EANS-News: Frauenthal Holding AG / Veröffentlichung der beabsichtigten Wiederveräußerung erworbener eigener Aktien

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------gemäß § 119 Abs 9 BörseG iVm §§ 4 und 5 der Veröffentlichungsverordnung 2018(BGBlII 13/2018) und des diesbezüglichen Beschlusses des Vorstandskein StichwortWien - Aufgrund unterschiedlicher Hauptversammlungsermächtigungen hat dieFrauenthal Holding AG ("Gesellschaft") bis Oktober 2012 Aktien imhöchstmöglichen Ausmaß von 10 % am Grundkapital zurückerworben. Dieentsprechenden Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaftund die Rückerwerbe sind jeweils gemäß Börsegesetz undVeröffentlichungsverordnung veröffentlicht worden und sind auch im Internet aufder Webseite der Gesellschaft unter www.frauenthal.atunter Aktienrückkaufprogramm bekannt gemacht worden. Derzeit verfügt dieGesellschaft über 846.499 Stück eigene Aktien.Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 1. Juni 2011 gemäß § 95 Abs 5 Z 10 AktGeinen Aktienoptionsplan 2012-2016 mit einer Laufzeit von fünf Jahren fürMitglieder des Vorstands der Gesellschaft und für Führungskräfte der FrauenthalGruppe beschlossen ("Aktienoptionsplan 2012-2016"). Im diesbezüglichen Berichtdes Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom 1. Juni 2011 wurdeberichtet, dass im Fall der Ausübung der Optionen diese soweit wie möglich ausdem Bestand der eigenen Aktien erfüllt werden sollen. Die ordentlicheHauptversammlung der Gesellschaft vom 20. Mai 2015 hat den Vorstand unteranderem auch ausdrücklich dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsratserworbene eigene Aktien wieder zu veräußern.Mit 26. März 2018 sind sämtliche der im Geschäftsjahr 2015 für das Geschäftsjahr2014 unter dem Aktienoptionsplan 2012-2016 zugeteilten insgesamt 18.000Optionen, die zum Bezug von 18.000 auf Inhaber lautenden, nennwertlosenStückaktien zum Kaufpreis von EUR 2 berechtigen, ausübbar geworden und könnenvon den Optionsberechtigten bis 31. Dezember 2018 ausgeübt werden. Daher habender Vorstand und der Aufsichtsrats den Bericht über die beabsichtigteWiederveräußerung eigener Aktien vom 25. April 2018 am selben Tag veröffentlichtund ab diesem Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft zurEinsichtnahme aufgelegt. Am 9. Mai 2018 hat der Vorstand den Beschluss gefasst,nach Maßgabe entsprechender Ausübungserklärungen der Berechtigten bis zu 18.000Stück eigene Aktien zur Bedienung von Aktienoptionen zu veräußern und in diesemZusammenhang das Wiederkaufsrecht (Bezugsrecht) der bestehenden Aktionäreauszuschließen. Der Aufsichtsrat hat am 9. Mai 2018 diese Veräußerung von bis zu18.000 eigenen Aktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrechts) derbisherigen Aktionäre genehmigt.Mit der vorliegenden Veröffentlichung wird der Beschluss des Vorstands, dem derAufsichtsrat zugestimmt hat und auf dessen Grundlage er einen gleichlautendenBeschluss gefasst hat, veröffentlicht und die beabsichtigte Wiederveräußerungeigener Aktien zur Bedienung von Aktienoptionen bekannt gemacht (§ 119 Abs 9BörseG iVm §§ 4 und 5 VeröffentlichungsV).1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung gemäß § 65 Abs 1 Z 8AktG: 6. Juni 20122. Tag und Art der Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses: 7. Juni2012 elektronisch gemäß § 82 Abs 9 iVm Abs 8 BörseG 1989.3. Beginn und voraussichtliche Dauer der Veräußerung eigener Aktien: 15. Mai2018 (einschließlich) bis 31. Dezember 2018 (einschließlich).4. Aktiengattung, auf die sich die Veräußerung eigener Aktien bezieht: aufInhaber lautende stimmberechtigte nennbetragslose Stückaktien.5. Beabsichtigtes Volumen (Stücke) der Veräußerung eigener Aktien,insbesondere auch Anteil der zu veräußernden eigenen Aktien amGrundkapital: 18.000 auf Inhaber lautende stimmberechtigte nennbetragsloseStückaktien; entspricht rund 0,191 % des Grundkapitals der Gesellschaft.6. Höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie: EUR 2.7. Art und Zweck der Veräußerung eigener Aktien, insbesondere ob dieVeräußerung über die Börse und/oder außerhalb der Börse erfolgen soll oderob sie für Zwecke eines Aktienoptionsprogramms verwendet werden sollen: DieVeräußerung der eigenen Aktien wird außerbörslich stattfinden. Die zuveräußernden eigenen Aktien werden zur Bedienung von einem Mitglied desVorstands der Gesellschaft und einer weiteren Führungskraft der FrauenthalGruppe zugeteilten Aktienoptionen verwendet.8. Allfällige Auswirkung der Veräußerung eigener Aktien auf die Börsezulassungder Aktien der Gesellschaft: keine.9. Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden oder bereits eingeräumtenAktienoptionen auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte oder Vorstands- undAufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft: In den Geschäftsjahren 2011 bis2016 wurden vom Aufsichtsrat insgesamt 201.000 Optionen zugeteilt, davon50.000 an das Vorstandsmitglied Dr. Martin Sailer und 161.000 an weitereFührungskräfte der Frauenthal-Gruppe. Unter dem nach entsprechenderBeschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung vom 23. Mai 2016vom Aufsichtsrat gemäß § 95 Abs 5 Z 10 AktG genehmigten neuenAktienoptionsplan 2017-2021 wurden bis zum heutigen Tag insgesamt 24.000Optionen zugeteilt, davon 9.000 an das Vorstandsmitglied Dr. Martin Sailerund 15.000 an weitere Führungskräfte der Frauenthal Gruppe (davon keineOptionen an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft).Von den im Geschäftsjahr 2015 für das Geschäftsjahr 2014 unter demAktienoptionsplan 2012-2016 zugeteilten insgesamt 18.000 Optionen wurdenalle 18.000 Optionen, die zum Bezug von 18.000 auf Inhaber lautenden,nennwertlosen Stückaktien zum Kaufpreis von EUR 2 berechtigen, ausübbar undkönnen von den Optionsberechtigten bis 31. Dezember 2018 ausgeübt werden.Die Gesellschaft wird alle weiteren Angaben im Zusammenhang mit derWiederveräußerung der Aktien gemäß §§ 6 und 7 VeröffentlichungsV imInternet auf Ihrer Webseite www.frauenthal.at veröffentlichen.Wien, 9. Mai 2018Der VorstandRückfragehinweis:Frauenthal Holding AGMag. Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
www.frauenthal.at