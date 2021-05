EANS-News: Eigentümerwechsel der HoHo Wien-Entwicklungsgesellschaft / ViennaEstate übernimmt Asset Management - BILD

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Fusion/Übernahme/Beteiligung/Immobilien/HoHo WienWien - Das HoHo Wien erweckt seit der Erstpräsentation im Jahr 2015 bis heuterege Neugier und Sympathie - international sowie national, denn mit 75%Holzanteil ist das Hochhaus ein Vorzeigeprojekt für den modernen Holzbau.Investor Günter Kerbler war es wichtig, Holz als nachhaltige Alternative in denurbanen Raum, direkt in die Stadt zu bringen und zu zeigen, dass Holz alsBaustoff durchaus auch im Hochhausbau ernst genommen und ökonomisch,wirtschaftlich und ökologisch effizient eingesetzt werden kann.Das HoHo Wien steht für Natürlichkeit, die innen sichtbaren Fichtenwändevermitteln eine besonders wohlige Atmosphäre. Auch die Nachhaltigkeit desGebäudes ist bewiesen: Das Holzhochhaus hat beim international anerkanntenBewertungssystem für umweltfreundliche Gebäude LEED, bei Fertigstellung Golderreicht. Das ÖGNB-Fertigstellungszertifikat kann sich ebenfalls sehen lassen:Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen weist dem HoHo Wien 924von 1000 Punkten zu.Begeistert von diesem wegweisenden nachhaltigen Gedanken kam vor drei Jahren dieoberösterreichische Investmentgruppe AVV als Partner mit on board. Nun nimmt dasStadtviertel Seeparkquartier mit dem HoHo Wien als Hot Spot Fahrt auf: fünfBürogeschoße sind bereits bezogen, das Fitnesscenter sowie alle Geschäftsflächenim Erdgeschoß des Holzhochhauses vergeben, das Dormero HoHo Hotel eröffnet imJuli 2021. Nach der gelungenen Fertigstellung und der bisher gutenVermietungslage wird nun die Entwicklungsgesellschaft zur Gänze in das breitgestreute Immobilienportfolio der AVV eingegliedert.Das Management dieser außergewöhnlichen Immobilie wird künftig von derViennaEstate Immobilen AG, einem führenden Anbieter von professionellen RealEstate Asset Management Lösungen für private und institutionelleImmobilieneigentümer, besorgt. Die Gesellschaft, welche auch das übrigePortfolio der Investmentgruppe betreut, wird ihren Fokus - im Einklang mit derbesonderen Bauweise - auch wirtschaftlich auf eine nachhaltige Weiterentwicklungdieser besonderen Immobilie legen.Der Verkauf erfolgte in Form eines Share Deals, über den Kaufpreis wurdezwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Weitere Infos zum HoHoWien erhalten Sie unter http://www.hoho-wien.at [http://www.hoho-wien.at] oderper Mail office@hoho-wien.at. Informationen zur ViennaEstate Immobilien AG undihren Dienstleistungen finden Sie unter http://www.viennaestate.com [http://www.viennaestate.com].Über ViennaEstateDie ViennaEstate Immobilien AG mit Sitz in Wien wurde 2006 gegründet und verfügtmit ihren gruppenweit über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über rund 900Mio. Euro an Assets under Management. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestorund Immobilien-Asset Manager tätig. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasstalle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklungund den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufendenBewirtschaftung. Weitere Details rund um die ViennaEstate Immobilien AGentnehmen Sie der Website unter http://www.viennaestate.com [http://www.viennaestate.com].Rückfragehinweis:Zum HoHo WienMMag. Romana HoffmannKommunikation & VermietungHoHo WienJanis-Joplin-Promenade 26 | 1220 WienT +43 1 319 03 82 - 240@ office@hoho-wien.atZur ViennaEstate Immobilien AGMag. Peter Lazar / Helmut DietlerVorstandViennaEstate Immobilien AGJanis-Joplin-Promenade 26 | 1220 WienT +43 1 236 01 55F +43 1 236 01 55 - 111@ investor@viennaestate.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Bilder zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10719529/HoHo_Wien_von_Seestadtstraße_August_2020_7__c_DERFRITZ.jpgEmittent: ViennaEstate Immobilien AGJanis-Joplin-Promenade 26A-1220 WienTelefon: 01 - 236 01 55FAX: 01 - 236 01 55 - 111Email: info@viennaestate.comWWW: www.viennaestate.comISIN: -----Indizes:Börsen:Sprache: DeutschOriginal-Content von: ViennaEstate Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell