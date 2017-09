EANS-News: Carlos Mendez de Vigo y zu Loewenstein wird in den Vorstand der C-QUADRAT Investment AG berufen - BILD

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Vorstand/StellungnahmenWien/London - Ab sofort verstärkt Carlos Mendez de Vigo y zu Loewenstein denVorstand der C-QUADRAT Investment AG. Carlos Mendez de Vigo übernimmt denBereich Finanzen, Rechnungswesen und Controlling von seinem Bruder CristobalMendez de Vigo und wird darüber hinaus für IT & Prozessmanagement verantwortlichzeichnen. Cristobal Mendez de Vigo ist weiterhin für Beteiligungen, Verwaltungund Personal zuständig.C-QUADRAT Unternehmensgründer und Vorstand Alexander Schütz: "Um unserenInternationalisierungskurs optimal fortsetzen zu können, haben wir dieVerantwortungsbereiche innerhalb des Vorstandes neu strukturiert. Mit CarlosMendez de Vigo gewinnen wir einen internationalen Top-Manager, der mit seinerErfahrung und seinem Know-how zum Wachstumskurs beitragen wird. Ich freue michauf die Zusammenarbeit."Carlos Mendez de Vigo verfügt über langjährige Erfahrung im internationalenFinanzbereich. In den vergangenen Jahren hat er sich in Führungspositionen beiGoldman Sachs International und Morgan Stanley vor allem auf den Bereich RiskManagement konzentriert. Seit 2014 leitete er die Abteilung Finanz-Institutionen-Risiko bei der Barclays Bank Plc. in London.C-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager, der für seine Anlegerkontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielen möchte. Um dieses Zielzu erreichen, setzen die Fondsmanager in Wien, London und Jerewan sowohl aufquantitative als auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien.Institutionelle Investoren und Privatanleger vertrauen seit vielen Jahren aufdie Expertise von C-QUADRAT.Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006 an der Frankfurter undseit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Heute ist C-QUADRAT mit Büros inWien, London, Frankfurt, Genf, Zürich, Madrid und Jerewan vertreten und in mehrals 20 Ländern Europas und Asiens aktiv.Rückfragehinweis:Mag. Andreas WimmerSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTel.: +43 1 515 66 316E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.atwww.c-quadrat.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Bilder zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/images/3038/5/10049315/Carlos_Mendez_de_Vigo.jpgEmittent: C-QUADRAT Investment AGSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTelefon: +43 1 515 66-0FAX: +43 1 515 66-159Email: c-quadrat@investmentfonds.atWWW: www.c-quadrat.comISIN: AT0000613005Indizes:Börsen: Wien, FrankfurtSprache: DeutschOriginal-Content von: C-QUADRAT Investment AG, übermittelt durch news aktuell