EANS-News: FACC AG / FACC mit gutem Start in das Geschäftsjahr 2018/19 - ANHANG

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzRied im Innkreis -* FACC weiterhin auf Wachstumskurs* Operatives Ergebnis deutlich gestiegen* Leitbetrieb in der Region mit über 3.200 Beschäftigten - Recruiting Offensivegeht weiter* Positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bestätigtRied i. Innkreis, 11. Juli 2018: FACC ist mit einem guten ersten Quartal in dasGeschäftsjahr 2018/19 gestartet und hat den eingeschlagenen Wachstumskurserfolgreich fortgesetzt. Der Konzern erzielte ein weiteres Mal in FolgeUmsatzzuwächse. Das operative Ergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlichgesteigert werden."Wir haben unsere Zielsetzung im ersten Quartal erneut erfolgreich umgesetzt.Alle Segmente des Konzerns sind profitable Wachstumstreiber und trugenmaßgeblich zu der positiven Entwicklung der FACC Gruppe im ersten Quartal bei",sagt Robert Machtlinger, CEO der FACC AG.Die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2018/19 erhöhten sich um 4,4 % auf 192,4 Mio.EUR (Vergleichsperiode 2017/18: 184,3 Mio. EUR). Der Umsatzanstieg ist auf einenweiterhin konstanten Anstieg der Produktumsätze um 3,0 % von 172,8 Mio. EUR auf177,9 Mio. EUR im ersten Quartal 2018/19 begründet und spiegelt somit dasWachstum der globalen Luftfahrzeugindustrie wider. Wesentliche Treiber imBereich der Produktumsätze sind die Programme Boeing 787, Airbus A320 Familie,Airbus A330, Airbus A350 XWB sowie Bombardier Challenger 350 und Embraer Legacy450/500 und die Umsätze aus den jeweils dazugehörigen Triebwerksfamilien.Das berichtete Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Quartal2018/19 16,3 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2017/18: 12,9 Mio. EUR). Als Resultatder erstmaligen Anwendung von IFRS 15 Erlöse aus Kundenverträgen kam es imBerichtszeitraum zu einem positiven Effekt von 3,8 Mio. EUR. Die um dieerwähnten Effekte bereinigten Werte beider Perioden zeigen einen deutlichenAnstieg des EBIT um 16 %.Im ersten Quartal 2018/19 kam es im Vergleich zur Vorjahresperiode zu einemAufbau von 88 FTE. Der Personalstand zum Ende des ersten Quartals 2018/19beträgt 3.422 FTE.FACC setzt das im Geschäftsjahr 2017/18 begonnene mehrjährigeInvestitionsprogramm über 100 Mio. EUR weiter fort und investierte im erstenQuartal 2018/19 9,7 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2017/18: 5,6 Mio. EUR) sowohlprodukt- als auch kapazitätsseitig in Wachstumsmaßnahmen.AUSBLICKDie Einschätzungen des Managements hinsichtlich Umsatz- und Ertragsentwicklungder FACC AG im aktuellen Geschäftsjahr 2018/19 sind unverändert positiv.Das Erreichen des Umsatzziels von 1 Mrd. Euro gemäß der Konzernstrategie "Vision2020" bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 bleibt aufrecht. Für dieFolgejahre wird von einer stufenweisen Steigerung der Fertigungsraten inwesentlichen Programmen ausgegangen. Bedingt durch das ausgewogene und moderneProdukt- und Kundenportfolio von FACC kann das Unternehmen vom generellenWachstum aller bedeutenden Flugzeugfamilien profitieren.Einen besonderen Fokus legt FACC auf die Abwicklung der im letzten Jahrunterschriebenen Neuaufträge in Höhe von rund 750 Mio. EUR. Erste Umsätze ausdiesen Neuaufträgen werden für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20erwartet.Für das Geschäftsjahr 2018/19 erwartet FACC auf Basis der heutigenMarkteinschätzung und des aktuellen Produktmixes des Konzerns ein Umsatzwachstumim einstelligen Prozentbereich. An den Initiativen zur Erhöhung der Ertragskrafthält der Konzern weiterhin fest. Dies wird zu einer überproportionalenVerbesserung der Ertragslage führen."Wir werden unsere Aktivitäten von der Entwicklung und der Herstellung neuerProdukte sowie unsere Innovationsoffensive weiter forcieren und damit unserePosition als bevorzugter Technologiepartner der Luftfahrtindustrie nachhaltigausbauen", so Robert Machtlinger. "Die Umsetzung unserer Konzernstrategie'Vision 2020' im Hinblick auf den weiteren Ausbau des Rangs eines Tier-1-Technologiepartners bei den Kunden Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer sowieallen namhaften Triebwerksherstellern hat für uns weiterhin höchste Priorität."Rückfragehinweis:Investor Relations:Manuel TaverneDirector Investor RelationsMobil: 0664/801192819E-Mail: m.taverne@facc.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/3124/5/10184063/0/FACC_Zwischenbericht_Q1_2018_DE.pdfEmittent: FACC AGFischerstraße 9A-4910 Ried im InnkreisTelefon: +43/59/616-0FAX: +43/59/616-81000Email: office@facc.comWWW: www.facc.comISIN: AT00000FACC2Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: FACC AG, übermittelt durch news aktuell