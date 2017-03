EANS-News: ANDRITZ liefert Produktionsanlagen an Nucor Steel Arkansas, USA

Weitere Suchergebnisse zu "Nucor":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist derEmittent/Meldungsgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------UnternehmenGraz, 28. März 2017. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZwurde vom Stahlproduzenten Nucor beauftragt, schlüsselfertigeProduktionslinien für den neuen Kaltwalzwerkskomplex fürSpezialprodukte im Stahlblechwerk in Hickman, Arkansas, USA, zuliefern. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das zweite Halbjahrvorgesehen. Das 650.000-Tonnen-Expansionsprojekt wird Nucor SteelHickman's Produktion von Spezialstählen der dritten Generation -einschließlich neuer hochfester Stähle sowie hocheffizienterElektrostähle - erhöhen.Der Lieferumfang von ANDRITZ METALS umfasst eineHochleistungs-Schubbeize mit Liniengeschwindigkeiten von bis zu 200m/min zum Beizen von warmgewalztem Kohlenstoffstahl. Der Auftragbeinhaltet neben der kompletten von ANDRITZ gelieferten Elektrik undAutomatisierung auch eine fortschrittlicheANDRITZ-Multi-Rollenrichtmaschine für hochwirksame Formkorrektursowie ein leistungsstarkes ANDRITZ-4-high-Dressierwalzwerk. Dank derMulti-Rollenrichtmaschine und des Dressierwalzwerks wird dieSchubbeizlinie nicht nur die bekannte hervorragendeANDRITZ-Bandoberfläche sondern auch überlegene Materialflachheiterzielen.Der Auftrag beinhaltet darüber hinaus ein Kaltwalzwerk mit ANDRITZS6-High-Technologie sowie ein Temperwalzwerk im 4-high-Designinklusive Reduktionsmodus, welches auch für den zukünftigenS6-High-Modus vorbereitet ist. Mit Walzgeschwindigkeiten von bis zu800 m/min werden fortschrittliche hochfeste Stähle der drittenGeneration sowie Materialgüten von bis zu 2.000 MPa bearbeitetwerden. Alle Walzwerke, die mit modernster, von ANDRITZ entwickelterAutomatisierungstechnik betrieben werden, sind mit entsprechendschnellem und vollautomatischem Walzenwechsel, integriertenBremswalzen sowie moderner Bandtrocknungstechnologie ausgestattet, umgeringste Toleranzen sicherzustellen.Nucor Corporation mit Sitz in Charlotte, North Carolina, USA, ist dergrößte Stahlproduzent der USA und auch der größte"Mini-Mill"-Stahlhersteller (d.h. die Firma setztElektrolichtbogenöfen zum Schmelzen von Stahlschrott anstatt Hochöfenzum Schmelzen von Eisen ein). Das Unternehmen ist auch Nordamerikasgrößter Wiederverwerter für jegliche Stoffe.- Ende -ANDRITZ-GRUPPE ANDRITZ ist einer der weltweit führenden Lieferantenvon Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke,die Zellstoff- und Papierindustrie, die metallverarbeitende Industrieund Stahlindustrie, die kommunale und industrielleFest-Flüssig-Trennung sowie die Tierfutter- und Biomassepelletierung.Weitere wesentliche Geschäftsfelder sind die Automatisierung sowiedas Servicegeschäft. Darüber hinaus ist der internationale Konzernauch im Bereich der Energieerzeugung (Dampfkesselanlagen,Biomassekraftwerke, Rückgewinnungskessel sowie Gasifizierungsanlagen)und Umwelttechnik (Rauchgasreinigungsanlagen) tätig und bietetAnlagen zur Produktion von Vliesstoffen, Viskosezellstoff undFaserplatten sowie Recyclinganlagen an. Der Hauptsitz desbörsennotierten Technologiekonzerns, der weltweit rund 25.200Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZbetreibt über 250 Standorte in mehr als 40 Ländern.ANDRITZ METALS ANDRITZ METALS ist über den Schuler-Konzern, an demANDRITZ über 95 Prozent hält, Technologie- und Weltmarktführer in derUmformtechnik. Schuler liefert Pressen, Automatisierungslösungen,Werkzeuge, Prozess-Know-how und Services für die gesamtemetallverarbeitende Industrie. Zu den Kunden gehörenAutomobilhersteller und -zulieferer sowie Unternehmen aus derSchmiede-, Haushaltsgeräte-, Verpackungs-, Energie- undElektroindustrie. Schuler ist auch führend auf dem Gebiet derMünzprägetechnik und realisiert Systemlösungen für die Luft- undRaumfahrt, den Schienenverkehr und die Großrohrfertigung. Darüberhinaus ist ANDRITZ METALS einer der weltweit führenden Lieferantenvon kompletten Linien für die Herstellung und Weiterverarbeitung vonKaltband aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium undNichteisenmetall. Die Linien umfassen Anlagen zum Beizen, Kaltwalzen,zur Wärmebehandlung, Oberflächenveredelung, Bandbeschichtung und-veredelung, zum Stanzen und Tiefziehen sowie zum Regenerieren vonBeizsäuren. Zusätzlich liefert der Geschäftsbereich schlüsselfertigeIndustrieofenanlagen für die Stahl-, Kupfer- und Aluminiumindustriesowie Schweißsysteme für die metallverarbeitende Industrie.