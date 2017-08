EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Erfreuliche Entwicklung im 1. Halbjahr 2017

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------HalbjahresergebnisInnsbruck - Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) setzt auf besonders hohesKnow-how ihrer Mitarbeiter und beschäftigt sich aktiv mit kommenden Trends amMarkt. Ein Beispiel dafür ist der derzeit laufende Tourismus-Schwerpunkt"Alpenhotel der Zukunft": Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut erarbeitete dieBTV federführend das alpenübergreifende wissenschaftliche ForschungsprojektAlpen FutureHotel Y. Darin wurden die sich stark verändernden Marktbedingungenbis ins Jahr 2030 durchleuchtet, zentrale Fragestellungen vorausgedacht und fünfmögliche Hotelkonzepte der Zukunft vorgestellt. "Dieses Wissen ist für unsereKundinnen und Kunden genauso wertvoll wie für uns", freut sich BTVVorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher über den Mehrwert, den die Bank ihrenKunden zusätzlich zu einer Veranstaltungsreihe auch in Form eines Buches bietenkann.Im Halbjahresabschluss 2017 der Bank, die im April in Mannheim eine neueNiederlassung eröffnete, spiegelt sich die besondere Kundennähe der BTV wider:Für die Sicherheit der Kundeneinlagen sorgt unter anderem die hervorragendeEigenkapitalausstattung der Bank. Zum Halbjahresultimo 2017 wuchs dasEigenkapital im Jahresvergleich zum 30.06.2016 um weitere +151 Mio. EUR auf1.347 Mio. EUR. Die harte Kernkapitalquote, die wichtigste Kennzahl einer Bank,legte im Vergleich zum 30.06.2016 von 14,22 % auf 14,35 % weiter zu. Diesermöglicht ein gesundes Kreditwachstum: Das Kundenkreditvolumen erhöhte sich inden vergangenen 12 Monaten um +372 Mio. EUR auf 7.135 Mio. EUR. Gleichzeitigstiegen die betreuten Kundengelder im selben Zeitraum um +834 Mio. EUR aufmittlerweile 13,7 Milliarden Euro und notieren damit wie die Kredite auf demhöchsten Stand in der 113-jährigen Geschichte der BTV. Dementsprechend solidefällt auch die Ergebnisrechnung des BTV Konzerns aus: Getragen von denMarktanteilsgewinnen wuchs das Halbjahresergebnis vor Steuern auf rd. 68 Mio.EUR.______________________________________________________________________________|Bilanz und GuV in | Ist | Ist | Veränderung||Mio. EUR | 30.06.2017| 30.06.2016| in %||BTV_KONZERN_(IFRS)|___________________|___________________|___________________||Bilanzsumme_______|_____________10.369|______________9.673|_____________+7,4_%||Finanzierungen an | 7.135| 6.763| +5,7 %||Kunden____________|___________________|___________________|___________________||Betreute | 13.681| 12.847| +6,5 %||Kundengelder______|___________________|___________________|___________________||Eigenkapital______|______________1.347|______________1.196|____________+13,2_%||Periodenüberschuss| 68,1| 57,1| +19,2 %||vor_Steuern_______|___________________|___________________|___________________|Foto-Download:http://www.btv.at/presse [http://www.btv.at/presse]Copyright: Thomas SchrottBTV Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher: "Die Marktbedingungen ändern sichauch in der Tourismusbranche bis 2030 massiv. Gemeinsam mit unseren Kundinnenund Kunden bereiten wir uns darauf vor."Rückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftStadtforum 1, 6020 InnsbruckMMag. Daniel Stöckl-LeitnerBereichsleiter Marketing, Kommunikation, VorstandsangelegenheitenTel.: +43 50 53 33 ? 10 10daniel.stoeckl-leitner@btv.atwww.btv.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AGStadtforum 1A-6020 InnsbruckTelefon: +43(0)5 05 333FAX: +43(0)5 05 333- 1408Email: btv@btv.atWWW: www.btv.atISIN: AT0000625504Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Bank f?r Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell