EANS-News: C-QUADRAT: Von ARTS gemanagte Fonds mit fünf 1. Plätzen bei den Euro Fund Awards 2017 ausgezeichnet

* Insgesamt sieben Euro Fund Awards für ARTS-Fonds * C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 1. Platz über ein und drei Jahre * Weitere Preise für DWS Concept ARTS Fonds

Bei den renommierten Euro Fund Awards 2017 hat ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe, zum wiederholten Mal zahlreiche 1. Plätze gewonnen. Insgesamt haben bei der vielbeachteten Auszeichnung der Finanzen Verlag GmbH (www.eurofundawards.de), die Ende Januar 2017 stattfand, sieben von ARTS Asset Management gemanagte Fonds Preise erhalten. Prämiert werden bei den Euro Fund Awards die Fonds mit der besten Performance einer Kategorie. Stichtag für die Bewertung war der 31. Dezember 2016. Die Preise sind ein erneuter Beleg für den langjährigen erfolgreichen Track Record des technischen Handelssystems von ARTS Asset Management. Ziel des trendfolgenden Systems ist es, durch aktives Risikomanagement Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen.

Leo Willert, Geschäftsführer und Head of Trading von ARTS Asset Management sagt: "Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Auszeichnungen. Die neuerlichen Awards zeigen, dass unser Handelssystem bestens funktioniert. Unser Anspruch ist es, langfristig auch über turbulente Marktphasen hinweg einen absoluten Wertzuwachs für unsere Anleger zu erzielen."

Zahlreiche 1. Plätze für ARTS Asset Management

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond gehört weltweit zu den Top-Anleihefonds und investiert über Zielfonds in die jeweils trendstärksten Segmente des Anleihemarktes. Dank seiner Performance über ein und drei Jahre in der Kategorie "Dachfonds überwiegend Rentenfonds" steht er erneut ganz oben auf dem Siegertreppchen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren konnte der Total Return Bond den 3. Platz erzielen. Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond besticht dabei durch seine Flexibilität. Er kann ohne Einschränkungen aus dem gesamten Universum aller verfügbaren Anleihenfonds unterschiedlichster Laufzeiten, Währungen, Schuldner und Bonitäten wählen und investiert sehr konzentriert in jene Bondsegmente, die die relativ stabilsten Aufwärttrends aufweisen.

Thomas Rieß, C-QUADRAT Gründungs- und Vorstandsmitglied, erklärt: "Uns freut es sehr, dass unsere Fonds im Langfristvergleich Spitzenpositionen einnehmen. Die Fonds von C-QUADRAT und ARTS sind Top-Produkte für langfristig orientierte Anleger. Die neuerlichen Awards und die in Summe mehr als 300 bisherigen Auszeichnungen in den letzten mehr als 10 Jahren unterstreichen die Qualität unserer Fondslösungen."

In der Kategorie "Dachfonds Aktienfonds und Rentenfonds" über einen Zeitraum von zehn Jahren wurde der DWS Concept ARTS Balanced für die beste Performance in der Vergleichsgruppe mit dem 1. Platz ausgezeichnet. In der Kategorie "Dachfonds überwiegend Rentenfonds" belegte der DWS Concept ARTS Conservative dank seiner hervorragenden Performance über zehn und fünf Jahre ebenfalls den 1. Platz.

In der Kategorie "Dachfonds überwiegend Aktienfonds" über einen Zeitraum von zehn Jahren hat mit dem DWS Concept ARTS Dynamic ein weiteres flexibles Trendfolgeprodukt von ARTS den 3. Platz unter den Siegerfonds für sich entschieden.

Das ARTS-Handelssystem

Das Erfolgsrezept aller C-QUADRAT ARTS Fonds ist das von Leo Willert entwickelte technische Handelssystem. Dieses trifft Anlageentscheidungen ausschließlich quantitativ aufgrund komplexer mathematischer Regeln und damit unabhängig von menschlichen Emotionen. Kennzeichen des Trendfolgesystems sind eine konsequente Risikobegrenzung durch Stop-Loss-Limits sowie eine flexible Aktienquote bei den Total Return Fonds. Das System ist so programmiert, dass Veranlagungsentscheidungen auf Basis stabiler Trends an den Finanzmärkten getroffen werden.

C-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager, der für seine Anleger kontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielen möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Fondsmanager in Wien und London sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien. Institutionelle Investoren und Privatanleger vertrauen seit vielen Jahren auf die Expertise von C-QUADRAT. Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006 an der Frankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Heute ist C-QUADRAT mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf und Jerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern Europas und Asiens aktiv.

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Die wesentliche Information für den Anleger ("KID", "KIID") und der veröffentlichte Verkaufsprospekt stehen dem Interessenten auf Deutsch in ihrer aktuellen Fassung bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft, kostenlos zur Verfügung.

