EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Erfreuliches Wachstum im Kundengeschäft

Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) setzt im Rahmen ihreserfrischend konservativen Geschäftsmodells auf eine besondere Kundennähe. Diesspiegelt sich im Ergebnis zum 30.09.2017 wider: In allen wichtigenBilanzpositionen wie Kredite an Kunden, betreute Kundengelder oder Bilanzsummestiegen die Geschäftsvolumina auf die höchsten Stände in der 113-jährigenBankgeschichte. Dementsprechend fällt auch die Ergebnisrechnung des BTV Konzernsaus: Das Quartalsergebnis vor Steuern wuchs um +22,5 % auf 89,0 Mio. EUR.Die BTV verfügt über eine hervorragende Eigenkapitalausstattung. DasEigenkapital wuchs im Vergleich zum 30.09.2016 um weitere +157 Mio. EUR auf1.368 Mio. EUR. Besonders deutlich legten die Kundenforderungen zu: Binnen einesJahres stiegen diese um +496 Mio. EUR auf 7.288 Mio. EUR. VorstandsvorsitzenderGerhard Burtscher: "Die gute Kapitalausstattung erlaubt es uns, ein starkerPartner für die heimische Wirtschaft und gleichzeitig ein sicherer Ort für dieVermögensanlage zu sein. Als Kundenbank freuen wir uns, wenn wir mit unserenKunden mitwachsen."Bilanz und GuV in Mio. EUR Ist Ist VÄ in Mio. EUR VÄ in ProzentBTV KONZERN (IFRS) 30.09.2017 30.09.2016Bilanzsumme 10.461 9.846 +615 +6,2 %Finanzierungen an Kunden 7.288 6.792 +496 +7,3 %Betreute Kundengelder 13.771 13.108 +663 +5,1 %Eigenkapital 1.368 1.211 +157 +13,0 %Periodenüberschuss vor 89,0 72,6 +16,4 +22,5 %SteuernRückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftMMag. Daniel Stöckl-LeitnerTel.: +43 505 333-1400daniel.stoeckl-leitner@btv.at