EANS-News: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S weiter auf Wachstumskurs - 10%ige Umsatz- und EBITDA-Steigerung

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzLeoben - 3. November 2020* Diversifiziertes Geschäftsmodell stützt positiven Geschäftsverlauf* Signifikant steigende Nachfrage nach ABF Substraten* Halbjahresumsatz steigt um 9,7 % auf 537,8 Mio. EUR (VJ: 490,3 Mio. EUR),EBITDA-Marge mit 20,7 % auf Vorjahresniveau* Investitionen in das IC-Substrate- und Modul-Geschäft werden wie geplantfortgesetzt* Ausblick 2020/21: Umsatzsteigerung von ~15 % bei einer EBITDA-Marge in derBandbreite von 20 % bis 22 %AT&S hat eine der schwersten Wirtschaftskrisen seit dem zweiten Weltkriegbislang bravourös bewältigt und sowohl bei Umsatz als auch EBITDA eine 10%igeSteigerung erzielt. Das diversifizierte Geschäftsmodell, dass durch denKapazitätsausbau bei IC-Substraten und den Aufbau des Modulgeschäfts zusätzlichgestärkt wird, zeigt sich aktuell in Bezug auf die Profitabilität robust."AT&S hält Kurs. Obwohl die aktuelle Pandemie die Nachfrage in einigen Bereichendrückt und wesentliche Auswirkungen auf die Zielmärkte hat, konnten wir denWachstumskurs weiter fortsetzen. Erfreulicherweise zeichnet sich im besondershart getroffenen Automobilmarkt aus unserer Sicht eine Bodenbildung ab. Diefortschreitende Digitalisierung dank steigendem Datenverkehr, Internet der Dingeund verstärkter Konnektivität erhöht derzeit die Anforderungen an die digitaleInfrastruktur und deren Endgeräten massiv. Auf Basis der positiven Entwicklungim ersten Halbjahr sind wir für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahresoptimistisch. Unsere Geschäftsentwicklung ist jedoch auch vom weiteren Verlaufder Coronavirus-Pandemie, dem Umfang der aufgelegten Konjunkturpakete undgeopolitischen Faktoren abhängig", kommentiert CEO Andreas Gerstenmayer dieersten sechs Monate.AT&S konnte im ersten Halbjahr den Konzernumsatz auf 537,8 Mio. EUR (VJ: 490,3Mio. EUR) steigern. Der erfolgreiche Produktionsanlauf der erweitertenKapazitäten in Chongqing I, der die wachsende Nachfrage nach ABF-Substratenbedient, trug wesentlich zum Umsatzwachstum bei. Positiv wirkte auch dasverbreiterte Kunden- und Anwendungsportfolio bei mobilen Endgeräten, das dieUmsatzverschiebungen aufgrund von verzögerten Produktneuanläufen kompensierte.Im Segment AIM erzielte der Bereich Industrial einen Umsatzanstieg. Der BereichAutomotive war im Halbjahr mit einer geringeren Nachfrage konfrontiert, zeigteaber zuletzt eine sequenzielle Verbesserung. Wenn auch der Bereich Medical einesolide Nachfrage aufwies, stand aufgrund eines veränderten Produktmix einUmsatzrückgang zu Buche.Das EBITDA erhöhte sich von 101,1 Mio. EUR auf 111,2 Mio. EUR. Die Gründe fürdie gestiegenen Ertragswerte sind vorrangig auf den höheren Konzernumsatzzurückzuführen, wobei zu berücksichtigen ist, dass zur Vorbereitung aufzukünftige Technologiegenerationen und zur Verfolgung derModularisierungsstrategie weiterhin verstärkt in Forschung & Entwicklunginvestiert wurde. Diese Aufwendungen sichern die Zukunftsfähigkeit und erweiterndas Ertragspotenzial mittelfristig signifikant.Die EBITDA-Marge lag bei 20,7 % und war damit auf dem Vorjahresniveau von 20,6%. Das EBIT verbesserte sich von 29,4 Mio. EUR auf 32,8 Mio. EUR. Die EBIT-Margelag bei 6,1 % (Vorjahr: 6,0 %). Das Finanzergebnis sank aufgrund des niedrigerenZinsergebnisses und negativer Währungseffekte von 2,8 Mio. EUR auf -13,0 Mio.EUR. Das Konzernergebnis verringerte sich trotz eines deutlich höherenoperativen Ergebnisses vor allem aufgrund des negativen Finanzergebnisses von19,5 Mio. EUR auf 14,7 Mio. EUR.Die Vermögens- und Finanzlage blieb zum Ultimo weiter solide. Die Bilanzsummeerhöhte sich im Zuge von Anlagenzugängen und Technologie-Upgrades gegenüber demBilanzstichtag um 9,0 % auf 