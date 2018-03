EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / BTV Jahresergebnis 2017: Deutliches Wachstum im Kundengeschäft

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/Bilanz/Gewinne/JahresergebnisInnsbruck - Die gute Kapitalausstattung ermöglicht es der BTV, ein starkerPartner für die Wirtschaft und gleichzeitig ein sicherer Ort für dieVermögensanlage zu sein. In allen wichtigen Bilanzpositionen wie Kredite anKunden, betreute Kundengelder, Eigenkapital oder Bilanzsumme weisen dieGeschäftsvolumina die höchsten Stände in der 113-jährigen Bankgeschichte auf.2017 wurde das Eigenkapital der BTV deutlich ausgebaut: Mit 1.367 Mio. EUR zumJahresultimo konnte es im Vergleich zum Vorjahr - vor allem aufgrund desJahresergebnisses sowie einer im Mai erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung -um +148 Mio. EUR bzw. +12,1 % zulegen. Das harte Kernkapital stieg um +9,7 % auf1.070 Mio. EUR, womit die harte Kernkapitalquote auf 15,05 % (Vorjahr: 14,54 %)ausgebaut werden konnte. Diese Kapitalstärke ermöglicht es der BTV,mittelständische Unternehmen in ihrem Wachstumskurs zu begleiten: DieKundenkredite stiegen um +374 Mio. EUR auf 7.336 Mio. EUR. Die Kundeneinlagen(Primärmittel) der BTV wuchsen im gleichen Zeitraum um +282 Mio. EUR auf7.606 Mio. EUR, die betreuten Kundengelder um +667 Mio. EUR auf mittlerweile13.905 Mio. EUR. Die Bilanzsumme erhöhte sich um +449 Mio. EUR auf 10.463 Mio.EUR. Der Jahresüberschuss vor Steuern wuchs um +17,7 Mio. EUR auf 91,2 Mio. EUR.______________________________________________________________________________|BTV KONZERN (IFRS) | | | ||Bilanz, GuV, | Ist | Ist | Veränd.||Mitarbeiter im | 31.12.2017| 31.12.2016| in %||Überblick___________|__________________|__________________|___________________||Bilanzsumme_________|___10,46_Mrd._Euro|___10,01_Mrd._Euro|_____________+4,5_%||Finanzierungen an | 7,34 Mrd. Euro| 6,96 Mrd. Euro| +5,5 %||Kunden______________|__________________|__________________|___________________||Primärmittel________|____7,61_Mrd._Euro|____7,32_Mrd._Euro|_____________+3,9_%||Betreute | 13,91 Mrd. Euro| 13,24 Mrd. Euro| +5,0 %||Kundengelder________|__________________|__________________|___________________||Eigenkapital________|____1,37_Mrd._Euro|____1,22_Mrd._Euro|____________+12,1_%||Zinsüberschuss______|___165,8_Mio._Euro|___144,8_Mio._Euro|____________+14,5_%||Provisionsüberschuss|____50,9_Mio._Euro|____47,5_Mio._Euro|_____________+7,1_%||Verwaltungsaufwand__|__-173,5_Mio._Euro|__-169,2_Mio._Euro|_____________+2,6_%||Jahresüberschuss vor| 91,2 Mio. Euro| 73,5 Mio. Euro| +24,1 %||Steuern_____________|__________________|__________________|___________________||Mitarbeiter: | 2.015| 1.988| +1,4 %||Stichtag,_Anzahl____|__________________|__________________|___________________|Rückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftStadtforum 1, 6020 InnsbruckMMag. Daniel Stöckl-LeitnerBereichsleiter Marketing, Kommunikation, VorstandsangelegenheitenTel.: +43 505 333 ? 1400daniel.stoeckl-leitner@btv.atwww.btv.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AGStadtforum 1A-6020 InnsbruckTelefon: +43(0)5 05 333FAX: +43(0)5 05 333- 1408Email: btv@btv.atWWW: www.btv.atISIN: AT0000625504Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell