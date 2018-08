EANS-News: C-Quadrat ESG Fonds erhält Spitzenbewertungen von Morningstar

Weitere Suchergebnisse zu "C-QUADR.STUTTG.":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------? Vier Sterne für die Performance des C-QUADRAT GreenStars ESG? Ebenfalls Top-Bewertung von fünf Globen für Nachhaltigkeitkein StichwortWien/Frankfurt - Das amerikanische Fondsanalysehaus Morningstar hat den Fonds C-QUADRAT GreenStars ESG (ISIN AT0000A12G92) mit Bestnoten ausgezeichnet. DiePerformance des Fonds - gemessen anhand der Kriterien Rendite und Risiko - hatMorningstar mit dem Top-Rating von vier Sternen für die vergangenen drei Jahrebeurteilt. (Stichtag: 31.07.2018)Der C-QUADRAT GreenStars ESG ist ein nachhaltig gemanagter Aktienfonds undstrebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum an. Die Aktienquote kann biszu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen. Je nach Marktphase werdenUnternehmensanleihen verstärkt beigemischt. Der Fonds wird aktiv verwaltet undist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.Nachhaltigkeit im FokusBei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt der Asset Manager unter anderemdie sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). DieWertpapiere müssen somit hohe Standards in den Bereichen Umweltschutz, Sozialesund gute Unternehmensführung erfüllen.Für seine Ausrichtung an nachhaltigen Investments hat Morningstar dem C-QUADRATGreenStars ESG mit fünf Globen die beste Bewertung seines Nachhaltigkeits-Ratings verliehen.Ethische Kapitalanalagen voll im TrendGünther Kastner, CIO der C-QUADRAT Asset Management GmbH: "Die hervorragendenAuszeichnungen von Morningstar freuen uns. Noch mehr freut uns, dass das ThemaNachhaltigkeit zunehmend in den Fokus der Anleger rückt. Nachhaltige Geldanlagenergänzen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheitum ökologische, soziale und ethische Bewertungspunkte und sollten in keinemPortfolio fehlen."Der Fonds C-QUADRAT GreenStars ESG hat eine Vertriebszulassung für Österreichund Deutschland.Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhängigen AssetManagement Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch aufdiskretionäre Absolute und Total Return Strategien spezialisiert sind. Zielaller Aktivitäten ist kontinuierliches, flexibles und nachhaltiges Wachstum fürinstitutionelle Investoren und Privatanleger. Gegründet 1991 in Wien, ist die C-Quadrat Investment Group heute mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Paris,Genf, Zürich, Madrid und Jerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern Europasund Asiens aktiv.Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichenInformationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oderVerkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, einAngebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oderNebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihrenpersönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf vonInvestmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichenAnlegerinformationen ("KID", "KIID") sowie der Jahresbericht und, falls älterals acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen demInteressenten bei der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.,Mooslackengasse 12, A-1190 Wien, sowie bei der C-QUADRAT Wealth Management GmbH,Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- undInformationsstelle in Deutschland, Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.,Zweigstelle Deutschland, Wiesenhüttenplatz 26, D-60329 Frankfurt am Main, sowieim Internet unter www.rcm.at und www.c-quadrat.com kostenlos in deutscherSprache zur Verfügung. Performanceergebnisse der Vergangenheit sind keinverlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Eine Kapitalanlage inInvestmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen,die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führenkönnen. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise desVerkaufsprospektes verwiesen. ©2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.Rückfragehinweis:Mag. Andreas WimmerSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTel.: +43 1 515 66 316E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.atwww.c-quadrat.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: C-QUADRAT Investment AGSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTelefon: +43 1 515 66-0FAX: +43 1 515 66-159Email: c-quadrat@investmentfonds.atWWW: www.c-quadrat.comISIN: AT0000613005Indizes:Börsen: Wien, FrankfurtSprache: DeutschOriginal-Content von: C-QUADRAT Investment AG, übermittelt durch news aktuell