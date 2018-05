EANS-News: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft / Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017/18: Rekordwerte bei Umsatz und EBITDA - ANHANG

Weitere Suchergebnisse zu "At & S":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------JahresergebnisLeoben -* AT&S knapp an der Umsatzmilliarde: Werke in China trugen wesentlich zumWachstum bei* EBITDA mit 226,0 Mio. EUR liegt auf Rekordniveau* Dividende von 0,36 EUR (VJ: 0,10 EUR) vorgeschlagen* Eigenkapitalquote durch Begebung Hybridanleihe auf 46,5 % gestiegen* Ausblick 2018/19: Umsatzwachstum bis zu 6 % und EBITDA-Marge zwischen 20 bis23 % angestrebtAT&S, globaler Technologieführer für High-End-Leiterplatten, konnte dasGeschäftsjahr 2017/18 mit Spitzenwerten abschließen. "AT&S hat 2017/18Rekordwerte bei Umsatz und EBITDA erzielt. Unsere Investitionen der letztenJahre tragen Früchte und die erfolgreich am Markt eingeführtenTechnologiegenerationen haben zum Wachstum beigetragen", sagte AndreasGerstenmayer, CEO von AT&S.Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und ErtragslageTrotz des herausfordernden Markt- und Währungsumfelds konnte AT&S imGeschäftsjahr 2017/18 den Konzernumsatz um 21,7 % auf 991,8 Mio. EUR (Vorjahr:814,9 Mio. EUR) steigern. Eine hohe Nachfrage in den Bereichen Automotive,Industrial, Medical sowie nach High-End Leiterplatten für mobile Endgeräte,insbesondere nach der neuen Technologiegenerationen mSAP und IC-Substrate trugenzum Umsatzwachstum bei. Negative Wechselkurseffekte, die auf die zunehmendeAbschwächung des US-Dollar zurückzuführen waren, beeinflussten den Konzernumsatzin der Höhe von -46,8 Mio. EUR.AT&S erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 ein um 72,6 % höheres EBITDA von 226,0Mio. EUR (Vorjahr: 130,9 Mio. EUR). Der Anstieg resultierte in erster Linie auseiner generell hohen operativen Leistung (Auslastung, Yield, Effizienz) sowieder erfolgreichen Einführung und schnellen Optimierung der neuenTechnologiegeneration mSAP, bei der sich AT&S eine führende Marktpositionerarbeiten konnte. Negative Wechselkurseffekte aus Translation undBewertungseffekte beeinflussten das EBITDA mit -28,5 Mio. EUR. Die EBITDA-Margeerhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozentpunkte von 16,1 % auf 22,8%.Die quartalsweise Ergebnisbetrachtung zeigt, dass das Geschäftsjahr 2017/18 -vor allem im vierten Quartal - durch eine ausgeprägte, jedoch nicht unüblicheSaisonalität gekennzeichnet war, dennoch konnte das Ergebnis in allen Quartalendie Vorjahreswerte übertreffen.Die Abschreibungen in Höhe von 135,7 Mio. EUR (Vorjahr: 124,7 Mio. EUR) erhöhtensich vorwiegend aufgrund der zusätzlichen Linien im Werk Chongqing. Das EBITstieg aufgrund der guten operativen Entwicklung und des vorteilhaften Produktmixauf 90,3 Mio. EUR (Vorjahr: 6,6 Mio. EUR). Die EBIT-Marge verbesserte sichanalog auf 9,1 % (Vorjahr: 0,8 %).Das Finanzergebnis verbesserte sich von -17,5 Mio. EUR auf -14,8 Mio. EUR undlag damit weiterhin auf niedrigem Niveau. Der Steueraufwand erhöhte sich in derBerichtsperiode ergebnisbedingt auf 19,0 Mio. EUR (Vorjahr: 12,0 Mio. EUR).Rückwirkend für das Kalenderjahr 2017 erhielt AT&S (China) Company Limited denbegünstigen Steuerstatus als "High and New-Technology Enterprise (HNTE)".Folglich konnte das Konzernjahresergebnis von -22,9 Mio. EUR im Vorjahr auf 56,5Mio. EUR gesteigert werden. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 1,38 EUR(Vorjahr: -0,59 EUR).Cashflow und BilanzBedingt durch die signifikanten Ergebnisverbesserungen in den chinesischenWerken konnte der Cashflow aus dem Ergebnis von 90,5 Mio. EUR auf 192,1 Mio. EURgesteigert werden. Aufgrund des sehr guten operativen Entwicklung konnte AT&Ssämtliche Investitionen in Sachanlagen aus dem laufenden Geschäft finanzieren.Das Eigenkapital erhöhte sich auf 711,4 Mio. EUR (Vorjahr: 540,1 Mio. EUR). DerAnstieg resultiert aus dem Nettoerlös der platzierten Hybridanleihe und dempositiven Konzernergebnis. Negativ beeinflusst wurde das Eigenkapital durchWährungsdifferenzen.Die Nettoverschuldung verminderte sich aufgrund der Begebung der Hybridanleiheund eines starken Cashflows aus dem Ergebnis auf 209,2 Mio. EUR (Vorjahr: 380,6Mio. EUR). Der Verschuldungsgrad sank somit auf 29,4 % und lag damit deutlichunter dem Vorjahresniveau von 70,5 %. Die Kennzahl Nettoverschuldung/EBITDA, dieeine fiktive Entschuldungsdauer widerspiegelt, verbesserte sich von 2,9 Jahrenauf 0,9 Jahren und lag damit deutlich unter dem internen Limit von 3,0 Jahren.Die wesentlichen Kennzahlen:______________________________________________________________________________|Gem. IFRS; | 2016/17 | 2017/18 | Veränderung ||in Mio. EUR | 01.04.2016- | 01.04.2017- | ||__________________|____31.03.2017_____|____31.03.2018_____|___________________||Umsatzerlöse______|______________814,9|______________991,8|_____________21,7_%||EBITDA____________|______________130,9|______________226,0|_____________72,6_%||EBITDA-Marge (in | 16,1| 22,8| -||%)________________|___________________|___________________|___________________||EBIT______________|________________6,6|_______________90,3|__________1.257,9_%||EBIT-Marge_(in_%)_|________________0,8|________________9,1|__________________-||Konzernergebnis___|______________-22,9|_______________56,5|__________________-||Cashflow aus dem | 90,5| 192,1| 112,3 %||Ergebnis__________|___________________|___________________|___________________||Netto- | | | ||Investitionen (Net| 240,7| 141,7| -41,1 %||CAPEX)____________|___________________|___________________|___________________||Eigenkapitalquote | 37,6| 46,5| -||(in_%)____________|___________________|___________________|___________________||Nettoverschuldung_|______________380,5|______________209,2|____________-45,0_%||Gewinn pro | | | ||gewichteter | | | ||Durchschnitt der | -0,59| 1,38| -||Aktienanzahl (in | | | ||EUR)______________|___________________|___________________|___________________||Dividende | 0,1| 0,36| 260,0 %||(nvorschlag)______|___________________|___________________|___________________|Segment Mobile Devices & Substrates mit signifikantem Umsatz- undErgebniswachstumDank der erfolgreichen Einführung der neuen mSAP Technologie und dergesteigerten Ausbringung von IC-Substraten konnte der Segmentumsatz signifikantgesteigert werden. Zudem liefen die Standorte in Chongqing und Shanghai aufeinem hohen Auslastungsniveau. Der Umsatz lag mit 738,9 Mio. EUR um 29,0 % überdem Wert des Vorjahres von 573,0 Mio. EUR, wenn auch vor allem die negative US-Dollar-Kursentwicklung den Umsatz um 46,7 Mio. EUR minderte.Das EBITDA des Segments lag mit 179,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert von 68,5Mio. EUR. Der EBITDA-Anstieg resultierte aus der hohen Auslastung und der gutenoperativen Performance der Standorte in Shanghai und Chongqing. Belastet wurdedas Ergebnis durch den anhaltenden Preisdruck für IC-Substrate, negativeWechselkursentwicklungen und höhere Rohstoffpreise. Die EBITDA-Marge desSegments Mobile Devices & Substrates lag mit 24,2 % deutlich über demVorjahreswert von 12,0 %Segment Automotive, Industrial, MedicalMit einem Umsatz von 364,9 Mio. EUR (Vorjahr: 351,5 Mio. EUR) konnte das SegmentAutomotive, Industrial, Medical seinen Vorjahreswert um 3,8 % weiter steigern.Die positive Entwicklung konnte in allen Geschäftsbereichen erzielt werden undspiegelt die erfolgreiche Strategie als High-End-Anbieter wider. Das EBITDAreduzierte sich um 4,7 Mio. EUR auf 46,8 Mio. EUR (Vorjahr: 51,5 Mio. EUR). DieEBITDA-Marge verringerte sich um 1,8 Prozentpunkte auf einen Wert von 12,8 %(Vorjahr: 14,6 %). Bereinigt man das Vorjahres-EBITDA um den darin enthaltenenEinmaleffekt (Auflösung der Restrukturierungsrückstellung von 7,2 Mio. EUR)hätte man einen Ergebnisanstieg von 2,5 Mio. EUR bzw. 5,6 %.MittelfriststrategieAT&S setzt sich unter der Strategie "More than AT&S" ehrgeizige Ziele. Mit einerklaren Fokussierung auf neue Verbindungslösungen durch die Kombination vonbestehenden und neuen Technologien soll der Umsatz auf 1,5 Mrd. EUR erhöhtwerden.Mit dem angestrebten 1,5 Mrd. EUR Umsatz, einer angestrebten EBITDA-Marge von 20bis 25 % will AT&S den erfolgreich beschrittenen Weg des wertsteigerndenWachstums konsequent fortsetzen. "AT&S differenziert sich erfolgreich durchTechnologie, Qualität und Spezialisierung. Wir werden alles daransetzen, unsereführende Position hinsichtlich Technologie, Qualität und Ergebnis weiterauszubauen. In den bestehenden Segmenten wollen wir durch die Ausweitung desLeistungsportfolios wachsen - Stichwort "More than AT&S" und das Geschäft mitinnovativen Verbindungslösungen für elektrische, elektronische und mechanischeKomponenten im Sinne der ("All-in-One") Integration immer leistungsfähigereModule mit immer mehr Funktionalität weiter forcieren. Aus der Kombination vonzusätzlichen Services (wie Design und Test) und der Technologie-Toolbox könnenwir uns als Lösungsanbieter für komplexe Verbindungslösungen positionieren", soAndreas Gerstenmayer, CEO der AT&S. Die Zielmarke von 1,5 Milliarden EUR würdeein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 9 % pro Jahr bedeuten, liegtdamit deutlich über dem Branchenschnitt.Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19Die in der laufenden Periode geplanten Investitionen dienen schwerpunktmäßig derTechnologieerweiterung und dem Kapazitätsaufbau von Hochfrequenz-Leiterplattenim Bereich autonomes Fahren an den bestehenden Standorten Nanjangud, Indien(nahe Bangalore) und Fehring, Österreich (Südoststeiermark). FürErhaltungsinvestitionen und kleinere Technologie-Upgrades für das laufendeGeschäft sind Investitionen in der Dimension von rund 70 bis 100 Mio. EURgeplant. Abhängig von der Marktentwicklung können sich die Investitionen inKapazitäts- und Technologieerweiterungen um weitere 100 Mio. EUR erhöhen.Für das Geschäftsjahr 2018/19 erwartet AT&S auf Basis eines stark saisonalgeprägten ersten Quartals, eines stabilen Markt- und makroökonomischen Umfeldessowie im Vergleich zum 31.03.2018 unveränderter Wechselkurse ein Umsatzwachstumvon bis zu 6 %. Für das Geschäftsjahr 2018/19 erwartet AT&S auf Basis eines stark saisonalgeprägten ersten Quartals, eines stabilen Markt- und makroökonomischen Umfeldessowie im Vergleich zum 31.03.2018 unveränderter Wechselkurse ein Umsatzwachstumvon bis zu 6 %. Auf Basis eines weiterhin stabilen, optimalen Produktmix wirdeine EBITDA-Marge in der Bandbreite von 20 - 23 % erwartet.