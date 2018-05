EANS-News: ANDRITZ liefert komplettes Trocknungs- und Verbrennungssystem für eine der weltgrößten Abwasseraufbereitungsanlagen in Bailonggang, Schanghai - ANHANG

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

GRAZ, 14. MAI, 2018. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZerhielt den Auftrag zur Lieferung eines kompletten Trocknungs- undVerbrennungssystems für den Ausbau der Abwasseraufbereitungsanlage Bailonggangin Schanghai. Der Auftragswert für ANDRITZ beträgt knapp 120 Millionen Euro. DieMontagearbeiten beginnen Ende 2018, die erste Befeuerung wird für Ende 2019erwartet.Die von ANDRITZ gelieferte Technologie umfasst Schlammlagerung und -transport,neun Fließbetttrockner, sechs Ecofluid-Wirbelschichtkessel mit Rauchgasreinigungsowie die komplette Automatisierungstechnik. Der Lieferumfang umfasstEngineering, Fertigung, Lieferung sowie Überwachung der Montage und derInbetriebnahme.In der Stadt Schanghai in der Nähe des internationalen Flughafens Pudong gelegenzählt Bailonggang zu den weltgrößten Abwasseraufbereitungsanlagen und ist dieGrößte in Asien. Nach Fertigstellung wird das Ausbauprojekt eine installierteKapazität von bis zu 3.000 Tonnen Schlamm pro Tag aufweisen. Die Anlage wirddann die größte Schlammverbrennungsanlage der Welt sein und als Benchmark unterden Umweltprojekten Chinas fungieren.