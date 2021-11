EANS-News: Flughafen Wien AG /Q1-3/2021: Zuletzt gegenüber dem 1. Halbjahr deutlich steigendes Passagieraufkommen und harter Sparkurs unterstützen wirtschaftliche Erholung – schwarze Null für 2021 in Reichweite

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------QuartalsberichtWien-Flughafen - Flughafen Wien AG in Q1-3/2021: Zuletzt gegenüber dem erstenHalbjahr deutlich steigendes Passagieraufkommen und harter Sparkurs unterstützenwirtschaftliche Erholung - schwarze Null im Jahresergebnis in Reichweite* Q1-3/2021: Mit 8,45 Mio. Passagieren in der Gruppe leicht unter dem Niveau von2020, aber um 71,9% unter 2019 - im Q3/2021 deutlicher Aufschwung mit einemMinus gegenüber 2019 von nur 49,2%* Finanzkennzahlen Q1-3/2021: Umsatz bei EUR 274,5 Mio. und Periodenergebnis vonMinus EUR 0,1 Mio., deutliche Verbesserungen gegenüber 2020 bei EBITDA undEBIT, Free Cash-Flow dreht mit EUR 21,4 Mio. ins Plus (nach Minus EUR 65,3Mio. in Q1-3/2020)* Oktober 2021: 2,02 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe -Vervierfachung gegenüber Oktober 2020 und nur noch ein Rückgang von 43,4%gegenüber 2019* GUIDANCE : Für Gesamtjahr 2021 werden Passagierzahlen in der FWAG-Gruppe von12-13 Mio. Reisenden (davon mehr als 10 Mio. Reisende am Standort Wien)erwartet, für das Periodenergebnis werden plus EUR 4 Mio. erwartet, also einedeutliche schwarze Null"Flughafen Wien ist auf einem guten Weg zum Turnaround""Trotz fortdauernder Coronakrise wird der Flughafen Wien die massiven Verlustedes Jahres 2020 heuer nicht wiederholen. Der erfolgreiche Sparkurs, verschobeneInvestitionen und ein anziehendes Verkehrsniveau führen dazu, dass dieangestrebte Schwarze Null im Jahresergebnis erreichbar ist. 2022 steht imZeichen des Wachstums: Mit der Betriebsansiedlung der Unternehmenszentrale vonDHL Air entstehen rund 50 neue Arbeitsplätze in der AirportCity direkt amFlughafen Wien, die Deutsche Logistik Holding (DLH) eröffnet in Kürze auf 30.000m² ihre Frachtanlagen und am erweiterten Flughafen-Areal entsteht auf 23 Hektardemnächst eines der größten Logistikzentren Österreichs. Diese und weitereAnsiedlungsprojekte werden in den nächsten Jahren rund 1.000 neue Jobs amAirport bringen. Nachhaltigkeit hat dabei höchste Priorität: Im Frühjahr 2022geht am Flughafen Österreichs größte Photovoltaikanlage auf 24 Hektar inBetrieb", hält Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest."Der Aufschwung kommt mit dem Sommerflugplan 2022""Der Aufwärtstrend in der Verkehrsentwicklung hält an: Im Oktober 2021verzeichneten wir vier Mal so viele Passagiere wie im Oktober des Vorjahres undauch die Auslastung nimmt wieder zu. Im aktuellen Winterflugplan 2021 ist dasDestinationsangebot mit 150 Reisezielen fast wieder auf Vorkrisenniveau undReisende finden derzeit besonders attraktive Angebote. Mit Cancún, Malé undMauritius und anderen Destinationen sind sonnige Fernreiseziele für die kalteJahreszeit direkt ab Wien erreichbar und seit kurzem sind auch Flugreisen ausEuropa in die USA wieder möglich. Im Gesamtjahr 2021 wird das Passagieraufkommenam Flughafen Wien pandemiebedingt mit mehr als 10 Mio. Reisenden noch verhaltenausfallen, aber der Wachstumstrend ist schon klar erkennbar. Auch wenn dievierte COVID-19-Welle die Infektionszahlen gerade wieder ansteigen lässt, soerwarten wir aus heutiger Sicht jedenfalls mit dem Sommerflugplan 2022 einendeutlichen Aufschwung bei den Passagierzahlen", ist Mag. Julian Jäger, Vorstandder Flughafen Wien AG, zuversichtlich.Jänner bis September 2021: 6,8 Mio. Passagiere am Standort WienVon Jänner bis September 2021 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe