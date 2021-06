EANS-News: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S-Aufsichtsrat stimmt dem Investitionsprojekt in Südostasien zu

Weitere Suchergebnisse zu "AT & S":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------UnternehmenLeoben - Der Aufsichtsrat der AT&S AG, einer der führenden Hersteller von High-End-Leiterplatten und IC-Substraten, hat in seiner heute stattgefundenen Sitzungeine Investition von AT&S an einem neuen Standort in Südostasien einstimmigbeschlossen und dem Projekt zugestimmt. Dieses soll, wie in einer Adhoc-Mitteilung vom 1. Juni 2021 bekannt gegeben wurde, die größte Investition in derUnternehmensgeschichte der AT&S werden.Für das Projekt - die Errichtung eines Produktionsstandorts für High-End-Substrate in Südostasien - ist ein Investment in der Höhe von bis zu 1,7 Mrd.Euro in den Jahren 2021 bis 2026 geplant, insgesamt werden zusätzlich 5000Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig wird der Firmensitz in Leoben-Hinterbergausgebaut, der damit nicht nur Drehscheibe und Angelpunkt bleibt, sondern auchim Bereich der Forschung und erweiterten Produktionsmöglichkeiten zusätzlich anBedeutung gewinnt.Rückfragehinweis:Gerald Reischl, Director Communications & Public RelationsMobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.netGerda Königstorfer, Director Investor RelationsMobil: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.netAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13, 8700 Leoben / ÖsterreichEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: ATX, ATX GP, WBI, VÖNIXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell