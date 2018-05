EANS-News: C-Quadrat Gründer Alexander Schütz in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Vorstand/StellungnahmenWien/Frankfurt - Alexander Schütz, Gründer und Vorstandsmitglied desösterreichischen Asset Managers C-Quadrat, wurde bei der Hauptversammlung derDeutschen Bank am 24.5. für weitere 5 Jahre in den Aufsichtsrat des größtendeutschen Kreditinstitutes gewählt. Alexander Schütz wurde mit überwiegenderMehrheit der abgegebenen Stimmen bestätigt. Weiters wurde Alexander Schütz inden Nominierungsausschuss der Deutschen Bank gewählt. Der Nominierungsausschussist zuständig für die Unterstützung des Aufsichtsrats bei der Ermittlung vonKandidaten für die Besetzung einer Stelle im Vorstand der Bank. Die Vertreterder Anteilseigner im Nominierungsausschuss bereiten die Vorschläge desAufsichtsrats für die Wahl beziehungsweise die Bestellung derAufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner vor.Alexander Schütz gründete C-Quadrat im Jahr 1991 gemeinsam mit seinem PartnerThomas Rieß. Die C-Quadrat Investment Group expandierte von Österreich aus inmehr als 20 Länder Europas und Asiens und ist heute mit Büros in Wien, London,Frankfurt, Paris, Genf, Zürich, Madrid und Jerewan vertreten. Per 31.3.2018werden mit innovativen Investmentlösungen und Fonds rund 9,5 Mrd Euro fürprivate und institutionelle Kunden verwaltet.Rückfragehinweis:Mag. Andreas WimmerSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTel.: +43 1 515 66 316E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.atwww.c-quadrat.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: C-QUADRAT Investment AGSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTelefon: +43 1 515 66-0FAX: +43 1 515 66-159Email: c-quadrat@investmentfonds.atWWW: www.c-quadrat.comISIN: AT0000613005Indizes:Börsen: Frankfurt, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: C-QUADRAT Investment AG, übermittelt durch news aktuell