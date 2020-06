EANS-News: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S beruft mit Ingolf-Schröder neuen COO in den Vorstand - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "AT & S":

Finanztrends Video zu AT & S



mehr >

------------------Ingolf Schröder übernimmt die Aufgaben als COO, Heinz Moitzi fokussiert sich künftig als CTO auf R&D und Technologieentwicklung. AT&S-Vorstand wird auf vier Mitglieder erweitert.PersonaliaLeoben - Der ehemalige Osram-Manager Ingolf Schröder (48) wird per 1. September 2020 neuer COO von AT&S. Der bisherige COO Heinz Moitzi konzentriert sich künftig als CTO auf die Weiterentwicklung der R&D-Aktivitäten des österreichischen Technologieunternehmens. Gleichzeitig geht AT&S in seiner Umsetzung der "More than AT&S"-Strategie den nächsten Schritt und erweitert den Vorstand um ein weiteres Mandat auf vier Personen."Mit der Berufung von Ingolf Schröder verstärken wir technologisch unser erfolgreiches Vorstandsteam, mit ihm werden wir den erfolgreich eingeschlagenen Wachstumskurs gezielt weitergehen", so AT&S-Aufsichtsratsvorsitzender Hannes Androsch. "Es freut mich, mit Ingolf Schröder einen Experten im Vorstandsteam zu haben, der enorme Erfahrung in den Bereichen Operations, Quality und Transformation mitbringt", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer.Ingolf Schröder (48) arbeitete 24 Jahre in unterschiedlichen Positionen bei Osram. Zuletzt war er in seiner Funktion als Senior Vice President Operations & Quality global für alle operativen Prozesse an 23 Standorten über drei Business Units und Regionen hinweg mitverantwortlich. Als COO der Business Unit Automotive war er für übergreifende operative Prozesse zuständig, unter anderem hat er maßgeblich an der Entwicklung und Einführung eines neuen Produktionssystems mitgewirkt. Zudem hatte er eine Schlüsselrolle bei der Umwandlung des traditionellen Betriebs in ein vernetztes und digitalisiertes Unternehmen inne. Als COO wird Ingolf Schröder bei AT&S die Bereiche Operations, Quality, Global Supply Chain Management sowie EHS verantworten.Ingolf Schröder hat an der TU Berlin studiert und einen Master in Materialwissenschaften. Er ist verheiratet, hat fünf Kinder und wird in die Steiermark übersiedeln. Der gesamte Vorstand freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Kollegen.AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - First choice for advanced applicationsAT&S ist ein führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von IC- Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigte im Geschäftsjahr 2019/ 20 rund 10.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net [http:// www.ats.net/]Rückfragehinweis: Gerald Reischl Director Communications & Public Relations Tel: +43 3842 200 4252 Mobil: +43 664 8859 2452 g.reischl@ats.netGerda Königstorfer Director Investor Relations Tel: +43 3842 200 5925 Mobil: +43 676 89555925 Email: g.koenigstorfer@ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------Bilder zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/images/3447/5/10500866/Portrait_Ingolf_Schröder.j pgEmittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 Leoben Telefon: 03842 200-0 FAX: Email: ir@ats.net WWW: www.ats.net ISIN: AT0000969985 Indizes: VÖNIX, WBI, ATX GP, ATX Börsen: Wien Sprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131976/4630278 OTS: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftOriginal-Content von: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell