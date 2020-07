EANS-News: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / Andreas Gerstenmayer als CEO wiederbestellt / Neuer Vertrag läuft bis 31. Mai 2026

Weitere Suchergebnisse zu "AT & S":

------------------VerträgeLeoben - 9. Juli 2020 - Der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG hat DI (FH) Andreas Gerstenmayer zum Vorstandsvorsitzenden der AT&S erneut wiederbestellt. Die aktuelle Funktionsperiode von Andreas Gerstenmayer läuft noch bis 31. Mai 2021 und wird vorzeitig für eine weitere Fünf-Jahresperiode bis zum 31. Mai 2026 verlängert."Andreas Gerstenmayer hat in den letzten Jahren maßgeblich zum Wachstum und zur Ausrichtung des Unternehmens als einen High-End-Verbindungslösungs-Anbieter im weltweiten Leiterplatten- und IC-Substrate-Markt beigetragen. Der Aufsichtsrat der AT&S setzt damit ein klares Zeichen in Richtung Kontinuität und ein Bekenntnis zur konsequenten Fortsetzung der eingeschlagenen Wachstumsstrategie. Die Weiterentwicklung zum System- bzw. Verbindungslösungs-Anbieter und der Ausbau des Modulgeschäfts stehen weiterhin im Fokus. Wir freuen uns sehr, dass Andreas Gerstenmayer auch in den nächsten fünf Jahren den eingeschlagenen Wachstumskurs der AT&S kontinuierlich fortführen will", so Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hannes Androsch.Rückfragehinweis: Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations Tel: +43 3842 200-4252; Mobil: +43 664 8859-2452; g.reischl@ats.netGerda Königstorfer, Director Investor Relations Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955-5925; g.koenigstorfer@ats.netAT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 8700 Leoben / Austria www.ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 Leoben Telefon: 03842 200-0 FAX: Email: ir@ats.net WWW: www.ats.net ISIN: AT0000969985 Indizes: ATX, WBI, VÖNIX, ATX GP Börsen: Wien Sprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131976/4647031 OTS: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftOriginal-Content von: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell