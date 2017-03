EANS-News: C-QUADRAT und ARTS mit erfolgreichem Track Record seit 2003 - Fonds haben sich auch in Krisenzeiten bewährt

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist derEmittent/Meldungsgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Marketing* ARTS Asset Management mit über 300 Auszeichnungen* Alle ARTS Fonds mit positiver Performance ins Jahr 2017 gestartet* ARTS Trendfolgemodell: Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen* Momentum-Trading von ARTS auch am Anleihemarkt erfolgreich* C-QUADRAT und ARTS verwalten rund 6 Mrd. EuroGewinne laufen lassen, Verluste begrenzen - diese Strategie verfolgtARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe, mitseinem vollautomatischen Handelssystem. Seit 2003 folgt Leo Willert,Gründer und Head of Trading bei ARTS Asset Management, den Trends anden globalen Finanzmärkten. Der Erfolg seiner flexiblen undbenchmarkunabhängigen Strategie überzeugt: Mehr als 300 Awards undAuszeichnungen renommierter Adressen hat ARTS bisher erhalten. DieErfolgsgeschichte begann am 27. März 2003. Damals übernahm ARTS denersten Fonds, der heute unter C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMIfirmiert. Aufgrund seines Erfolges und der starken Nachfrage wurdeder Fonds 2011 für Direktinvestments geschlossen. Investoren könnenseitdem aber in den Nachfolger C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible(ISIN DE000A0YJMN7) investieren. Und der überzeugte in denvergangenen fünf Jahren mit einer Performance von 21,86 Prozent bzw.4,03 Prozent p.a. (Stand 15.3.2017).*Lange Durststrecken mit aktivem Risikomanagement vermeidenDer langjährige Erfolg der ARTS Fonds basiert auf aktivemRisikomanagement. Leo Willert erläutert: "Es geht vor allem darum,die wirklich großen Verluste zu minimieren, wie etwa zwischen 2000und 2003 oder zwischen 2007 und 2009, als der MSCI World jeweils über50 Prozent verloren hat." So kann ARTS Asset Management langfristigauch über turbulente Marktphasen hinweg einen Wertzuwachs für seineAnleger erzielen. Aktives Trading, also der disziplinierte Ein- undAusstieg bei einem Investment, dient dazu die Risiken zu minimieren.Trendfolgemodell liefert auch bei Anleihen überzeugende RenditenAnleger müssen sich auch 2017 auf volatile Märkte einstellen, die vonpolitischen Faktoren und geopolitischen Krisen belastet sein können.Die Anleihemärkte sind turbulent geworden und haben ihren Nimbus alssicherer Hafen verloren. "Egal ob Aktien oder Anleihen, bei derGeldanlage sind Flexibilität und die Begrenzung von Verlustenessenziell", sagt Leo Willert.Im Anleihesegment bieten C-QUADRAT und ARTS zum Beispiel denflexiblen C-QUADRAT ARTS Total Return Bond an. Der Fonds kann nebenStaatsanleihen auch in Unternehmensanleihen, Inflation-Linked-Bonds,High-Yield- bzw. Emerging Markets- Anleihen und inShort-Duration-Bonds, die eine geringe Zinssensitivität aufweisensowie in geldmarktnahe Fonds investieren. Das Portfolio ist relativoffensiv ausgerichtet - versucht aber gleichzeitig, das Risiko zukontrollieren. Insgesamt beobachtet das Fondsmanagement mehr als1.000 Renten- und Geldmarktzielfonds weltweit. Aktuell sindeuropäische High-Yield- und Corporate- Anleihefonds stark imPortfolio vertreten.Das ARTS-HandelssystemDas Herzstück aller C-QUADRAT ARTS Fonds ist das von Leo Willertentwickelte technische Handelssystem. Dieses trifftAnlageentscheidungen ausschließlich quantitativ aufgrund komplexermathematischer Regeln und damit unabhängig von menschlichenEmotionen. Kennzeichen des Trendfolgesystems sind eine konsequenteRisikobegrenzung durch Stop-Loss-Limits sowie eine flexibleAktienquote bei den Total Return Fonds. Das System ist soprogrammiert, dass Veranlagungsentscheidungen auf Basis stabilerTrends an den Finanzmärkten getroffen werden. Die Flexibilität desSystems zielt darauf, die Nachteile, die Buy-and-hold-Ansätze mitsich bringen, zu minimieren.Grundlage des Trendfolgesystems ist eine selbst entwickelteDatenbank, die etwa 10.000 Investmentfonds, circa 1.000 ETFs, über1.000 Rentenfonds und etwa 4.500 Einzelaktien umfasst. Das ARTSHandelssystem kann in Summe in Produkte von 160 verschiedenenFondsgesellschaften investieren.Verwaltetes Vermögen liegt bei rund 6 Mrd. EuroLeo Willert zählt mit der ARTS-Fondsreihe zu den Pionieren derTrendfolgefonds. Die überdurchschnittliche Performance des Systemsbei minimiertem Risiko hat sowohl private als auch institutionelleInvestoren überzeugt. Das von ARTS verwaltete Vermögen stieg in denvergangenen Jahren auf rund 2,5 Mrd. Euro. Die ARTS-Produktpaletteumfasst 17 flexibel gemanagte Mischfonds. Zusammen verwaltenC-QUADRAT und ARTS Asset Management aktuell rund 6 Mrd. Euro(Stand:31.12.2016).Thomas Rieß, C-QUADRAT Gründungs- und Vorstandsmitglied, erklärt:"Die Fonds von C-QUADRAT und ARTS sind Top-Produkte für langfristigorientierte Anleger. Uns freut es sehr, dass unsere Fonds imLangfristvergleich immer wieder Spitzenpositionen einnehmen. Die inder Summe mehr als 300 Awards und Auszeichnungen in den vergangenen14 Jahren unterstreichen die Qualität unserer Fondslösungen."C-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager, der für seineAnleger kontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielenmöchte. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Fondsmanager in Wienund London sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäreAbsolute und Total Return Strategien. Institutionelle Investoren undPrivatanleger vertrauen seit vielen Jahren auf die Expertise vonC-QUADRAT. Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006an der Frankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse.Heute ist C-QUADRAT mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf undJerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern Europas und Asiensaktiv.ARTS Asset Management GmbH ist ein österreichischesFinanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Entwicklungtechnischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert hat. 