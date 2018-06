EANS-News: Frauenthal Holding AG / Verkauf U-Bolts Business abgeschlossen

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------UnternehmenWien - Verkauf der Business Unit U-Bolts abgeschlossenHeute konnte die Frauenthal-Gruppe den Verkauf ihrer Aktivitäten im Bereich U-Bolts an die amerikanische Hendrickson-Gruppe erfolgreich abschließen. DieTransaktion umfasst 100 Prozent der Anteile an der Frauenthal Automotive Torunsp.zo.o. aus Polen, die im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 13 MEURerzielte und aktuell 200 Mitarbeiter beschäftigt. Am 30. Mai 2018 unterzeichnetedie Frauenthal-Gruppe den diesbezüglichen Vertrag. Über den Kaufpreis wurdeStillschweigen vereinbart.Gemäß ihrer Strategie eines aktiven Investment-Managements zur langfristigen,kontinuierlichen Wertsteigerung optimiert die Frauenthal-Gruppe ihrBeteiligungsportfolio. Der Produktbereich U-Bolts findet in der Hendrickson-Gruppe, die im Jahr 2014 auch den ehemaligen Produktbereich Blattfedern undStabilisatoren erworben hat, Rahmenbedingungen mit passendemEntwicklungspotential vor.Rückfragehinweis:Frauenthal Holding AGMag. Erika HochrieserE-Mail: e.hochrieser@frauenthal.atRooseveltplatz 10A-1090 WienTel + 43(1) 505 42 06Fax + 43(1) 505 42 06-33www.frauenthal.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Frauenthal Holding AGRooseveltplatz 10A-1090 WienTelefon: +43 1 505 42 06 -35FAX: +43 1 505 42 06 -33Email: e.hochrieser@frauenthal.atWWW: www.frauenthal.atISIN: AT0000762406, AT0000492749Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Frauenthal Holding AG, übermittelt durch news aktuell