inklusiveder Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice einenPassagierrückgang von 2,4% auf insgesamt 8.541.899 Passagiere gegenüber demVorjahr (Vgl. Q1-3/2019: Minus 71,9%). Am Standort Wien ging die Zahl derPassagiere um 3,3% auf 6.794.688 Reisende gegenüber dem Vorjahr (Vgl. Q1-3/2019:Minus 71,6%) zurück. Die Zahl der Flugbewegungen sank von Jänner bis September2021 um 9,4% (Vgl. Q1-3/2019: 63,9%) auf 72.977 Starts und Landungen. Diedurchschnittliche Auslastung (Sitzladefaktor) erhöhte sich im Vorjahresvergleichvon 59,5% auf 64,0% (Vgl. Q1-3/2019: 77,5%). Das Frachtaufkommen stieg imVergleich zum Vorjahr um 19,2% auf 188.177 Tonnen (Luftfracht und Trucking)(Vgl. Q1-3/2019: Minus 9,5%). Der Flughafen Malta verzeichnete im Q1-3/2021einen Passagierrückgang um 0,6% auf 1.541.412 Reisende (Vgl. Q1-3/2019: Minus72,7%). Der Flughafen Kosice hingegen verzeichnete im Vorjahresvergleich einPassagierwachstum um 36,9% auf 115.799 Reisende aufgrund einer pandemiebedingtenFlughafensperre (Vgl. Q1-3/2019: Minus 75,4%).Q1-3/2021: Umsatz bei EUR 274,5 Mio. (minus 0,9%) und Nettoergebnis bei MinusEUR 0,1 Mio.Im Q1-3/2021 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von EUR 274,5 Mio.,was bei einem minimalen Rückgang um 0,9% im Wesentlichen dem Vorjahresniveauentspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 71,1% auf EUR 106,6Mio. und das EBIT stieg auf EUR 6,9 Mio. Das Nettoergebnis vor Minderheiten istin der Periode Q1-3/2021 mit minus EUR 0,1 Mio. nur noch leicht negativ. DieNettoverschuldung verringerte sich auf EUR 201,5 Mio. (31.12.2020: EUR 201,9Mio.). Der Free-Cashflow beläuft sich auf EUR 21,4 Mio. (Q1-3/2021: minus EUR65,3).Umsatz und Ergebnisentwicklung in den SegmentenDie Umsätze des Segments Airport sanken im Q1-3/2021 im Vergleich zum Vorjahrnur leicht um 1,7% auf EUR 113,5 Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich aufminus EUR 14,3 Mio. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungenverzeichnete bei den Umsatzerlösen einen Rückgang um 7,1% auf EUR 63,8 Mio., dasSegment-EBIT verbesserte sich auf Minus EUR 6,8 Mio. Darin sind auch dieSicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen derVienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS)enthalten. Im Segment Retail & Properties sank der Umsatz im Q1-3/2021 um 4,7%auf EUR 55,5 Mio. Das Segment-EBIT verbesserte sich auf EUR 20,1 Mio. DieUmsätze des Segments Malta stiegen im Q1-3/2021 um 29,2% auf EUR 32,3 Mio., dasSegment-EBIT belief sich auf EUR 6,0 Mio. Die Umsätze des Segments "SonstigeSegmente" lagen im Q1-3/2021 bei EUR 9,4 Mio. Das Segment-EBIT betrug EUR 2,0Mio.InvestitionenIn den ersten neun Monaten 2021 wurden in Summe EUR 30,3 Mio. investiert. Diegrößten Investitionen betreffen den Terminal 2 mit EUR 1,9 Mio., die Anschaffungvon Cateringhubwagen mit EUR 2,0 Mio., die Errichtung einer drittenGepäckabzugslinie mit EUR 2,4 Mio., Investitionen in Photovoltaikanlagen mit EUR5,6 Mio. sowie Investitionen in ein Zutrittskontroll- und einTürsteuerungssystem mit EUR 1,8 Mio. Am Flughafen Malta wurden im Q1-3/2021insgesamt EUR 6,1 Mio. investiert.Bestätigte Guidance 2021Aufgrund der positiven Passagierentwicklung der letzten Monate werden für 2021ein Passagieraufkommen von rund 12-13 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und mehr als 10 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet. Die Flughafen-Wien-Gruppe verfügt über eine solide wirtschaftliche Basis und geht davon aus,dass das Geschäftsjahr 2021 mit einem positiven Ergebnis von EUR 4 Mio.abschließt, also einer deutlichen schwarzen Null. Das liegt einerseits anwesentlichen Kosteneinsparungen wie etwa geringeren Aufwendungen fürIncentivierungen, niedrigeren Instandhaltungsaufwendungen sowie reduziertenPersonalkosten, am zuletzt über der Prognose liegenden Passagieraufkommenanderseits auch an höheren öffentlichen Förderzuschüssen durch die Verlängerungder Kurzarbeit bis zum Jahresende sowie staatlichen COVID Beihilfen (teilweiseauch für das Verlustjahr 2020) und Zusatzerlösen aus Immobilienverkäufen. DerUmsatz 2021 wird mit rund EUR 380 Mio., das EBITDA mit rund plus EUR 150 Mio.erwartet. Die Nettoverschuldung wird nach dem Anstieg im Vorjahr wieder auf rundEUR 100 Mio. zurückgehen. Die Investitionen werden bei rund EUR 60 Mio. liegen.Aufgrund der schwer voraussehbaren weiteren Entwicklung der Pandemie ist dieGuidance 2021 mit Unsicherheit behaftet.Verkehrsentwicklung Oktober 2021: Aufwärtstrend hält auch nach dem Sommer anFlughafen-Wien-Gruppe mit 2.020.853 Passagieren im Oktober 2021Der Aufwärtstrend in der Passagierentwicklung hält auch nach den Sommermonatenweiter an: Im Oktober 2021 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (FlughafenWien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 2.020.853 Reisende und mehr als vierMal so viel wie im Oktober des Vorjahres. Gegenüber dem Vorkrisenniveau (Oktober2019) beträgt der Rückgang aber immer noch 43,7%.Standort Wien: Mehr als Vervierfachung auf 1.573.155 Passagiere im Oktober 2021Auch am Standort Flughafen Wien hat sich das Passagieraufkommen im Oktober 2021gegenüber dem Krisenmonat Oktober 2020 mehr als vervierfacht - von 378.107 auf1.573.155 Reisende. Damit liegt das Passagieraufkommen aber immer noch 44,8%unter dem Vorkrisenniveau (Oktober 2019).Verkehrsentwicklung im DetailDie Zahl der Lokalpassagiere nahm in Wien um 41,7% gegenüber dem Vorkrisenniveau(Oktober 2019) ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 53,6% zurück. DieFlugbewegungen verzeichneten im Oktober 2021 ein Minus von 38,3%. Die Frachterholt sich hingegen gut: Das Frachtaufkommen am Standort Wien lag bei 24.679Tonnen und damit nur 7,4% unter dem Vorkrisenniveau (Oktober 2019).Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im Oktober 2021 um39,8% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Oktober 2019), nach Osteuropa um 46,2%.Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau(Oktober 2019) um 66,8% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 57,5%. Inden Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 47,3% und in denFernen Osten um 95,0% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Oktober 2019).Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im Oktober 2021 gegenüber demVorkrisenniveau (Oktober 2019) um 39,1% zurück und der Flughafen Kosiceverzeichnete einen Passagierrückgang um 46,1%.Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.Disclaimer/HaftungshinweisAlle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunftgerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/FlughafenWien Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen derUnternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungennicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenenRisiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von denzurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher allezukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen WienGruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zuaktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.Verkehrsentwicklung Oktober 2021Flughafen Wien(VIE)Diff. Diff. % Diff. %10/2021 10/2020 10/2019 % zu 01-10/2021 zu 2020 zu 20192019Passagiere 1.573.155 378.107 2.848.057 -44,8 8.367.843 +13,0 -68,8an+ab+transitLokalpassagiere 1.229.852 279.870 2.107.842 -41,7 6.259.338 +4,5 -69,4an+abTransferpassagiere 340.176 96.188 733.498 -53,6 2.075.800 +47,7 -66,6an+abBewegungen an+ab 14.533 6.986 23.557 -38,3 87.510 -0,1 -61,2Cargo an+ab in to 24.679 19.537 26.646 -7,4 212.856 +20,0 -9,2MTOW in to 598.021 264.648 964.699 -38,0 3.707.713 +2,4 -59,6Malta Airport (MLA,vollkonsolidiert)Diff. Diff. % Diff. %10/2021 10/2020 10/2019 % zu 01-10/2021 zu 2020 zu 20192019Passagiere 428.426 110.346 703.405 -39,1 1.969.838 +18,5 -68,9an+ab+transitLokalpassagiere 427.787 110.072 697.615 -38,7 1.966.621 +19,1 -68,8an+abTransferpassagiere 632 256 5.790 -89,1 3.126 -69,4 -92,0an+abBewegungen an+ab 3.508 1.622 4.906 -28,5 19.181 +10,9 -57,0Cargo an+ab (in 1.301 1.238 1.610 -19,2 12.382 -5,9 -6,8to)MTOW (in to) 133.703 59.088 187.378 -28,6 718.112 +10,5 -57,6Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)Diff. Diff. % Diff. %10/2021 10/2020 10/2019 % zu 01-10/2021 zu 2020 zu 20192019Passagiere 19.272 5.591 35.783 -46,1 135.350 +50,1 -73,3an+ab+transitLokalpassagiere 19.272 5.591 35.783 -46,1 135.350 +50,2 -73,3an+abTransferpassagiere 0 0 0 n.a. 0 n.a. n.a.an+abBewegungen an+ab 174 106 425 -59,1 1.146 -17,0 -78,5Cargo an+ab (in 0 0 2 -100,0 0 -100,0 -100,0to)MTOW (in to) 5.955 2.826 9.944 -40,1 40.081 +36,2 -71,1Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA,KSC)Diff. Diff. % Diff. %10/2021 10/2020 10/2019 % zu 01-10/2021 zu 2020 zu 20192019Passagiere 2.020.853 494.044 3.587.245 -43,7 10.473.031 +14,4 -68,9an+ab+transitLokalpassagiere 1.676.911 395.533 2.841.240 -41,0 8.361.309 +8,2 -69,3an+abTransferpassagiere 340.808 96.444 739.288 -53,9 2.078.926 +46,8 -66,7an+abBewegungen an+ab 18.215 8.714 28.888 -36,9 107.837 +1,5 -60,8Cargo an+ab (in 25.979 20.775 28.259 -8,1 225.238 +18,2 -9,1to)MTOW (in to) 737.679 326.562 1.162.021 -36,5 4.465.906 +3,9 -59,5Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- undTransitpassagiere.Aufrollung der VerkehrsdatenKonzern-Gewinn- und Verlustrechnung______________________________________________________________________________|in_EUR_Mio.______________|________________Q1-3/2021|_________________Q1-3/2020||Umsatzerlöse_____________|____________________274,5|_____________________277,0||Sonstige betriebliche | 13,6| 4,6||Erträge__________________|_________________________|__________________________||Betriebsleistung_________|____________________288,1|_____________________281,6||_________________________|_________________________|__________________________||Aufwendungen für Material| -19,1| -20,9||und_bezogene_Leistungen__|_________________________|__________________________||Personalaufwand__________|___________________-131,8|____________________-160,0||Sonstige betriebliche | -30,0| -36,4||Aufwendungen_____________|_________________________|__________________________||Wertminderungen/ | | ||Wertaufholung auf | -0,3| -0,8||Forderungen______________|_________________________|__________________________||Anteilige | | ||Periodenergebnisse at- | -0,4| -1,2||Equity_Unternehmen_______|_________________________|__________________________||Ergebnis vor Zinsen, | | ||Steuern und | 106,6| 62,3||Abschreibungen_(EBITDA)__|_________________________|__________________________||_________________________|_________________________|__________________________||Planmäßige_Abschreibungen|____________________-99,7|_____________________-99,0||Wertminderungen__________|______________________0,0|______________________-7,0||Ergebnis vor Zinsen und | 6,9| -43,6||Steuern_(EBIT)___________|_________________________|__________________________||_________________________|_________________________|__________________________||Beteiligungsergebnis ohne| 0,5| 0,5||at-Equity-Unternehmen____|_________________________|__________________________||Zinsertrag_______________|______________________1,8|_______________________2,1||Zinsaufwand______________|_____________________-9,5|_____________________-11,8||Sonstiges_Finanzergebnis_|______________________0,1|______________________-1,8||Finanzergebnis___________|_____________________-7,1|_____________________-11,0||_________________________|_________________________|__________________________||Ergebnis vor | -0,2| -54,6||Ertragsteuern_(EBT)______|_________________________|__________________________||_________________________|_________________________|__________________________||Ertragsteuern____________|______________________0,0|______________________13,2||Periodenergebnis_________|_____________________-0,1|_____________________-41,3||_________________________|_________________________|__________________________||Davon_entfallend_auf:____|_________________________|__________________________||Gesellschafter der | -1,5| -40,1||Muttergesellschaft_______|_________________________|__________________________||Nicht beherrschende | 1,4| -1,3||Anteile__________________|_________________________|__________________________||_________________________|_________________________|__________________________||Ergebnis je Aktie (in | | ||EUR, verwässert = | -0,02| -0,48||unverwässert)____________|_________________________|__________________________|Bilanzkennzahlen______________________________________________________________________________|in_Mio._EUR___________|__________________30.9.2021|_________________31.12.2020||AKTIVA:_______________|___________________________|___________________________||Langfristiges_Vermögen|____________________1.793,8|____________________1.882,6||Kurzfristiges_Vermögen|______________________243,8|______________________290,7||______________________|___________________________|___________________________||PASSIVA:______________|___________________________|___________________________||Eigenkapital__________|____________________1.306,6|____________________1.305,5||Langfristige_Schulden_|______________________500,6|______________________535,2||Kurzfristige_Schulden_|______________________230,4|______________________332,6||______________________|___________________________|___________________________||Bilanzsumme___________|____________________2.037,6|____________________2.173,3||______________________|___________________________|___________________________||Nettoverschuldung_____|______________________201,5|______________________201,9||Gearing_(in%)_________|_______________________15,4|_______________________15,5|Cashflow Rechnung______________________________________________________________________________|in_Mio._EUR______________|________________Q1-3/2021|_________________Q1-3/2020||Cashflow aus laufender | 43,1| -6,7||Geschäftstätigkeit_______|_________________________|__________________________||aus_Investitionstätigkeit|____________________-21,7|_____________________-58,6||aus | -117,3| 71,9||Finanzierungstätigkeit___|_________________________|__________________________||_________________________|_________________________|__________________________||Free-Cashflow____________|_____________________21,4|_____________________-65,3||_________________________|_________________________|__________________________||CAPEX*___________________|_____________________30,3|______________________62,6|* ohne FinanzanlagenDer Bericht der Flughafen Wien AG über die ersten drei Quartale vom 01. Jännerbis 30. September 2021 steht dem Publikum der Gesellschaft in A-1300 Flughafensowie bei der Bank Austria, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, zur Verfügung und istunterhttp://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichteabrufbar.Flughafen Wien, 17. Flughafen Wien, 17. November 2021
Der Vorstand