EANS-News: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft / Konzerngeschäftsbericht 2016 (mit Dokument)

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist derEmittent/Meldungsgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzBAWAG P.S.K. ERZIELTE 2016 EINEN REKORD-NETTOGEWINN VON 484 MIO. EUR,+23%- Nettogewinn 484 Mio. EUR, +23% gegenüber Vorjahr - Return onTangible Equity 17,9%, +1,8 Prozentpunkte - Operative Erträge 991Mio. EUR, +2% - Operative Kernerträge 923 Mio. EUR, +2% -Nettozinsmarge stabil bei 2,3% - Reduktion der operativenAufwendungen um 7% - Verbesserung der Cost/Income Ratio auf 44,4%,-4,0 Prozentpunkte - CET1 Quote 15,1% (unter Vollanwendung der CRR),+2,2 Prozentpunkte gegenüber dem Jahresende 2015WIEN, 16. Februar 2017 - Die BAWAG P.S.K. gibt heute im Rahmen derVeröffentlichung ihrer vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2016 einenRekord-Nettogewinn von 484 Mio. EUR bekannt, der um 23% über jenemdes Vorjahres liegt. Der Anstieg ist auf höhere operative Erträge,geringere operative Aufwendungen und niedrigere Risikokostenzurückzuführen. Der Return on Tangible Equity lag mit 17,9% um 1,8Prozentpunkte höher. Die Nettozinsmarge blieb mit 2,3% weitgehendstabil. Die operativen Aufwendungen verringerten sich um 7% und dieCost/Income Ratio um 4,0 Prozentpunkte auf 44,4%. Die Risikokostensanken um 7% auf 43 Mio. EUR. Die Bank erhöhte die CET1 Quote (unterVollanwendung der CRR) um 2,2 Prozentpunkte auf 15,1%."Das abgelaufene Jahr war für die BAWAG P.S.K. neuerlich einRekordjahr. In einer Zeit großer Herausforderungen konnten wir durcheine klare Ausrichtung auf unsere Kunden, eine disziplinierteWachstumsstrategie und kontinuierliche zukunftsorientierteInvestitionen unser Geschäft weiter ausbauen. Trotz desNiedrigzins¬umfelds und der makroökonomischen Wachstumsschwäche inEuropa erwirtschaftete die BAWAG P.S.K. auch 2016 wieder einRekordergebnis und konnte alle für 2016 gesetzten Ziele übererfüllen.Wir zählen damit zu den profitabelsten und kapitalstärksten Banken inEuropa und verfügen über eine solide Basis für weiteres Wachstum.Darüber hinaus machen das verbesserte Rating durch Moody's und daserstmalige Rating durch Fitch die BAWAG P.S.K. zur Bank mit dembesten Rating dieser beiden Ratingagenturen in Österreich sowie zueiner der wenigen Banken in Europa, die zwei Ratings in der Kategorie"single A" aufweisen. Die starken Ergebnisse des Jahres 2016bestätigen erneut, dass die BAWAG P.S.K. gut positioniert ist, um ineinem wettbewerbsintensiven und sich ständig weiterentwickelndeneuropäischen Bankenumfeld erfolgreich zu bestehen. Auf Basis derNeuausrichtung und der starken Ergebnisse der letzten Jahre sind wirin der Lage, die sich uns bietenden Chancen für organisches sowieanorganisches Wachstum zu nutzen", sagte Chief Executive OfficerByron Haynes."In den letzten fünf Jahren lag der Schwerpunkt auf der Vereinfachungunseres Geschäftsmodells, auf Kernprodukten, Kosteneffizienz,niedrigem Leverage und einem konservativen Risikoprofil. Auch 2017werden wir eine Reihe operativer und strategischer Maßnahmenumsetzen. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Steigerung unsererEffizienz, der operativen Exzellenz und des ertragreichen Wachstums",führte Chief Financial Officer Anas Abuzaakouk aus.Starke KapitalquotenDas Management steuert die Bank weiterhin auf Basis der Vollanwendungder CRR. Unter Vollanwendung der CRR verbesserten sich die CET1 Quoteum 2,2 Prozentpunkte auf 15,1% (Dez. 2015: 12,9%) und dieGesamtkapitalquote ebenfalls um 2,2 Prozentpunkte auf 18,0% (Dez.2015: 15,8%). Diese Steigerung ergibt sich in erster Linie ausorganischen Erträgen bei gleichzeitiger Finanzierung vonAkquisitionen. Damit hat unsere Kapitalausstattung sowohl dieregulatorischen Vorgaben als auch unsere CET1-Zielquote von über 12%deutlich übertroffen.Die CET1-Mindestkapitalquote gemäß SREP (Supervisory Review andEvaluation Process) betrug 2016 für die BAWAG P.S.K. 9% (inklusiveeines Systemrisikopuffers von 0,25%). Für 2017 wird die CET1SREP-Mindest¬anforderung für die BAWAG P.S.K. 8% betragen (inklusiveeines Systemrisikopuffers von 0,50%). Zusätzlich zu dieserMindestanforderung wird im SREP für 2017 erstmalig eineSäule-2-Empfehlung (Pillar 2 Guidance) vorgegeben, die für die BAWAGP.S.K. 1% beträgt. Die Aufsicht erwartet damit von der BAWAG P.S.K.die Einhaltung einer CET1 Quote von 9% (8% SREP-Mindestanforderungplus 1% Säule-2-Empfehlung).Highlights 2016Auszeichnungen: Euromoney, eines der weltweit führenden Magazine fürBank-, Finanz- und Kapitalmarktthemen, wählte die BAWAG P.S.K. zur"Besten Bank in Österreich 2016". Euromoney betonte, dass die Bank"die herausragendste Story des Jahres" war, und hob ihre Effizienzund solide Kapitalausstattung hervor. The Banker, ein von derFinancial Times herausgegebenes, internationales Bankfachmagazin,kürte die BAWAG P.S.K. zum zweiten Mal in Folge zur "Bank des Jahres"in Österreich.Akquisitionen: Der Erwerb der start:bausparkasse, einerösterreichischen Bausparkasse, sowie der IMMO-BANK wurde im Dezember2016 erfolgreich abgeschlossen. Diese Transaktion wird dieMarktposition der BAWAG P.S.K. im heimischen Retailgeschäft weiterstärken, ihre Expertise im Bauspargeschäft erweitern und zu einerdeutlichen Zunahme des Finanzierungsvolumens mitImmobilienunternehmen und gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaftenführen.Ratings: Die Ratings für langfristige Einlagen und vorrangigeunbesicherte Verbindlichkeiten sowie das Emittenten¬rating der Bankwurden 2016 von Moody's neuerlich um eine Stufe auf A3 angehoben,wobei der positive Ausblick beibehalten wurde. Darüber hinaus wurdendas Standalone-Rating auf baa2 sowie das Rating für nachrangigeVerbindlichkeiten auf Baa3 (erstmals Investment Grade) angehoben.Moody's führte als Hauptgründe die stärker als erwartet ausgefalleneErholung der Ertragskraft, eine weitere Risikoreduktion in der Bilanzsowie den kontinuierlichen Ausbau der Kapitaladäquanzkennzahlen an.Die Ratingagentur wies zudem auf weiteres Upside-Potenzial für dasStandalone-Rating hin. Die BAWAG P.S.K. wurde 2016 erstmals von Fitchgeratet. Das langfristige Emittentenrating und das Standalone-Ratingwurden beide mit A- festgelegt und mit einem stabilen Ausblickversehen. Die wesentlichen Ratingfaktoren waren unter anderem derkonservative Risikoappetit und die den Fokus auf hochqualitativeAssets in entwickelten Märkten widerspiegelnde Qualität der Aktivasowie ein gut eingeführter Markenname. Darüber hinaus hob Fitch diegute Ergebnisentwicklung des österreichischen Retailgeschäfts hervor,die durch einen Fokus auf Kostenkontrolle