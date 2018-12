EANS-News: ANDRITZ liefert Biomassekesselanlage mit Brennstoffversorgung für Vattenfall AB, Uppsala, Schweden

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------UnternehmenGraz - 20. DEZEMBER 2018. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ erhieltvom schwedischen Energieunternehmen Vattenfall AB den Auftrag zur Lieferungeiner neuen Biomassekesselanlage mit externem System zur Aufbereitung vonBiomasse für das Projekt "Carpe Futurum". Die Anlage wird am Standort desbestehenden Heizkraftwerks von Vattenfall in Uppsala, Schweden, rund 70 kmnördlich der Hauptstadt Stockholm, errichtet. Sie wird die Region Uppsala mitFernwärme versorgen und ist auch für eine spätere Stromerzeugung vorbereitet.Die Inbetriebnahme des Kessels ist für Ende 2021 geplant.Das Projekt "Carpe Futurum" ist ein wichtiger Bestandteil der Zielsetzung vonVattenfall, das Heizkraft bis 2030 CO2-neutral zu machen. Vattenfall liefertFernwärme für mehr als 90% der Haushalte in Uppsala und versorgt rund 150.000Menschen mit Heizung.Der ANDRITZ-Lieferumfang beinhaltet die Biomasseaufbereitung, die Verarbeitungs-und Lagersilos, einen mit Biomasse befeuerten Kessel mit Rauchgasreinigung sowieeinen Rauchgaskondensator. Die Brennstoffverarbeitung wird mit einer eigenenANDRITZ-Technologie geliefert, die sich bei mehreren Installationen weltweitbewährt hat. Der Kessel basiert auf dem Design des ANDRITZ-EcoFluidWirbelschichtkessels, der hohe Effizienz mit ausgezeichneten Umwelteigenschaftenvereint. Der Rauchgaskondensator nach dem Kessel erhöht die Fernwärmeleistungdeutlich und verbessert daher die Anlageneffizienz.Der Brennstoff für diese neue Anlage wird verschiedene Arten von holzhaltigerBiomasse, wie Recyclingholz, Rinde, Hackschnitzel und Sägemehl, enthalten. DieAnlage wird 110 MW Fernwärme an das Netz liefern.Dieser Auftrag von Vattenfall bestätigt einmal mehr die starke, globale Positionvon ANDRITZ bei der Lieferung moderner und umweltfreundlicher Biomassekessel undAusrüstungen für die Brennstoffverarbeitung.- Ende -ANDRITZ-GRUPPEANDRITZ ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungenund Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie,die metallverarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie für kommunale undindustrielle Fest-Flüssig-Trennung. Weitere wesentliche Geschäftsfelder sind dieTierfutter- und Biomassepelletierung sowie die Automatisierung, wo ANDRITZ unterder Marke Metris eine breite Palette von innovativen Produkten undDienstleistungen im Bereich Industrial Internet of Things (IIoT) anbietet.Darüber hinaus ist der internationale Technologiekonzern auch im Bereich derEnergieerzeugung (Dampfkesselanlagen, Biomassekraftwerke, Rückgewinnungskesselsowie Gasifizierungsanlagen) und Umwelttechnik (Rauchgasreinigungsanlagen) tätigund bietet Anlagen zur Produktion von Vliesstoffen, Viskosezellstoff undFaserplatten sowie Recyclinganlagen an.Leidenschaft für innovative Technik, absolute Kundenorientierung sowieVerlässlichkeit und Integrität sind die zentralen Werte, denen sich ANDRITZverpflichtet fühlt. Der Hauptsitz des börsennotierten Konzerns befindet sich inGraz, Österreich. Mit über 160 Jahren Erfahrung, 29.000 Mitarbeitern und über280 Standorten in mehr als 40 Ländern weltweit unterstützt ANDRITZ alsverlässlicher und kompetenter Partner seine Kunden dabei, ihre Unternehmens- undNachhaltigkeitsziele zu erreichen.ANDRITZ PULP & PAPERANDRITZ Pulp & Paper ist ein weltweit führender Anbieter von kompletten Anlagen,Systemen, Ausrüstungen und umfassenden Serviceleistungen für die Erzeugung undWeiterverarbeitung aller Arten von Faserstoffen, Papier, Karton undTissuepapier. Die Technologien umfassen die Verarbeitung von Holz,Einjahrespflanzen und Altpapier, die Erzeugung von Zellstoff, Holzstoff undRecyclingfaserstoffen, die Rückgewinnung und Wiederverwertung von Chemikalien,die Aufbereitung des Papiermaschineneintrags, die Erzeugung von Papier, Kartonund Tissuepapier, die Leimung, Veredelung und Beschichtung von Papier sowie dieRejekt- und Schlammbehandlung. Das Serviceangebot inkludiert System- undMaschinenmodernisierungen, Umbauten, Ersatz- und Verschleißteile,Dienstleistungen vor Ort sowie in der Werkstätte, Optimierungen derProzessleistung, Wartungs- und Automatisierungslösungen sowieMaschinenverlegungen und Gebrauchtanlagen. 