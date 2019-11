EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Anhaltend gute Geschäftsentwicklung der Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV)

------------------QuartalsberichtInnsbruck - Die BTV verzeichnete auch im 3. Quartal 2019 bei allen wesentlichenKennzahlen wie Eigenkapital, Finanzierungen an Kunden und betreute KundengelderSteigerungen. Dies führt in Summe zu einem Periodenüberschuss vor Steuern von124,2 Mio. EUR."Getreu unserem Geschäftsmodell haben wir zu jeder Zeit mehr Einlagen, als wirKredite vergeben. Im 3. Quartal können wir sowohl bei den betreutenKundengeldern als auch bei den Finanzierungen an Kunden erneut Zuwächseverbuchen", erklärt Gerhard Burtscher, BTV Vorstandsvorsitzender. ImJahresvergleich erhöhte sich der Stand bei den betreuten Kundengeldern um +653Mio. EUR auf 14.956 Mio. EUR, jener bei den Finanzierungen an Kunden um +307Mio. EUR auf 8.015 Mio. EUR.Das Eigenkapital stieg um +182 Mio. EUR auf 1.728 Mio. EUR, derPeriodenüberschuss vor Steuern um +14,3 Mio. EUR auf 124,2 Mio. EUR.______________________________________________________________________________|Bilanz | Ist | Ist | ||BTV KONZERN (IFRS)| 30.09.2019| 30.09.2018| Veränderung||in_Mio._Euro______|___________________|___________________|___________________||Eigenkapital______|_____1.728_Mio._EUR|_____1.546_Mio._EUR|______+182_Mio._EUR||Finanzierungen an | 8.015 Mio. EUR| 7.707 Mio. EUR| +307 Mio. EUR||Kunden____________|___________________|___________________|___________________||Betreute | 14.956 Mio. EUR| 14.303 Mio. EUR| +653 Mio. EUR||Kundengelder______|___________________|___________________|___________________||GuV | | | ||BTV KONZERN (IFRS)| 3. Quartal 2019| 3. Quartal 2018| Veränderung||in_Mio._Euro______|___________________|___________________|___________________||Periodenüberschuss| 124,2 Mio. EUR| 109,9 Mio. EUR| +14,3 Mio. EUR||vor_Steuern_______|___________________|___________________|___________________|Rückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftStadtforum 1, 6020 InnsbruckMMag. Marion PlattnerMarketing, Kommunikation, VorstandsangelegenheitenT +43 505 333 ? 1409E marion.plattner@btv.atwww.btv.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AGStadtforum 1A-6020 InnsbruckTelefon: +43(0)5 05 333FAX: +43(0)5 05 333- 1408Email: info@btv.atWWW: www.btv.atISIN: AT0000625504Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell