zurBedienung von Aktienoptionen von Gesetzes wegen gerechtfertigt; die Veräußerungeigener Aktien an diese Personen bedarf keiner Beschlussfassung (dh keinergesonderten Ermächtigung) der Hauptversammlung. Der Ausschluss desWiederkaufsrechts (Bezugsrechts) ist darüber hinaus sachlich gerechtfertigt, da(i) die Aktienoptionen aus den oben angeführten Gründen im Interesse derGesellschaft sind, (ii) der Ausschluss geeignet ist, das Ziel der Absicherungder Aktienoptionen zu erreichen und keine Alternative ohne Ausschluss desWiederkaufsrechts besteht, durch die das genannte Ziel auch ohne Ausschluss invergleichbar effizienter Weise erreicht werden kann sowie (iii) der Ausschlussdes Wiederkaufsrechts verhältnismäßig ist.Durch die Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss der Möglichkeit derAktionäre, diese Aktien erwerben zu können, kommt es auch nicht zur "typischen"Verwässerung der Aktionäre. Zunächst "erhöhte" sich nämlich der Anteil derAltaktionäre bzw die Stimmkraft aus den eigenen Aktien der Altaktionäre nurdadurch, dass die Gesellschaft die eigenen Aktien zurückerworben hat und dieRechte aus diesen Aktien daher ruhen, solange sie von der Gesellschaft alseigene Aktien gehalten werden. Eine Reduktion in der Sphäre des einzelnenAltaktionärs tritt erst dadurch ein, dass die Gesellschaft die erworbeneneigenen Aktien unter Ausschluss der Kaufmöglichkeit der Aktionäre wiederveräußert. Nach der Veräußerung haben die Aktionäre wieder jenen Status, den siebereits vor dem Erwerb der betroffenen eigenen Aktien durch die Gesellschafthatten. In diesem Zusammenhang ist weiters darauf hinzuweisen, dass aufgrund desrelativ geringen Umfangs der Transaktion keine beherrschende Beteiligung einesBerechtigten an der Gesellschaft entstehen kann. Ein vermögensrechtlicherNachteil entsteht den Aktionären durch den relativ geringen Umfang nicht innennenswertem Umfang: Gegenstand der beabsichtigten Veräußerung sind 18.000Aktien (0,191% des Grundkapitals).Insgesamt ist somit der Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrechts) sachlichgerechtfertigt.Die Wiederveräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts derAktionäre zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen ist ein üblicher undallgemein anerkannter Vorgang.Darüber hinaus sorgen die in § 65 AktG und der Veröffentlichungsverordnung 2008(BGBl II Nr. 13/2018) verankerten umfangreichen Veröffentlichungspflichten inZusammenhang mit der Veräußerung eigener Aktien - auch in Zusammenhang mitallfälligen weiteren Veröffentlichungs­pflichten, die für börsennotierteGesellschaften gelten - für umfassend Transparenz im Zusammenhang mit derVeräußerung eigener Aktien. Der Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrechts)ist überdies nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich. Der Vorstand der
Gesellschaft kann nicht alleine entscheiden. Die Interessen der bestehenden
Aktionäre werden dadurch keiner besonderen Gefahr ausgesetzt.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft kommen zusammenfassend daher
zum Ergebnis, dass die Bedienung der Aktienoptionen mit eigenen Aktien unter
Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrechts) der Aktionäre den gesetzlichen
Vorschriften entspricht.

4. Nächste Schritte

Nach Ablauf einer Frist von 14 Tagen nach Veröffentlichung dieses Berichts und
drei Börsetage nach Veröffentlichung der beabsichtigten Wiederveräußerung von
eigenen Aktien können eigene Aktien der Gesellschaft zu den vorstehend
beschriebenen Bedingungen nach Maßgabe entsprechender Ausübungserklärungen der
Berechtigten veräußert werden.

Wien, am 25. April 2018

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der
Frauenthal Holding AG Rückfragehinweis:
Frauenthal Holding AG
Mag. Erika Hochrieser
E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at
Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Tel + 43(1) 505 42 06
Fax + 43(1) 505 42 06-33
www.frauenthal.at