2,0 Mrd. EUR.Das Eigenkapital verringerte sich aufgrund negativer Wechselkurseffekte um -3,9% auf 730,4 Mio. EUR. Auf Basis des geringeren Eigenkapitals und der gestiegenenBilanzsumme lag die Eigenkapitalquote mit 36,2 % unter dem Wert zum 31. März2020. Die Nettoverschuldung erhöhte sich aufgrund der verstärktenInvestitionstätigkeit um 54,0 % von 246,7 Mio. EUR auf 380,0 Mio. EUR. DerBestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten betrug 348,5 Mio. EUR.Zusätzlich verfügt AT&S über finanzielle Vermögenswerte von 177,7 Mio. EUR undüber 425,5 Mio. EUR an nicht genutzten Kreditlinien zur Sicherstellung derFinanzierung des künftigen Investitionsprogramms und kurzfristig fälligerRückzahlungen.Kennzahlen Einheit H1 2019/20 H1 2020/21 Veränderungin %Umsatzerlöse Mio. EUR 490,3 537,8 9,7 %EBITDA Mio. EUR 101,1 111,2 10,0 %EBITDA-Marge % 20,6 % 20,7 % -EBIT Mio. EUR 29,4 32,8 11,8 %(Betriebsergebnis)EBIT-Marge % 6,0 % 6,1 % -Konzernergebnis Mio. EUR 19,5 14,7 -25,0 %ROCE % 3,4 % 5,2 % -Netto- Mio. EUR 92,0 195,7 >100 %InvestitionenCashflow auslaufender Mio. EUR 62,2 83,6 34,4 %GeschäftstätigkeitNettoverschuldung Mio. EUR 246,7 *) 380,0 **) 54,0 %Gewinn je Aktie EUR 0,40 0,27 -31,7 %Mitarbeiterstand - 10.126 10.855 7,2 %*) Per 31.03.2020 **) Per 30.09.2020Ausblick 2020/21Dank der strategischen Ausrichtung sieht sich AT&S gut aufgestellt, um dieaktuelle Krise erfolgreich zu bewältigen und an den weiterhin intakten Trends imMarkt positiv zu partizipieren.Die aktuelle Einschätzung der Marktentwicklung für die kommenden Monate desGeschäftsjahres sieht wie folgt aus:* Weiterhin stark wird gemäß den vorliegenden Prognosen die Nachfrage nach IC-Substraten sein.* Bei den mobilen Endgeräten kommt es aufgrund zeitlich verzögerterProduktanläufe zu Nachfrageverschiebungen ins 3. Geschäftsjahresquartal, fürdas 4. Geschäftsjahresquartal wird eine übliche Saisonalität erwartet.* Im Bereich Automotive ist nach einer Bodenbildung ein leicht positiver Trenderkennbar.* Der Bereich Industrie wird auf dem Niveau des Vorjahres liegen.* Für medizintechnische Anwendungen wird für das Gesamtjahr ein leichtesWachstum erwartet.Operativ wird sich AT&S im laufenden Jahr auf die optimale Nutzung bestehender,den Aufbau von neuen Kapazitäten vor allem für IC-Substrate und Modul-Leiterplatten in Chongqing konzentrieren und allen voran den Ausbau seinergeschäftlichen Performance weiter vorantreiben.Die starken Zahlen im ersten Halbjahr, die gute Auftragslage im 3.Geschäftsjahresquartal, der erfolgreiche Anlauf der zusätzlichen Kapazitäten inChongqing I sowie die hervorragende Marktpositionierung bestärken den Vorstandtrotz der Unsicherheiten auf den globalen Märkten einen Jahresausblick zu geben.Unter der Annahme, dass es aufgrund der Covid-19-Pandemie zu keinen massivenBeeinträchtigungen in den relevanten Schlüsselmärkten, an denProduktionsstandorten sowie der Lieferkette kommt, erwartet der Vorstand für dasGeschäftsjahr 2020/21 einen wesentlichen Wachstumsschub mit einerUmsatzsteigerung von rund 15 % bei einer EBITDA-Marge in der Bandbreite von 20 %bis 22 %.Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2020/21"Der Kapazitätsausbau in Chongqing stärkt unsere weltweite Marktposition bei IC-Substraten und Modulen, daher treiben wir die Investitionsvorhaben weiter voran.Sie sind die Basis für das weitere Wachstum des Unternehmens", kommentiert CEOAndreas Gerstenmayer das aktuellen Investitionsprogramm. Im Sinne derAusgabendisziplin wird für Basisinvestitionen (Instandhaltung und Technologie-Upgrades) in Abhängigkeit von der Marktentwicklung ein reduziertes Budget vonbis zu 80 Mio. EUR veranschlagt. Im Rahmen der strategischen Projekte plant dasManagement - je nach Projektfortschritt - für das Geschäftsjahr 2020/21Investitionen in einer Höhe von bis zu 410 Mio. EUR plus 30 Mio. 