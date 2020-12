EANS-News: Austrian Anadi Bank AG / Neuer Aufsichtsrat

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Neues Aufsichtsratsmitglied Ali Ijaz AhmadUnternehmenKlagenfurt - Die Austrian Anadi Bank AG informiert über eine Änderung derZusammensetzung ihres Aufsichtsrates: Herr Hemant Kanoria legte sein Mandat alsAufsichtsrat der Austrian Anadi Bank AG per 30.11.2020 zurück. NeuesAufsichtsratsmitglied ist Herr Ali Ijaz Ahmad, welcher am 09.12.2020 von derHauptversammlung gewählt wurde. Herr Ahmad verfügt über mehr als 20 JahreErfahrung in der globalen Vermögensverwaltung, im Private Equity-Bereich sowiein der Strukturierung von grenzüberschreitenden Transaktionen und ist unteranderem CEO von Makara Capital, einer Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Sitzin Singapur, die sich auf Fondsmanagement, Private Equity Investionen undTransaktionen in Sektoren wie Innovationen, Infrastruktur und Energiespezialisiert hatRückfragehinweis:Ketchum Publico GmbHMag. Axel ScheinTelefon: +43 (0) 664 808 69 149anadibank@ketchum-publico.atpresse@anadibank.comhttps://anadibank.comEnde der Mitteilung euro adhoc-------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Austrian Anadi Bank AGDomgasse 5A-9020 KlagenfurtTelefon: +43 (0)50202 0FAX: +43 (0)50202 3000Email: austrian@anadibank.comWWW: https://anadibank.comISIN: AT0000A0UMM8, laut beiligender ListeIndizes:Börsen: Wien, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Austrian Anadi Bank AG, übermittelt durch news aktuell