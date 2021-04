EANS-News: Frauenthal Holding AG / Jahresergebnis 2020 / Gewinnverwendung / Ausblick 2021

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzWien -* Jahresergebnis 2020* Gewinnverwendung* Ausblick 2021* Jahresergebnis 2020Die Entwicklung im Jahr 2020 der beiden Divisionen der Frauenthal-Gruppe istgeprägt durch die COVID-19 Krise.Der Umsatz der Frauenthal-Gruppe beläuft sich auf MEUR 874,0 und sinkt damitim Vergleich zum Vorjahr um MEUR 77,2 (-8,1 %). Der Rückgang stammt aus derDivision Frauenthal Automotive mit MEUR -93,1 (-28,9 %) bei einem Umsatz vonMEUR 229,0, welcher im Wesentlichen auf die COVID-19 Krise zurückzuführen ist.Die Division Frauenthal Handel erreicht einen Umsatz von MEUR 645,0 und kannhingegen einen Umsatzzuwachs von MEUR 15,9 (+2,5 %) verzeichnen.Die Frauenthal-Gruppe erwirtschaftete 2020 ein EBITDA von MEUR 37,7 und liegtmit diesem Ergebnis um MEUR -29,4 unter dem Vorjahr.Die Division Frauenthal Automotive erzielt ein EBITDA von MEUR 7,8, bei demein Sonderer-trag iHv MEUR 1,8 enthalten ist. Operativ (Bereinigung desEBITDA's 2019 um das Ergebnis aus dem früheren Unternehmenserwerb iHv MEUR11,0) ergibt sich in der Division Frauenthal Automotive ein Rückgang von -72,5% (MEUR -15,9) aufgrund der COVID-19 Krise gegenüber dem Vorjahreswert.Zusätzlich beinhaltet das EBITDA der Division Frauenthal AutomotiveGeschäftsjahr 2020 einen Einmalaufwand iHv MEUR -4,5 für die Schließung desPowertrain-Werks in Roßwein.Die Division Frauenthal Handel liegt um MEUR -3,0 unter dem Vorjahreswert undkann somit MEUR 30,7 an EBITDA beisteuern. Steigende Kosten für Transport,Leiharbeitskräfte bei gleichzeitigem Margendruck sowie Aufwendungen ausversicherungsmathematischen Berechnungen für Personalrückstellungen undAufwendungen für mögliche Kundenforderungsausfälle sind die Gründe desRückgangs.Die Bilanzsumme der Frauenthal-Gruppe sinkt im Vergleich zum Vorjahr um MEUR -1,2 auf MEUR 441,0. In der Division Frauenthal Handel ist eine außerplanmäßigeAbschreibung der Eigenmarke Prisma iHv MEUR -4,5 enthalten, da diese ausKostengründen nicht weiter am Markt angeboten wird und der Umstieg auf dieEigenmarke ALVA im Jahr 2020 erfolgt ist. Bei der Durchführung derImpairmenttests für die Division Frauenthal Automotive wurde bei der BusinessUnit Powertrain ein Wertminderungsbedarf iHv MEUR -4,3 festgestellt undSachanlagen wurden in dieser Höhe außerplanmäßig abgeschrieben.Das Eigenkapital iHv MEUR 126,6 sinkt um MEUR -12,2 auf MEUR 114,4 wasvorrangig auf das Jahresergebnis zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalquote von28,6 % zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 verringert sich aufgrund desgesunkenen Eigenkapitals auf 25,9 % per 31. Dezember 2020.Kennzahlen:in MEUR 1-12/2020 Veränderung 1-12/2019Umsatz 874,0 -8,1% 951,3EBITDA 37,7 -43,8% 67,1EBITDA bereinigt 35,9 -33,0% 53,61)EBIT -3,7 -110,5% 35,1EBIT bereinigt 1) 3,4 -84,3% 21,62)Ergebnis nach -14,7 -160,5% 24,3SteuernErgebnis nachSteuern bereinigt -7,7 -171,3% 10,81) 2)1. 2020: bereinigt um Sonderertrag iHv MEUR 1,8 aus Vergleich mit Beraterbezüglich EEG-Umlage2019: bereinigt um Ergebnis aus Einigung im Zusammenhang mit einemfrüheren Unternehmenserwerb MEUR 13,52. 2020: bereinigt um außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Impairmentin der Division Automotive und außerplanmäßige Abschreibung der MarkePrisma in der Division Handelin MEUR 31.12.2020 Veränderung 31.12.2019Eigenkapital 114,4 -9,6% 126,6EK-Quote 25,9% -9,3% 28,6%* GewinnverwendungAufgrund der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich der globalen Auswirkungender Krise sowie zur Stärkung der finanziellen Stabilität der Frauenthal Gruppehaben sich der Vorstand und der Aufsichtsrat darauf verständigt, derHauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn nach Rücklagenbildung vonTEUR 2.807 zur Gänze auf neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende an dieAktionäre auszuschütten.Die Beschlussfassung über die tatsächliche Verwendung des Bilanzgewinnserfolgt durch die Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 11.Juni 2021.* Ausblick Gesamtjahr 2021Der Fokus des Managements im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 lag auf derSicherung der Liquidität, der Stärkung der Kundenbeziehungen und derVerbesserung der Kostenstruktur in beiden Divisionen Frauenthal Automotive undFrauenthal Handel.In der Division Automotive hat die rasche Reaktion auf den Markteinbruch imGeschäftsjahr 2020 und der Beginn der Markterholung ab dem vierten Quartaleine besser als zu erwartende Ergebnislage und eine solide Liquidität bewirkt.Auf dieser Basis und mit einer deutlich verbesserten Kostenstruktur ist derAusblick für das Geschäftsjahr 2021 und danach positiv, trotz hoherUnsicherheit der Marktentwicklung zum Berichtszeitpunkt.Die Division Frauenthal Handel hängt als Zulieferer des Baunebengewerbes miteinem leichten Zeitversatz direkt von der Baukonjunktur ab, weiters spielt dieInvestitionsbereitschaft der öffentlichen Hand und das private Konsumverhalteneine starke Rolle.Sofern seitens der Regierung keine weiteren drastischen Maßnahmen gesetztwerden, z.B. neuerlicher Lockdown der Bauwirtschaft oder Rückschläge bei derImpfstrategie, wird von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung vomzweiten Halbjahr 2020 und ersten Quartal 2021 ausgegangen.Rückfragehinweis:Herr Mag. Wolfgang KnezekEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Frauenthal Holding AGRooseveltplatz 10A-1090 WienTelefon: +43 1 505 42 06 -63FAX: +43 1 505 42 06 -33Email: w.knezek@frauenthal.atWWW: www.frauenthal.atISIN: AT0000762406, AT0000492749Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Frauenthal Holding AG, übermittelt durch news aktuell