EANS-News: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S Werk Chongqing II wieder in Betrieb ? alle AT&S Standorte in China offen

Weitere Suchergebnisse zu "AT & S":

Finanztrends Video zu AT & S



mehr >

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein StichwortLeoben - Mit heutigem Tag nimmt das Werk II am chinesischen AT&S StandortChongqing den Betrieb wieder auf. AT&S ist damit eines der ersten Unternehmen imYufu Industriepark in Chongqing, das diese Genehmigung für dieWiederinbetriebnahme erhalten hat. Aufgrund des Coronavirus waren diechinesischen Neujahrsferien verlängert worden. Der Öffnung des Werks waren sehrintensive Verhandlungen mit den chinesischen Behörden vorangegangen, dieentsprechend einer lokalen Verordnung das Wiederanlaufen der Produktion anstrenge Vorgaben knüpfen."Wir sind sehr froh und auch erleichtert, dass wir wieder mit der Produktionstarten können und alle Vorgaben und Anforderungen der Behörden erfüllenkonnten", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. "Ich möchte mich persönlich und imNamen des Vorstandsteams für den großartigen Einsatz unserer Kollegen in Chinabedanken. In den vergangenen Tagen und Stunden hat das Team vor OrtAußergewöhnliches geleistet."Um den positiven Bescheid der chinesischen Behörden zu erhalten, war eineumfassende Dokumentation der getroffenen Vorkehrungsmaßnahmen sowie derReisebewegungen und Einhaltung der Quarantänebestimmungen aller Mitarbeiternotwendig. Hier kam dem Unternehmen zugute, dass bereits seit längerem einWeChat-Kanal (ein chinesischer Instant-Messaging Dienst vergleichbar mitWhatsApp) für die Kommunikation und den Informationsaustausch mit denMitarbeitern genutzt wird. So konnten alle Mitarbeiter zeitnah die relevantenInformationen bereitstellen und dokumentieren.Mit der Genehmigung sind nun wieder alle drei chinesischen AT&S Werke zumindestmit eingeschränkten Kapazitäten in Betrieb. Das Werk Chongqing I war mit einerkurzen, wartungsbedingten Unterbrechung auch während der Neujahrfeiertage inBetrieb und fiel daher nicht unter die oben erwähnte Regelung zur Wiederaufnahmeder Produktion. Das größte chinesische AT&S Werk in Shanghai konnte wie geplantam 10. Februar, nach Ablauf der verlängerten Neujahrsferien, in Betrieb gehen.Die Situation in China ist weiterhin volatil und wird vom Top-Managementgenauestens beobachtet und begleitet.Rückfragehinweis:Gerald Reischl, Director Communications & Public RelationsTel: +43 3842 200- 4252; Mobil: +43 676 664 8859 2452; g.reischl@ats.netGerda Königstorfer, Director Investor RelationsTel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.netAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 138700 Leoben / Österreichwww.ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: WBI, VÖNIX, ATX GP, ATXBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131976/4520235OTS: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftOriginal-Content von: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell