EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Erfreuliches Ergebnis im 1. Halbjahr 2018

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------HalbjahresergebnisInnsbruck - Der Blick auf das Ergebnis der Bank für Tirol und VorarlbergAktiengesellschaft (BTV) fällt zum 30. Juni 2018 erfreulich aus: Getragen vomoperativen Kundengeschäft wuchs das Halbjahresergebnis vor Steuern um +18,8 %auf 80,9 Millionen Euro. Zudem weisen die Geschäftsvolumina aller wichtigenBilanzpositionen wie Finanzierungen an Kunden, betreute Kundengelder,Eigenkapital oder Bilanzsumme die höchsten Stände in der 114-jährigenBankgeschichte auf.Den Grundstein für das Wachstum bildet die besondere Kundennähe der BTV. DasEigenkapital wurde im 1. Halbjahr 2018 um +144 Millionen Euro auf über 1,5Milliarden Euro gesteigert. Das Kundenkreditvolumen erhöhte sich seit dem 31.Dezember 2017 um +172 Millionen Euro auf rund 7,5 Milliarden Euro. Gleichzeitigstiegen die betreuten Kundengelder im selben Zeitraum um +286 Millionen Euro aufmittlerweile 14,2 Milliarden Euro.Bilanz Ist Ist VeränderungBTV KONZERN (IFRS) in Euro 30.06.2018 31.12.2017Eigenkapital 1,5 Mrd. 1,4 Mrd. +144 Mio.Finanzierungen an Kunden 7,5 Mrd. 7,3 Mrd. +172 Mio.Betreute Kundengelder 14,2 Mrd. 13,9 Mrd. +286 Mio.Bilanzsumme 11,0 Mrd. 10,5 Mrd. +561 Mio.GuV Ist Ist VeränderungBTV KONZERN (IFRS) in Euro 30.06.2018 30.06.2017Periodenüberschuss vor Steuern 80,9 Mio. 68,1 Mio. +12,8 Mio.Zinsüberschuss 84,8 Mio. 80,0 Mio. +4,8 Mio.Risikovorsorgen im Kreditgeschäft -4,6 Mio. -5,1 Mio. +0,5 Mio.Provisionsüberschuss 26,3 Mio. 25,0 Mio. +1,3 Mio.Sonstiger betr. Erfolg 71,5 Mio. 67,0 Mio. +4,5 Mio.Rückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftMMag. Daniel Stöckl-LeitnerT +43 505 333 - 1400E daniel.stoeckl-leitner@btv.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AGStadtforum 1A-6020 InnsbruckTelefon: +43(0)5 05 333FAX: +43(0)5 05 333- 1408Email: btv@btv.atWWW: www.btv.atISIN: AT0000625504Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell