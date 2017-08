EANS-News: Flughafen-Wien-Gruppe setzt Erfolgskurs fort: Zum Halbjahr 2017 deutliches Plus bei Passagieren, Umsatz und Nettoergebnis

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Wien":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------HalbjahresergebnisWien-Flughafen - Flughafen-Wien-Gruppe setzt Erfolgskurs fort: Zum Halbjahr 2017deutliches Plus bei Passagieren, Umsatz und Nettoergebnis* UMSATZ steigt auf EUR 357,5 Mio. (+3,4%), EBITDA steigt auf EUR 157,9 Mio.(+3,9%)* NETTOERGEBNIS* steigt deutlich auf EUR 60,1 Mio. (+4,4%)* NETTOVERSCHULDUNG weiter reduziert auf EUR 323,7 Mio. (minus EUR 31,8 Mio.gegenüber Ende 2016)* Passagierplus Flughafen-Wien-Gruppe im ersten Halbjahr von +9,2% (FlughafenWien: +6,9%)* Juli 2017 mit +6,9% Passagierwachstum in der Flughafen-Wien-Gruppe und +4,5%am Flughafen Wien* Verbesserte Guidance - Prognose für 2017: Passagierwachstum trotz airberlin-Insolvenz von mehr als 5% für Flughafen-Wien-Gruppe sowie von mehr als 4% fürden Standort Flughafen Wien erwartet - Konzernergebnis 2017 wird deutlich überjenem von 2016 liegen* Neues Incentive-Programm ab 2018*) Periodenergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen"Auch im ersten Halbjahr 2017 setzt der Flughafen Wien seine positiveGeschäftsentwicklung mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis fort -und damit auch eine 25jährige Erfolgsgeschichte: Seit der Erstnotiz derFlughafen-Aktie vor 25 Jahren am 15. Juni 1992 haben sich der Börsenkurs und derUnternehmenswert verfünffacht. Auch der Standort wächst: Mit dem neuen OfficePark 4 entstehen über 20.000 m² neue Büroflächen in der Airport City, diePlanungen laufen bereits. Der Ausbau des Air Cargo Centers mit einer der größtenPhotovoltaik-Anlagen Österreichs wird bis Ende 2017 abgeschlossen sein und inder unmittelbaren Flughafen-Nachbarschaft entstehen mit makita, Cargo Partnerund DHL drei neue Betriebsstandorte mit hunderten Arbeitsplätzen in derRegion.", erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG."Trotz der Turbulenzen bei airberlin verläuft das Jahr 2017 für den FlughafenWien positiv: Das Passagieraufkommen wächst kontinuierlich, vor allem dieRegionen Osteuropa mit dem russischen Markt, der Nahe und Mittlere Osten undAfrika mit einigen Tourismusdestinationen legen wieder zu. Auch die Langstreckeentwickelt sich gut, so wird Thai Airways ab November 2017 eine neueDirektverbindung nach Bangkok aufnehmen. Auch wenn die aktuellen Entwicklungenbei der airberlin-Gruppe nicht erfreulich sind, so erwarten wir keinesignifikanten negativen Auswirkungen auf das Gesamtpassagieraufkommen amFlughafen Wien. Wachstumstreiber in diesem Jahr sind vor allem AustrianAirlines, Eurowings und easyJet, wodurch die Kapazitätsreduktionen bei derairberlin-Gruppe überkompensiert werden können. Aufgrund der gutenPassagierentwicklung verbessern wir unsere Prognose für das Jahr 2017 auf einPassagierwachstum von mehr als 5% für die Flughafen-Wien-Gruppe und mehr als 4%für den Standort Wien.", erläutert Mag. Julian Jäger, Vorstand der FlughafenWien AG.Verkehrsentwicklung im H1/2017: Flughafen-Wien-Gruppe mit 14,0 Mio. PassagierenIn den ersten sechs Monaten von Jänner bis Juni 2017 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und FlughafenKosice mit insgesamt 14,0 Mio. Passagieren einen Passagierzuwachs von 9,2%gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.Flughafen Wien: 6,9% Passagierwachstum in den ersten sechs Monaten 2017Am Standort Wien stieg die Zahl der Passagiere von Jänner bis Juni 2017 um 6,9%auf 11.223.813 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm dabei in denersten sechs Monaten 2017 um 6,8%, die Anzahl der Transferpassagiere um 7,0% zu.Nach Westeuropa stieg das Passagieraufkommen um 5,4% an, nach Osteuropa nahm dasPassagieraufkommen um 11,3% zu. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stiegim H1/2017 um 8,0% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten nahm um 10,8% zu.Das Passagieraufkommen nach Nordamerika ging aufgrund von saisonalenKapazitätsreduktionen und dem Einsatz kleinerer Flugzeuge um 2,2% zurück, nachAfrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit einem Zuwachs von 32,1%positiv.Die Flugbewegungen gingen von Jänner bis Juni 2017 im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 1,3% auf 107.421 Starts und Landungen zurück. Diedurchschnittliche Auslastung (Sitzladefaktor) legte deutlich auf 71,9% in denersten sechs Monaten des Jahres 2017 zu, im Vergleich zu 70,0% im Vorjahr. DasFrachtaufkommen verzeichnete im selben Zeitraum einen leichten Rückgang um 0,7%auf 137.279 Tonnen (Luftfracht und Trucking).Gute Verkehrs- und Geschäftsentwicklung an den Flughäfen Malta und KosiceAuch die Auslandsbeteiligungen Malta und Kosice entwickeln sich sehr gut: DerFlughafen Malta verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2017 ein starkes Plusvon 20,3% auf 2.639.712 Passagiere. Der Flughafen Kosice konnte im gleichenZeitraum ein deutliches Passagierplus von 11,0% auf 186.224 Reisende vermelden.Deutliche Verbesserungen bei den Finanzkennzahlen in H1/2017In den ersten sechs Monaten sind die Umsatzerlöse der Flughafen-Wien-Gruppe um3,4% auf EUR 357,5 Mio. gestiegen und das EBITDA hat sich um 3,9% auf EUR 157,9Mio. verbessert (Das H1/2016-EBITDA enthält positive Einmaleffekte von EUR 4,9Mio.). Das EBIT verbesserte sich um 2,4% auf EUR 89,6 Mio. und durch dasverbesserte Finanzergebnis konnte das Nettoergebnis im H1/2017 um 4,4% auf EUR60,1 Mio. verbessert werden. Die Nettoverschuldung konnte weiter auf EUR 323,7Mio. reduziert werden (Ende 2016: EUR 355,5 Mio.). Der Free-Cashflow lag bei EUR78,7 Mio. (H1/2016: EUR 175,8 Mio.).Neues Incentiveprogramm ab 2018Zur Stärkung der Wachstumsperspektiven von Fluglinien am Standort Wien undlangfristigen Absicherung des Hubs wird am Flughafen Wien ab 2018 ein neuesIncentive-Programm, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, eingeführt.Details dazu werden nach der September-Sitzung des Aufsichtsratesveröffentlicht.Umsatz und Ergebnisentwicklung in den SegmentenDie Umsätze des Segments Airport stiegen im H1/2017 im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 0,7% auf EUR 172,5 Mio. Zur Schaffung von Wachstumsanreizenbei Fluglinien gewährte Incentivierungen wirken sich kurzfristig etwas dämpfendauf das Segment-Umsatzwachstum aus, mittel- bis langfristig sollen diese abereine nachhaltig steigende Ergebnisentwicklung unterstützen. Das Segment-EBITverbesserte sich auf EUR 34,1 Mio. (H1/2016: EUR 32,1 Mio.). Das SegmentHandling verzeichnete einen Anstieg der Umsatzerlöse um 5,5% auf EUR 79,6 Mio.Dabei verbesserte sich das Segment-EBIT auf EUR 7,5 Mio. (H1/2016: EUR 5,1Mio.). Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie dieAbfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und der ViennaPassenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Propertieslegten die Umsätze in den ersten sechs Monaten 2017 aufgrund höherer Erlöse ausShopping, Gastronomie und Vermietung um 3,1% auf EUR 61,4 Mio. zu. Das Segment-EBIT betrug EUR 29,3 Mio. (H1/2016: EUR 33,5 Mio.). Die Umsätze des SegmentsMalta stiegen um 16,7% auf EUR 36,7 Mio. Das Segment-EBIT verbesserte sich aufEUR 16,1 Mio. nach EUR 11,6 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze der SonstigenSegmente gingen im H1/2017 um 6,5% auf EUR 7,3 Mio. zurück. Das Segment-EBITbetrug EUR 2,6 Mio. (H1/2016: EUR 5,2 Mio.).InvestitionenIn den ersten sechs Monaten 2017 wurden in Summe EUR 61,3 Mio. investiert. DerGroßteil entfiel auf Grundstückskäufe in Höhe von EUR 14,2 Mio., Investitionenfür den Ausbau des Air Cargo Center Ost in Höhe von EUR 10,6 Mio.,Terminalumbauten am Flughafen Malta in Höhe von EUR 8,4 Mio., die Erweiterungeiner Trafostation in Höhe von EUR 2,2 Mio. sowie Investitionen im Zusammenhangmit Taxiways am Flughafen Wien in Höhe von EUR 2,0 Mio.Verkehrsentwicklung im Juli 2017:Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete 3,3 Mio. Passagiere (+6,9%),Passagierwachstum, kumuliert Jänner - Juli 2017 +8,8%Im Juli 2017 verzeichnete der Flughafen Wien inklusive seinerAuslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice mit insgesamt 3,3 Mio.Passagieren ein Plus von 6,9% gegenüber Juli 2016. Kumuliert von Jänner bis Juli2017 stieg das Passagieraufkommen um 8,8% auf 17,3 Mio. Reisende. Auch derStandort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 6,4% auf13.765.971 Reisende von Jänner bis Juli 2017 sehr gut.Flughafen Wien im Juli 2017: Passagierplus von 4,5%Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Juli 2017 um 4,5%gegenüber dem Juli des Vorjahres auf 2.542.158 Reisende an. Die Anzahl derLokalpassagiere stieg um 4,6% an, die der Transferpassagiere um 4,5%. DieFlugbewegungen nahmen im Juli 2017 um 0,9% gegenüber dem Vergleichszeitraum desVorjahres zu. Gutes Wachstum verzeichnete der Flughafen Wien auch beimFrachtaufkommen mit einem Plus von 3,4% im Vergleich zum Juli des Vorjahres.Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Juli 2017 um2,9% an und Osteuropa verzeichnete ein Plus von 10,6%. Das Passagieraufkommen inden Fernen Osten nahm im Juli 2017 um 2,4% zu, jenes in den Nahen und MittlerenOsten ging um 2,2% zurück. Nach Nordamerika nahm das Passagieraufkommen um 5,7%zu, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit 31,3% ebenfallspositiv.Ein Passagierplus gab es im Juli 2017 auch für Malta mit einem deutlichenZuwachs um 15,5%. In Kosice stieg das Passagieraufkommen um 19,2% gegenüber demJuli 2016 ebenfalls stark an.[Hinweis: H1/2016 bzw. Q2/2016 angepasst; in Entsprechung eines Bescheids derFinanzmarktaufsicht betreffend der Konsolidierung des Flughafen Malta wurden dieKonzernabschlüsse und Konzernzwischenabschlüsse 2016 der Flughafen Wien AG soangepasst, als wäre diese Konsolidierung bereits im Jahr 2006 erfolgt.]Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung Juli 2017:______________________________________________________________________________| |Juli 2017 |Verändg. in % |Jänner - Juli |Verändg. in % ||__________________|______________|______________|2017_kumuliert|______________||Flughafen Wien ||(VIE)_____________||Passagiere________|_____2.542.158|__________+4,5|____13.765.971|__________+6,4||Lokalpassagiere___|_____1.786.006|__________+4,6|____10.123.279|__________+6,4||Transferpassagiere|_______746.120|__________+4,5|_____3.580.752|__________+6,4||Flugbewegungen (an| 21.137| +0,9| 128.558| -0,9||+_ab)_____________|______________|______________|______________|______________||Cargo in Tonnen | | | | ||(Luftfracht und | 24.235| +3,4| 161.514| -0,1||Trucking)_________|______________|______________|______________|______________||Malta Airport ||(MLA, ||vollkonsolidiert)_||Passagiere________|_______675.111|_________+15,5|_____3.314.823|_________+19,3||Lokalpassagiere___|_______671.568|_________+15,9|_____3.295.101|_________+19,4||Transferpassagiere|_________3.010|________+234,4|________13.784|________+229,6||Flugbewegungen (an| 4.562| +13,6| 23.957| +14,8||+_ab)_____________|______________|______________|______________|______________||Cargo in Tonnen | | | | ||(Luftfracht und | 1.161| +2,6| 8.369| +5,5||Trucking)_________|______________|______________|______________|______________||Flughafen Kosice ||(KSC, at-Equity- ||konsolidiert)_____||Passagiere________|________79.411|_________+19,2|_______265.635|_________+13,3||Lokalpassagiere___|________78.861|_________+19,4|_______258.218|_________+14,3||Transferpassagiere|_____________-|_____________-|_____________-|_____________-||Flugbewegungen (an| 782| +17,2| 3.526| +12,4||+_ab)_____________|______________|______________|______________|______________||Cargo in Tonnen | | | | ||(Luftfracht und | 6| -33,0| 28| -50,2||Trucking)_________|______________|______________|______________|______________||Flughafen Wien und||Beteiligungen ||(VIE,_MLA,_KSC)___||Passagiere________|_____3.296.680|__________+6,9|____17.346.429|__________+8,8||Lokalpassagiere___|_____2.536.435|__________+7,8|____13.676.598|__________+9,4||Transferpassagiere|_______749.130|__________+4,8|_____3.594.536|__________+6,7||Flugbewegungen (an| 26.481| +3,3| 156.041| +1,5||+_ab)_____________|______________|______________|______________|______________||Cargo in Tonnen | | | | ||(Luftfracht und | 25.402| +3,3| 169.912| +0,2||Trucking)_________|______________|______________|______________|______________|[Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- undTransitpassagiere. Aufrollung der Vergleichswerte 2016 und Transit-Werte inKosice]Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung______________________________________________________________________________|in_EUR_Mio._________|___________H1/2017|__________H1/2016*|____________V._in_%||Umsatzerlöse________|_____________357,5|_____________345,6|_______________+3,4||Sonstige | 5,6| 6,3| -11,3||betriebliche_Erträge|__________________|__________________|___________________||Betriebsleistung____|_____________363,1|_____________351,9|_______________+3,2||Aufwendungen für | | | ||Material und | -18,6| -17,2| +8,4||bezogene_Leistungen_|__________________|__________________|___________________||Personalaufwand_____|____________-137,3|____________-134,3|_______________+2,2||Sonstige | | | ||betriebliche | -50,6| -49,3| +2,5||Aufwendungen________|__________________|__________________|___________________||Anteilige | | | ||Periodenergebnisse | 1,2| 0,9| +37,5||at-Equity | | | ||Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________||Ergebnis vor Zinsen,| | | ||Steuern und | 157,9| 152,0| +3,9||Abschreibungen | | | ||(EBITDA)____________|__________________|__________________|___________________||Planmäßige | -67,6| -68,5| -1,3||Abschreibungen______|__________________|__________________|___________________||Wertaufholungen_____|_________________-|_______________3,9|_____________-100,0||Wertminderungen_____|______________-0,7|_________________-|_______________n.a.||Ergebnis vor Zinsen | 89,6| 87,5| +2,4||und_Steuern_(EBIT)__|__________________|__________________|___________________||Beteiligungsergebnis| 0,5| 0,6| -17,0||ohne_at-Equity_U.___|__________________|__________________|___________________||Zinsertrag__________|_______________0,4|_______________1,1|______________-64,9||Zinsaufwand_________|______________-9,3|_____________-11,6|______________-19,4||Sonstiges | 0,1| -| n.a.||Finanzergebnis______|__________________|__________________|___________________||Finanzergebnis______|______________-8,4|______________-9,9|______________+15,5||Ergebnis vor | 81,2| 77,6| +4,7||Ertragsteuern_(EBT)_|__________________|__________________|___________________||Ertragsteuern_______|_____________-21,1|_____________-20,0|_______________+5,6||Periodenergebnis____|______________60,1|______________57,6|_______________+4,4||Davon entfallend | | | ||auf:________________|__________________|__________________|___________________||Gesellschafter der | 54,9| 53,7| +2,3||Muttergesellschaft__|__________________|__________________|___________________||Nicht beherrschende | 5,2| 3,9| +34,0||Anteile_____________|__________________|__________________|___________________||Ergebnis je Aktie | | | ||(in EUR, verwässert | 0,65| 0,64| +2,3||=_unverwässert)_____|__________________|__________________|___________________|*) Werte für H1/2016 angepasstBilanzkennzahlen______________________________________________________________________________|in_Mio._EUR______|_________30.06.2017|_________31.12.2016|______________V._in%||AKTIVA:__________|___________________|___________________|____________________||Langfristiges | 1.829,2| 1.835,9| -0,4||Vermögen_________|___________________|___________________|____________________||Kurzfristiges | 202,0| 182,4| +10,7||Vermögen_________|___________________|___________________|____________________||PASSIVA:_________|___________________|___________________|____________________||Eigenkapital_____|____________1.145,9|____________1.144,0|________________+0,2||Langfristige | 623,1| 652,2| -4,5||Schulden_________|___________________|___________________|____________________||Kurzfristige | 262,2| 222,2| +18,0||Schulden_________|___________________|___________________|____________________||Bilanzsumme______|____________2.031,2|____________2.018,3|________________+0,6||Nettoverschuldung|______________323,7|______________355,5|________________-8,9||Gearing_(in%)____|_______________28,2|_______________31,1|________________n.a.|Cashflow Rechnung______________________________________________________________________________|in_Mio._EUR___________|__________H1/2017|__________H1/2016*|____________V._in%||Cashflow aus laufender| 136,1| 134,7| +1,0||Geschäftstätigkeit____|_________________|__________________|__________________||aus | -57,4| 41,1| n.a.||Investitionstätigkeit_|_________________|__________________|__________________||aus | -73,8| -173,5| -57,5||Finanzierungstätigkeit|_________________|__________________|__________________||Free-Cashflow_________|_____________78,7|_____________175,8|_____________-55,2||CAPEX**_______________|_____________61,3|______________50,5|______________21,4|*) Werte für H1/2016 angepasst; **) ohne FinanzanlagenDer Bericht der Flughafen Wien AG über das erste Halbjahr vom 01. 