unterstützt wird, weitersdie allgemeine Preisdisziplin sowie eine starke Kapitalisierung bzw.ein solides Abschneiden bei den regulatorischen Stresstests. AnfangFebruar 2017 wurde den vorrangigen unbesicherten sowie dennachrangigen Verbindlichkeiten durch Fitch ein Rating von A- bzw.BBB+ zuerkannt.Eigene Emissionen: Die BAWAG P.S.K. emittierte im Jahr 2016 zweiunbesicherte erstrangige Anleihen in Schweizer Franken mit einemGesamtvolumen von 275 Mio. CHF, eine davon mit der niedrigsten je amSchweizer Finanzmarkt bei einer neu emittierten CHF-Bankenanleiheverzeichneten Rendite (-25 Basispunkte). Um direkten Zugang zuBritischen Pfund zu erhalten, wurde eine RMBS-Transaktion mit einemVolumen von 500 Mio. GBP platziert, welche durch qualitativhochwertige Hypothekarkredite in Großbritannien gedeckt wird. Eshandelt sich dabei um die erste je von einer österreichischen Bankgetätigte RMBS-Transaktion.Highlights der Geschäftsentwicklung 2016Die BAWAG P.S.K. setzte 2016 ihre Businesspläne erfolgreich um undhat alle gesetzten Ziele übererfüllt.Die operativen Erträge erhöhten sich um 2% auf 991 Mio. EUR. Trotzdes anhaltenden Niedrigzinsumfelds stieg der Nettozinsertrag 2016 imJahresvergleich um 1% auf 730 Mio. EUR, in erster Linie aufgrundeiner Steigerung des Nettobestandes und niedrigererRefinanzierungskosten. Der Provisionsüberschuss stieg aufgrund einererfreulichen Entwicklung bei den Girokonten und Kreditversicherungenum 4% auf 193 Mio. EUR. Die Nettozinsmarge blieb mit 2,3% stabil, wasauf das verbesserte Risiko-/Ertrags-Profil der Bank und dieOptimierung der Passivseite zurückzuführen ist.Die operativen Aufwendungen gingen im Jahr 2016 vor allem aufgrundlangfristiger Maßnahmen zur Senkung des Sachaufwands um 7% auf 439Mio. EUR zurück. Die Cost/Income Ratio verbesserte sich um weitere4,0 Prozentpunkte auf 44,4%.Die Risikokosten reduzierten sich infolge der in den einzelnenGeschäftssegmenten verbesserten Kreditqualität und positiver Effekteder in den Vorjahren gesetzten Maßnahmen zur Risikoreduktion um 7%auf 43 Mio. EUR. Die Bank behält ihr konservatives Risikoprofil miteiner risikoadäquaten Kreditvergabe und ihrem Fokus auf Österreich,Westeuropa und die Vereinigten Staaten bei. Dies spiegelt sich ineiner niedrigen Risikokostenquote von 15 Basispunkten und einer NPLRatio von 2,0% wider.Der Jahresüberschuss vor Steuern war mit 470 Mio. EUR um 12% höherals im Vorjahr. Der Nettogewinn konnte um 23% auf 484 Mio. EURgesteigert werden. Der Anstieg ist auf höhere operative Kernerträge,niedrigere operative Aufwendungen und geringere Risikokostenzurückzuführen. Zusätzlich wurde im ersten Quartal ein einmaligerpositiver Nettosteuerertrag erfasst, der sich bis Jahresende 2016 zumgrößten Teilwieder umgekehrt hat.Die Kundenkredite erhöhten sich gegenüber 2015 um 15% auf 28,5 Mrd.EUR. Der Anstieg ist primär auf das Wachstum bei Konsumkrediten undim internationalen Geschäft sowie auf den Kauf derstart:bausparkasse, der IMMO-BANK und eines weiteren Portfoliosqualitativ hochwertiger Wohnbaukredite in Westeuropa zurückzuführen.Das Neukreditgeschäft betrug 2016 insgesamt 5,0 Mrd. EUR. DieKundenkredite stammen weiterhin zu zwei Dritteln aus Österreich undzu einem Drittel aus Westeuropa und den Vereinigten Staaten. DieInvestitionen in unser österreichisches Retailgeschäft machten sichweiterhin positiv bemerkbar. Der Marktanteil bei Konsumkrediten,einem der Kernprodukte der Bank im Privatkundengeschäft, erhöhte sichgegenüber dem Jahresende 2015 um 1,7 Prozentpunkte auf 11,9%.Die Refinanzierung der Bank basiert weiterhin auf stabilenKundeneinlagen, welche zwei Drittel der gesamten Refinanzierungausmachen. Die Kundeneinlagen erhöhten sich gegenüber 2015 um 20% aufinsgesamt 26,0 Mrd. EUR. Der Anstieg ist in erster Linie auf denErwerb der start:bausparkasse und der IMMO-BANK sowie auf höhereStände bei Girokonten zurückzuführen. Die Refinanzierungskosten warenaufgrund der Optimierung von Produktmix, Volumen und Preisgestaltungweiterhin rückläufig. Ende 2016 lag die durchschnittliche Verzinsungfür Retaileinlagen bei 0,28% und damit um 4 Basispunkte unter demVergleichswert des Vorjahres.Segmentberichterstattung2016 wurden zum besseren Verständnis und zwecks erhöhter Transparenzdie Segmentierung der Geschäftsbereiche und die damitzusammenhängende Berichterstattung geändert. Dies führt zu einerklareren Darstellung unserer strategischen Ausrichtung sowie unsererFortschritte bei der Weiterentwicklung der Geschäftssegmente.Das Segment BAWAG P.S.K. Retail, das die Finanzierung derinländischen Privat- und KMU-Kunden, Aktivitäten im Bereich dessozialen Wohnbaus sowie das Immobilienleasing umfasst, beinhalteterstmals auch die start:bausparkasse und Teile der IMMO-BANK. DiesesSegment wies 2016 einen im Vergleich zu 2015 um 29% höherenNettogewinn von 169 Mio. EUR aus. Gleichzeitig wurden ein Return onEquity von 18,4% und eine Cost/Income Ratio von 55,2% erzielt. Höhereoperative Kernerträge und geringere operative Aufwendungen glichendie gestiegenen regulatorischen Aufwendungen mehr als aus. DasNeugeschäft betrug 1,2 Mrd. EUR. Die Risikokennzahlen spiegeln miteiner weitgehend stabilen Risikokostenquote und einer NPL Ratio von1,8% (-40 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr) die hoheKreditqualität des Retailgeschäfts wider.Das Segment easygroup, das Österreichs führende Direktbank easybank,unser KFZ- und Mobilienleasinggeschäft sowie unsere Portfolioswesteuropäischer Wohnbaukredite umfasst, erzielte starke Ergebnisse.Der Nettogewinn konnte gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahresauf 87 Mio. EUR mehr als verdoppelt und ein Return on Equity von24,1% sowie eine Cost/Income Ratio von 24,6% erzielt werden. DasNeugeschäft betrug 460 Mio. EUR. Das Ergebnis spiegelt die Übernahmeder Volksbank Leasing im vierten Quartal 2015 sowie die Akquisitionzweier Portfolios qualitativ hochwertiger Wohnbaukredite inWesteuropa Ende 2015 und 2016 wider. Im Berichtsjahr wurde mitAutogott, der führenden Plattform für den Online-KFZ-Handel inÖsterreich, eine Kooperation vereinbart, die für uns eine idealeErgänzung darstellt, indem sie die Nutzung einesOnline-Vertriebskanals mit unserer Leasing-Expertise kombiniert.Darüber hinaus haben wir unsere neue Marke easyleasing erfolgreicheingeführt, durch die wir auf dem österreichischen Leasingmarkt mit"einer Marke und einem Gesicht" auftreten werden.Das Segment DACH Corporates & Public Sector beinhaltet dieFinanzierungen von Firmenkunden und der öffentlichen Hand sowieProvisionsgeschäfte primär mit österreichischen sowie ausgewähltenKunden in Deutschland und der Schweiz. Das Segment trug 71 Mio. EURzum Nettogewinn der Bank bei und erzielte einen Return on Equity von13,1%. Aufgrund vorzeitiger Kreditrückzahlungen, des Margendruckssowie des geringeren Neugeschäftsvolumens sanken die operativenKernerträge um 14%. Dies wurde durch niedrigere operativeAufwendungen (-6%) und positive Risikokosten teilweise kompensiert.Die Kreditqualität des Portfolios hat sich mit einer NPL Ratio von0,7% (-50 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr) weiter verbessert undspiegelt den erfolgreichen Risikoabbau der vergangenen Jahre und diehohe Qualität des Kreditportfolios wider.Das Segment International Business beinhaltet Finanzierungen iminternationalen Firmenkunden-, Immobilien- undPortfoliofinanzierungsbereich mit Kunden außerhalb der DACH-Regionund Fokus auf Westeuropa und den Vereinigten Staaten. 2016 betrug dasNeugeschäft 2,7 Mrd. EUR. In der Berichtsperiode trug das Segment 102Mio. EUR zum Nettogewinn der Bank bei, was einem Rückgang von 8%gegenüber 2015 entspricht. Trotz höher als erwartet ausgefallenervorzeitiger Rückzahlungen konnte ein Return on Equity von 17,6%erzielt werden. Ähnlich wie das DACH-Segment zeichnet sichInternational Business durch Aktiva mit hoher Kreditqualität ohneNon-performing Loans aus.Das Segment Treasury Services & Markets verwaltete Ende 2016 dasbankinterne Wertpapierportfolio in Höhe von 5,4 Mrd. EUR sowie dieLiquiditätsreserve der Bank in Höhe von 1,3 Mrd. EUR. Der Fokus derVeranlagungsstrategie liegt weiterhin auf besicherten undunbesicherten Anleihen von Banken in Westeuropa und in denVereinigten Staaten mit Investment-Grade-Rating sowie aufausgewählten Staatsanleihen zu Diversifikationszwecken. Diedurchschnittliche Laufzeit des Wertpapierportfolios betrug 4,3 Jahreund enthielt zu 96% Investment-Grade-Wertpapiere, von denen 80% inder Ratingkategorie "A" oder höher eingestuft waren. Das Portfoliobeinhaltete zum Jahresende 2016 kein direktes Exposure gegenüberChina, Russland, Ungarn oder südosteuropäischen Ländern. Das direkteExposure gegenüber Großbritannien ist gering und konzentriert sichauf international breit diversifizierte Emittenten mit soliderKreditqualität. Das Segment trug im Berichtsjahr 50 Mio. EUR zumNettogewinn der Bank bei und erzielte einen Return on Equity von13,7%.AusblickDie starken Ergebnisse des Jahres 2016 bestätigen erneut, dass dieBAWAG P.S.K. gut positioniert ist, um in einem wettbewerbsintensivenund sich ständig weiterentwickelnden europäischen Bankenumfelderfolgreich zu bestehen. Wir sind überzeugt, dass die BAWAG P.S.K.für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen, mit denen derösterreichische und europäische Bankensektor konfrontiert ist, gutaufgestellt ist und unter Beibehaltung ihres konservativenRisikoprofils sowie auf Grundlage ihrer starken Kapital- undRefinanzierungsbasis weiter wachsen wird. Wir sind in der Lage, diesich aus den derzeitigen grundlegenden Veränderungen der europäischenBankenlandschaft ergebenden Chancen zu nutzen.Für das Jahr 2017 streben wir weiteres Wachstum in der DACH-Regionan. Diese Region zählt zu den vermögendsten Wirtschaftsräumen inEuropa mit über 100 Millionen Einwohnern, sehr starkenmakroökonomischen Fundamentaldaten, einem stabilen Rechtssystem undeiner ausgezeichneten Kreditqualität im Privat- undFirmenkundengeschäft. Wir haben bereits erste Vorbereitungen für eineorganische Expansion nach Deutschland getroffen und beabsichtigen,dort im ersten Halbjahr 2017 über unsere easygroup-Plattform mit demAngebot von Direktbankdienstleistungen zu beginnen. Wir prüfenderzeit auch andere Möglichkeiten für anorganisches Wachstum,insbesondere in der DACH-Region, was unsere Expansionsplänebeschleunigen würde.Über die BAWAG P.S.K.Die BAWAG P.S.K. ist mit über 2,2 Mio. Privat- und Firmenkunden eineder größten, ertragsstärksten und am besten kapitalisierten Banken inÖsterreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Wirverfolgen ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das aufniedriges Risiko, hohe Effizienz sowie regional auf Österreich undandere westeuropäische Staaten ausgerichtet ist. Zwei Drittel derKundenkredite stammen aus Österreich, die übrigen entfallen aufWesteuropa und die Vereinigten Staaten. Wir betreuen Privat-, KMU-und Firmenkunden in ganz Österreich und bieten ihnen ein breitesSortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- undVeranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Ergänztwerden unsere inländischen Aktivitäten durch das internationaleGeschäft mit Fokus auf Privat-, Unternehmens-, gewerbliche Immobilienund Portfoliofinanzierungen in westlichen Industrieländern. DieseStrategie führt zu einer Diversifizierung der Ertragsquellen underöffnet uns Wachstumschancen, unter gleichzeitiger Beibehaltungeines konservativen Risikoprofils und einer risikoadäquatenKreditvergabe.Wir steuern die Bank unter den Aspekten Sicherheit undZuverlässigkeit mit einer soliden Bilanzstruktur, einem niedrigenLeverage und einer starken Kapitalausstattung. Die Bereitstellung voneinfachen, transparenten und erstklassigen Produkten undDienstleistungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen,steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum unserer Strategie.Die Investor-Relations-Website der BAWAG P.S.K. (Link:https://www.bawagpsk.com/IR) beinhaltet weitere Informationen überdie Bank, inklusive Informationen zu Finanzergebnissen und anderenThemen für Investoren.Rückfragehinweis:Financial CommunityBenjamin del Fabro (Head of Investor Relations & Communications)Tel: +43 (0) 5 99 05-22456E-Mail: investor.relations@bawagpsk.comDieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit:https://www.bawagpsk.comAnmerkung: In dieser Presseaussendung werden, soweit nicht andersangegeben, alle Daten auf Ebene der BAWAG Holding Gruppe dargestellt(in diesem Dokument als "BAWAG P.S.K." bezeichnet).Tabelle: siehe Presseaussendung (PDF) im AnhangAnhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/us/B4uv7SspRückfragehinweis:PressestelleT: 43 (0)59905 - 31210F: 43 (0)59905 - 22007e-mail: presse@bawagpsk.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/us/B4uv7SspUnternehmen: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AktiengesellschaftGeorg-Coch-Platz 2A-1018 WienTelefon: +43 (0) 59905Email: bawagpsk@bawagpsk.comWWW: www.bawagpsk.comBranche: BankenISIN: -Indizes:Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Frankfurt,Wien, SIX Swiss ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: BAWAG P.S.K. Bank f?r Arbeit und Wirtschaft und ?sterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell