EANS-News: FWAG: Gutes Ergebnis der Flughafen-Wien-Gruppe: Neuerliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung trotz hoher Sonderabschreibung von EUR 30,4 Mio. aufgrund negativer Pisten-Entscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Wien":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist derEmittent/Meldungsgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis/vorläufiges JahresergebnisGutes Ergebnis der Flughafen-Wien-Gruppe: Neuerliche Umsatz- undErgebnisverbesserung trotz hoher Sonderabschreibung von EUR 30,4 Mio.aufgrund negativer Pisten-Entscheidung.) DIVIDENDENERHÖHUNG um 25%.) UMSATZ legt auf EUR 741,6 Mio. (+3,0%) zu, EBITDA steigt aufRekord-Höchstwert mit EUR 329,8 Mio. (+5,5%).) NETTOERGEBNIS* steigt auf EUR 112,6 Mio. (+0,7%) trotz hoherSonderabschreibung (EUR 30,4 Mio.) aufgrund BVwG-Entscheidung zur 3.Piste.) NETTOVERSCHULDUNG weiter reduziert auf EUR 355,5 Mio. (minus EUR132,4 Mio. gegenüber Ende 2015).) Free-Cashflow mit Plus 35% deutlich auf EUR 141,0 Mio. (2015: EUR104,4 Mio.) gestiegen.)Positiver Ausblick für 2017 wird bekräftigt:Steigerung des Umsatzesauf über EUR 740 Mio., ein EBITDA von EUR 315 Mio. und einNettoergebnis vor Minderheiten von mindestensEUR 120 Mio.*) Nettoergebnis vor Minderheiten"2016 war mit Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis ein sehrerfolgreiches Geschäftsjahr. Trotz der ablehnenden Entscheidung desBundesverwaltungsgerichts zum Projekt 3. Piste und der damitverbundenen Abschreibungen von EUR 30,4 Mio. konnten wir unsereFinanzziele für 2016 erreichen. Auch für 2017 erwarten wir eineweitere Verbesserung bei den Finanzkennzahlen und langfristig wirddie Luftfahrt weiter wachsen. Umso wichtiger ist also, dass derFlughafen Wien eine Wachstumsperspektive hat und wir werden dasProjekt 3. Piste unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeitenweiterverfolgen.", erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand derFlughafen Wien AG."Mit drei Passagierrekorden und 23,4 Mio. Reisenden war dasvergangene Jahr für den Flughafen Wien sehr erfolgreich. Die Gruppeverzeichnete ein Plus von 3,8% auf 28,9 Mio. Passagiere. Für 2017sind wir mit einem erwarteten Passagierplus von bis zu 2% amFlughafen Wien und bis zu 3% in der Flughafen-Wien-Gruppe ebenfallsoptimistisch. Langfristig wird der Flugverkehr weiter zunehmen: ACI,IATA und die großen Flugzeughersteller rechnen mit einem jährlichenPassagierwachstum von rund 4% bis 2040. Ob dieser Trend amWirtschafts- und Tourismusstandort Österreich vorbeizieht oder nicht,wird wesentlich davon abhängen, ob der Flughafen Wien langfristigwachsen darf.", erläutert Mag. Julian Jäger, Vorstand der FlughafenWien AG.Dividende steigt um 25% auf EUR 0,625 je AktieGestützt auf die gute Geschäftsentwicklung im Jahr 2016 wird derHauptversammlung am 31.5.2017 eine erhöhte Dividende von EUR 0,625 jeAktie (Dividende für das Geschäftsjahr 2015: EUR 0,50) vorgeschlagen,in Summe EUR 52,5 Mio. Über die Mitarbeiterstiftung, die 10% derAktien hält, profitieren auch alle Beschäftigten der Flughafen WienAG von der höheren Dividende, die ja auch Resultat ihrererfolgreichen Arbeit ist. Die Dividendenrendite für das Geschäftsjahr2016 beläuft sich bezogen auf den Kurs vom 31.12.2016 auf rund 2,7%,die Pay-out-Ratio in Prozent des Periodenergebnisses nachMinderheiten beträgt 51,2%.Erläuterung der Darstellung des JahresabschlussesIn Entsprechung eines Bescheids der Finanzmarktaufsicht (FMA)betreffend der Konsolidierung des Flughafen Malta wurden dieKonzernabschlüsse 2015 und 2016 der Flughafen Wien AG so angepasst,als wäre diese Konsolidierung bereits im Jahr 2006 erfolgt.Verbesserungen bei den Finanzkennzahlen in 2016 trotz EinmaleffektIm Jahr 2016 sind die Umsatzerlöse der Flughafen-Wien-Gruppe um 3,0%auf EUR 741,6 Mio. gestiegen und das EBITDA hat sich um 5,5% auf EUR329,8 Mio. verbessert. Für die im Zusammenhang mit der seit über zehnJahren laufenden Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt 3.Piste entstandenen aktivierten Kosten waren nun nach dem abweisendenErkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts im Jahresabschluss für 2016Wertminderungen im Ausmaß von EUR 30,4 Mio. vorzunehmen. EineWertaufholung für eine Immobilie im Ausmaß von EUR 10,1 Mio. wirktesich hingegen positiv aus. Das EBIT belief sich dadurch auf EUR172,0 Mio. (+0,1%). Durch das verbesserte Finanzergebnis konnte dasNettoergebnis im Jahr 2016 schließlich um 0,7% auf EUR 112,6 Mio.(nach Minderheiten EUR 102,6 Mio.) gesteigert werden.Umsatz und Ergebnisentwicklung in den SegmentenDie Umsätze des Segments Airport stiegen im Jahr 2016 im Vergleichzum Vorjahr um 3,2% auf EUR 370,8 Mio. Durch den starken Anstieg derSegmentabschreibungen in Zusammenhang mit der 3. Piste ging dasSegment-EBIT trotz der guten operativen Ergebnisse um 1,7% auf EUR52,6 Mio. zurück. Das Segment Handling verzeichnete einen Anstieg derUmsatzerlöse um 4,7% auf EUR 158,4 Mio. Dabei verbesserte sich dasSegment-EBIT um 38,7% auf EUR 15,9 Mio. Darin sind auch dieSicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie dieAbfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH)enthalten. Im Segment Retail & Properties ging der Umsatz vor allemdurch die wirtschaftliche Übertragung von Gebäuden an einen Mieterinfolge einer Mietvorauszahlung (Hermione, minus EUR 5,3 Mio.) undeiner verhaltenen Entwicklung bei Parken und Retail um 3,4% auf EUR123,9 Mio. zurück. Das Segment-EBIT betrug EUR 61,8 Mio. (-10,3%).Die Umsätze des Segments Malta lagen im Jahr 2016 bei EUR 73,1 Mio.(+9,1%). Das Segment-EBIT belief sich auf EUR 30,3 Mio. (+15,9%). DieUmsätze des Segments "Sonstige Segmente" stiegen im Jahr 2016 um 6,3%auf EUR 15,4 Mio. an. Das Segment-EBIT ging um 3,2 % auf EUR 11,4Mio. zurück.InvestitionenVon den insgesamt EUR 92,0 Mio. Investitionen (exkl. Finanzanlagen)im Jahr 2016entfielen EUR 25,6 Mio. auf Investitionen in die Sanierung der Piste 11/29,EUR 9,0 Mio. auf Investitionen im Zusammenhang mit der 3. Piste, EUR 2,8 Mio.auf Arbeiten an Vorfeld-Großraumpositionen sowie EUR 2,4 Mio. auf Umbauten einesAbfertigungsgebäudes. Darüber hinaus entfielen EUR 63,7 Mio. auf denErwerb zusätzlicher Anteile der MMLC (Anteilsaufstockung FlughafenMalta). Für das Gesamtjahr 2017 sind Investitionen in der Höhe vonrund EUR 100 Mio. vorgesehen.Gute Verkehrsentwicklung 2016 - Neuer Passagierrekord am StandortWienVerkehrsseitig hat sich das Jahr 2016 gut entwickelt: Der FlughafenWien inklusive seiner Auslandsbeteiligungen Malta Airport undFlughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 28,9 Mio. Passagieren imJahr 2016 einen Passagierzuwachs von 3,8% gegenüber dem Vorjahr. AmStandort Wien verzeichnete der Flughafen Wien mit 23,4 Mio.Passagieren im Jahr 2016 um 2,5% mehr Reisende als im Vorjahr unddamit einen neuen Rekordwert in der Flughafen-Geschichte. DasFrachtaufkommen entwickelte sich im Jahresverlauf ebenfalls positivund nahm um 3,7% auf 282.726 Tonnen zu. 2016 wurde der Flughafen Wienvon 74 Fluglinien regelmäßig angeflogen, die 186 Destinationen in 72Ländern bedienten.Starker Start ins Jahr 2017: Jänner 2017 mit starkem PassagierplusDas Jahr 2017 hat gut begonnen: Mit einem Plus von 10,8% bei denPassagieren verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive derBeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice ein kräftigesWachstum. Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommenebenfalls deutlich um 7,9% auf 1,4 Mio. Reisende an.Prognose für Passagierentwicklung und Finanzguidance 2017Für das Jahr 2017 rechnet die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive derBeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice mit einemPassagierzuwachs zwischen +1% und +3%. Dementsprechend wird eineSteigerung beim Umsatz auf mehr als EUR 740 Mio. erwartet und einEBITDA von EUR 315 Mio. angepeilt. Das Ergebnis nach Steuern wird ausheutiger Sicht bei mindestens EUR 120 Mio. liegen. DieNettoverschuldung des Unternehmens soll auf unter EUR 350 Mio.reduziert werden.Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien für 2017 einPassagierwachstum zwischen 0% und +2%. Erste Impulse dafür sind ausheutiger Sicht unter anderem durch neue Streckenaufnahmen nach LosAngeles (US), Mahé (SC), Burgas (BG) und Göteborg (SE) durch AustrianAirlines, zu 19 Destinationen durch Eurowings sowie durchFrequenzaufstockungen und neue Verbindungsaufnahmen von Volotea,Flybe/ Stobart Air, Germania, S7 Airlines und SunExpress zu erwarten.Vorläufiger Konzernabschluss 2016*)Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung______________________________________________________________________________|in_EUR_Mio._________|______________2016|___________2015**)|____________V._in_%||Umsatzerlöse________|_____________741,6|_____________720,2|_______________+3,0||Sonstige | | | ||betriebliche_Erträge|______________10,4|_______________7,4|______________+40,0||Betriebsleistung____|_____________752,0|_____________727,7|_______________+3,3||____________________|__________________|__________________|___________________||Aufwendungen für | | || |Material und | | || |bezogene_Leistungen_|_____________-35,9|_____________-37,2|_______________-3,5| |Personalaufwand_____|____________-272,0|____________-268,9|_______________+1,2| |Sonstige | || | |betriebliche | || | |Aufwendungen________|____________-116,4|____________-111,9|_______________+4,0||Anteilige | | | ||Periodenergebnisse | | | ||at-Equity | | | ||Unternehmen_________|_______________2,1|_______________2,8|______________-24,8||Ergebnis vor Zinsen,| | | ||Steuern und | | | ||Abschreibungen | | | ||(EBITDA)____________|_____________329,8|_____________312,5|_______________+5,5||Planmäßige | | | ||Abschreibungen______|____________-137,5|____________-142,7|_______________-3,6||Wertaufholungen_____|______________10,1|_______________2,0|_______________n.a.||Wertminderungen_____|_____________-30,4|_________________-|_______________n.a.||Ergebnis vor Zinsen | | || |und_Steuern_(EBIT)__|_____________172,0|_____________171,8|_______________+0,1| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Beteiligungsergebnis| || | |ohne at-Equity | || ||Unternehmen_________|_______________0,7|_______________0,3|_______________n.a.||Zinsertrag__________|_______________3,0|_______________2,5|______________+21,9||Zinsaufwand_________|_____________-22,2|_____________-24,5|_______________-9,5||Sonstiges | | | ||Finanzergebnis______|_________________-|_______________1,7|_____________-100,0||Finanzergebnis______|_____________-18,5|_____________-20,1|_______________+7,6||____________________|__________________|__________________|___________________||Ergebnis vor | | | ||Ertragsteuern_(EBT)_|_____________153,5|_____________151,7|_______________+1,1||____________________|__________________|__________________|___________________||Ertragsteuern_______|_____________-40,8|_____________-39,9|_______________+2,4||Periodenergebnis____|_____________112,6|_____________111,8|_______________+0,7||____________________|__________________|__________________|___________________||Davon entfallend || |auf:________________|_________________________________________________________| |Gesellschafter der | || | |Muttergesellschaft__|_____________102,6|_____________100,3|_______________+2,4| |Nicht beherrschende || | | |Anteile_____________|______________10,0|______________11,6|______________-13,7| |____________________|__________________|__________________|___________________||Ergebnis je Aktie | | || |(in EUR, verwässert | | || |=_unverwässert)***)_|______________1,22|______________1,19|_______________+2,4|*) Alle angegebenen Werte beziehen sich auf das vorläufige Konzernergebnis 2016der Flughafen Wien Gruppe.**) Werte für 2015 angepasst***)Das Ergebnis je Aktie wurde aufgrund IAS 33.26 angepasstBilanzkennzahlen______________________________________________________________________________|in_Mio._EUR______|_________31.12.2016|_______31.12.2015*)|______________V._in%||AKTIVA:__________|___________________|___________________|____________________||Langfristiges | | || |Vermögen_________|____________1.835,9|____________1.956,4|________________-6,2| |Kurzfristiges | || ||Vermögen_________|______________182,4|______________214,5|_______________-14,9||_________________|___________________|___________________|____________________||PASSIVA:_________|___________________|___________________|____________________||Eigenkapital_____|____________1.144,0|____________1.139,3|________________+0,4||Langfristige | | | ||Schulden_________|______________652,2|______________666,6|________________-2,2||Kurzfristige | | | ||Schulden_________|______________222,2|______________365,0|_______________-39,1||_________________|___________________|___________________|____________________||Bilanzsumme______|____________2.018,3|____________2.170,9|________________-7,0||_________________|___________________|___________________|____________________||Nettoverschuldung|______________355,5|______________487,8|_______________-27,1||Gearing_(in%)____|_______________31,1|_______________42,8|_____________-11,7p%|Cashflow Rechnung______________________________________________________________________________|in_Mio._EUR___________|_____________2016|____________2015*)|____________V._in%||Cashflow aus laufender| | | ||Geschäftstätigkeit____|____________255,1|_____________255,5|______________-0,2|| aus | | | ||Investitionstätigkeit_|___________-114,1|____________-151,1|_____________-24,5|| aus | | | ||Finanzierungstätigkeit|___________-142,3|_____________-92,7|_____________+53,5||______________________|_________________|__________________|__________________||Free-Cashflow_________|____________141,0|_____________104,4|_____________+35,0||______________________|_________________|__________________|__________________||CAPEX**)______________|_____________92,0|______________87,1|______________+5,6|*) Werte für 2015 angepasst;**)ohne Finanzanlagen und ohne UnternehmenserwerbeDer vollständige Geschäftsbericht und Jahresfinanzbericht derFlughafen Wien AG über das Geschäftsjahr 2016 vom 01. Jänner bis 31.Dezember 2016 wird Ende April 2017 veröffentlicht und wird unterhttp://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte abrufbar sein.Der VorstandFlughafen Wien, 1. März 2017Rückfragehinweis:Investor Relations:Mag. Judit Helenyi (+43-1)7007-23126; j.helenyi@viennaairport.comMario Santi (+43-1)7007-22826; m.santi@viennaairport.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Unternehmen: Flughafen Wien AGPostfach 1A-1300 Wien-FlughafenTelefon: +43 1 7007 - 22826FAX: +43 1 7007 - 23806Email: investor-relations@viennaairport.comWWW: http://viennaairport.com/unternehmen/investor_relationsBranche: TransportISIN: AT00000VIE62Indizes: ATX PrimeBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Flughafen Wien AG, übermittelt durch news aktuell