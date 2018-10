EANS-News: ANDRITZ schließt Erwerb von Xerium Technologies, Inc. erfolgreich ab

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Fusion/Übernahme/BeteiligungGraz - 17. Oktober 2018. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ gibt denerfolgreichen Abschluss der Übernahme von Xerium Technologies, Inc. bekannt.Xerium Technologies - mit Sitz in Youngsville, North Carolina, USA - ist einglobaler Hersteller und Lieferant von Maschinengeweben (Formiersiebe,Pressfilze, Trockensiebe) und Walzenbezügen für Papier-, Tissuepapier- undKartonmaschinen, inklusive Wartungs- und Aufrüstungsleistungen. Das Unternehmenbietet mit Smart®-Technology ein ausgeklügeltes digitales Software-Tool zurOptimierung der Pressleistung mittels in den Walzenbezügen integrierterSensoren.ANDRITZ - mit Sitz in Graz, Österreich - ist einer der weltweit führendenLieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen fürWasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die metallverarbeitendeIndustrie und Stahlindustrie sowie für kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung.- Ende -ANDRITZ-GRUPPEANDRITZ ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungenund Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie,die metallverarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie für kommunale undindustrielle Fest-Flüssig-Trennung. Weitere wesentliche Geschäftsfelder sind dieTierfutter- und Biomassepelletierung sowie die Automatisierung, wo ANDRITZ unterder Marke Metris eine breite Palette von innovativen Produkten undDienstleistungen im Bereich Industrial Internet of Things (IIoT) anbietet.Darüber hinaus ist der internationale Technologiekonzern auch im Bereich derEnergieerzeugung (Dampfkesselanlagen, Biomassekraftwerke, Rückgewinnungskesselsowie Gasifizierungsanlagen) und Umwelttechnik (Rauchgasreinigungsanlagen) tätigund bietet Anlagen zur Produktion von Vliesstoffen, Viskosezellstoff undFaserplatten sowie Recyclinganlagen an.Leidenschaft für innovative Technik, absolute Kundenorientierung sowieVerlässlichkeit und Integrität sind die zentralen Werte, denen sich ANDRITZverpflichtet fühlt. Der Hauptsitz des börsennotierten Konzerns befindet sich inGraz, Österreich. Mit über 160 Jahren Erfahrung, circa 30.000 Mitarbeitern undrund 280 Standorten in mehr als 40 Ländern weltweit unterstützt ANDRITZ alsverlässlicher und kompetenter Partner seine Kunden dabei, ihre Unternehmens- undNachhaltigkeitsziele zu erreichen.Rückfragehinweis:Dr. Michael BuchbauerHead of Corporate CommunicationsTel.: +43 316 6902 2979Fax: +43 316 6902 465mailto:michael.buchbauer@andritz.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Andritz AGStattegger Straße 18A-8045 GrazTelefon: +43 (0)316 6902-0FAX: +43 (0)316 6902-415Email: welcome@andritz.comWWW: www.andritz.comISIN: AT0000730007Indizes: WBI, ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Andritz AG, übermittelt durch news aktuell