EANS-News: Austrian Anadi Bank AG: Aufsichtsrat bestätigt Jahresergebnis 2016

Der Aufsichtsrat der Austrian Anadi Bank AG hat am 27. März 2017 denJahresabschluss 2016 genehmigt. Das EGT 2016 beträgt 15,2 Mio. Euro(2015: 2,8 Mio. Euro), der Gewinn 10,3 Mio. Euro (2015: 3,7 Mio.Euro). Die Kernkapitalquote ist auf 15,7 % gestiegen (2015: 14,4 %).Im Jahresvergleich sind allerdings HETA-bedingte Sondereffekte in denJahren 2015 und 2016 zu berücksichtigen.Weitere Details zum Jahresergebnis 2016 werden vom Vorstand im Rahmeneiner Pressekonferenz am 31. März 2017 um 09:30 Uhr präsentiert.Der Geschäftsbericht 2016 wird am selben Tag veröffentlicht.