EANS-News: ANDRITZ erhält Auftrag zur Lieferung der elektromech. Ausrüstung, Wartung und Betriebsführung für eine der weltweit ersten Kombi-Anlagen aus Sonnenenergie und Pumpspeicher-Wasserkraft in Australien

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------UnternehmenGraz - 29. April 2021. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ erhielt vonMcConnell Dowell und John Holland den Auftrag zur Lieferung derelektromechanischen Ausrüstung für das 250-MW-Pumpspeicherkraftwerk Kidston inNorth Queensland, Australien. Kidston ist nicht nur das erste neu errichtetePumpspeicherkraftwerk in Australien seit über 40 Jahren, sondern auch eine derweltweit ersten Kombi-Anlagen aus Sonnenenergie und Pumpspeicherkraft.Eigentümer und Projektentwickler von Kidston ist Genex Power. Die Inbetriebnahmeder Anlage wird für 2024 erwartet.Der Auftragsumfang für ANDRITZ umfasst die Konstruktion, Fertigung, Lieferung,Transport, Montage, und Inbetriebnahme der beiden 125-MW reversiblenPumpturbinen sowie den gesamten Betrieb und die Wartung der Anlage für mehr als10 Jahre.Das einzigartige Pumpspeicherkraftwerk nutzt zwei offene Gruben eineraufgelassenen Goldmine. Einmal mit Wasser befüllt arbeitet es als geschlossenesSystem. Bei Bedarf kann es in Spitzenzeiten genug elektrische Energie auserneuerbaren Quellen bereitstellen, speichern und in das Netz einspeisen, ummehr als 280.000 australische Haushalte mit nachhaltiger und saubererelektrischer Energie zu versorgen. Darüber hinaus kann die Anlage alsPhasenschieber betrieben werden, um die Netzstabilität abzusichern, sowieBlindleistung und Schwungmasse bereitzustellen.Dieser Auftrag bestätigt erneut die starke Position von ANDRITZ auf demaustralischen Wasserkraftmarkt. Gleichzeitig unterstreicht er die wichtige Rolleder Pumpspeichertechnologie beim Ausgleich der Netzeinflüsse aus volatilerSolar- und Windkraftversorgung. Die Kombination aus elektromechanischerAusrüstung und hochmodernem Asset-Management bestätigt das breite und gutdiversifizierte Produkt- und Serviceportfolio von ANDRITZ, um sämtlicheAnwendungen und Anforderungen im Wasserkraftmarkt zu erfüllen.- Ende -ANDRITZ-GRUPPEDer internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio aninnovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen und Serviceleistungen für dieZellstoff- und Papierindustrie, den Bereich Wasserkraft, die metallverarbeitendeIndustrie und die Umformtechnik, Pumpen, die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung sowie die Tierfutter- und Biomassepelletierung. Das globaleProdukt- und Serviceangebot wird durch Anlagen zur Energieerzeugung, zumRecycling, zur Produktion von Vliesstoffen und Faserplatten sowie durchAutomatisierungs- und Digitalisierungslösungen - angeboten unter derTechnologiemarke Metris - abgerundet. Der börsennotierte Konzern hat rund 26.950Mitarbeiter und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern.ANDRITZ HYDROANDRITZ Hydro zählt zu den weltweit führenden Anbietern von elektromechanischenAusrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke. Mit mehr als 180 JahrenErfahrung und einer installierten Kapazität von weltweit mehr als 470 Gigawattbietet der Geschäftsbereich Gesamtlösungen für Wasserkraftwerke jeglicher Größesowie Serviceleistungen für Anlagendiagnosen, Sanierung, Modernisierung undLeistungssteigerung bestehender Wasserkraftwerke. Pumpen für Bewässerung,Wasserversorgung und Hochwassermanagement ergänzen das Portfolio desGeschäftsbereichs.Rückfragehinweis:Dr. Michael BuchbauerHead of Group FinanceTel.: +43 316 6902 2979Fax: +43 316 6902 465mailto:michael.buchbauer@andritz.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Andritz AGStattegger Straße 18A-8045 GrazTelefon: +43 (0)316 6902-0FAX: +43 (0)316 6902-415Email: welcome@andritz.comWWW: www.andritz.comISIN: AT0000730007Indizes: WBI, ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Andritz AG, übermittelt durch news aktuell