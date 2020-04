EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Verschiebung der 102. ordentlichen Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft auf den 10. Juni 2020

------------------Hauptversammlungen/VorstandssitzungenInnsbruck - Der Vorstand der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft hat beschlossen, die für den 20. Mai 2020 in Innsbruck geplante ordentliche Hauptversammlung auf den 10. Juni 2020 zu verschieben und als virtuelle Versammlung im Sinne der Gesellschaftsrechtlichen COVID-19-Verordnung abzuhalten.Angesichts der globalen COVID-19-Pandemie haben der Schutz, die Sicherheit und die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft höchste Priorität. Eine Abhaltung einer Hauptversammlung, bei der allen Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit einer persönlichen Teilnahme eingeräumt wird, ist aufgrund der aktuellen Situation weder sinnvoll noch rechtlich möglich.Trotz dieser herausfordernden Situation wird die 102. ordentliche Hauptversammlung im 2. Quartal 2020 stattfinden und im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben in diesem Jahr als virtuelle Versammlung durchgeführt werden. Um die organisatorischen und technischen Herausforderungen, die eine Abhaltung als virtuelle Versammlung mit sich bringen, professionell lösen zu können, wird die ordentliche Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft auf Mittwoch, den 10. Juni 2020 verschoben.Die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft weist ihre Aktionärinnen und Aktionäre darauf hin, dass es durch die Verschiebung der Hauptversammlung insbesondere zu einer späteren Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und zu einer späteren Auszahlung der Dividende kommt.Über die Modalitäten der Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2020 wird die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft im Zuge der Einberufung näher informieren.Die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft bittet ihre Aktionärinnen und Aktionäre um Verständnis für diese Vorkehrungen.Der VorstandRückfragehinweis: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Dr. Stefan Heidinger +43(0)512-5333-81500 stefan.heidinger@btv.atEnde der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Stadtforum 1 A-6020 Innsbruck Telefon: +43(0)5 05 333 FAX: +43(0)5 05 333- 1408 Email: info@btv.at WWW: www.btv.at ISIN: AT0000625504, AT0000625538 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71012/4571190 OTS: Bank für Tirol und Vorarlberg AGOriginal-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell